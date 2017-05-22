Дутерте заявил, что пока отказался от визита в США

ДАВАО (ФИЛИППИНЫ), 22 мая — РИА Новости. Президент Филиппин заявил, что пока отказался от визита в Вашингтон, считает, что сначала нужно посетить Россию.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал посетить Филиппины в ноябре и пригласил филиппинского президента Родриго Дутерте в Вашингтон.

"Но я специально исключил США из списка стран, у которых я буду искать новые источники помощи, содействия. В США я не был. Меня приглашали на церемонию инаугурации Трампа. Но я сказал: "Пока нет, мне нужно съездить в Россию", — заявил Дутерте в интервью российским СМИ в преддверии своего визита в Россию.

По словам филиппинского лидера, когда он выдвинулся на пост президента, то "поставил на карту мою честь, мою жизнь".

"И я не позволю моей стране скатиться в пропасть. Четыре миллиона филиппинцев страдают от наркозависимости. Это не просто цифра, не просто проблема. Это проблема и для других стран, в том числе Евросоюза. Так что я решил держать дистанцию от них. Я вижу перспективы для новой дружбы, новых путей сотрудничества между Филиппинами и Китаем, а также остальными странами АСЕАН и Европой", — подчеркнул он.

Дутерте в свое время прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа — Бараке Обаме.

Он, в частности, потребовал от США не рассматривать его страну "как собачку на поводке" и заявил, что Соединенные Штаты могут забыть о соглашении о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между странами, если он и дальше будет президентом. Также Дутерте говорил, что для его страны пришло время "распрощаться" с США. Однако позже уточнил, что его страна не может разорвать отношения с США, а Филиппинам нет нужды увязывать свою политику с политикой США.

В то же время, в ноябре Дутерте поздравил Трампа с победой на выборах, а позднее заявил, что с ним можно работать.