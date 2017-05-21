Филиппины не будут покупать оружие у США, заявил Дутерте

ДАВАО (Филиппины), 21 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в интервью российским СМИ, что не намерен покупать оружие у США.

В понедельник глава государства прибывает с визитом в Москву. По его словам, "Россия продает оружие и не ставит никаких условий". "Когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий. Когда она продает, то продает. Вам нужно? Берите. Она так поступает", — сказал Дутерте.

"Действует ли подобный подход в случае с Америкой? Нет. Потому что даже если президент скажет "да", госдепартамент скажет "нет", и конгресс тоже скажет "нет" и заявит о несоблюдении прав человека. Если образ действий таков, я не буду просить о помощи, стоя на коленях", — подчеркнул он.

"Если моя страна рухнет, кто ее восстановит? США?" — задался вопросом президент Филиппин.

До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. В прошедший понедельник министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что для руководства страны покупка вооружений у США становится проблематичной из-за промедлений и условий, которые ставит американская сторона. По его словам, филиппинские вооруженные силы нуждаются в самолетах, беспилотниках и быстроходных катерах. Между тем ранее президент Филиппин говорил о возможном разрыве военно-технического сотрудничества с США в пользу России и Китая.

Избранный в мае прошлого года филиппинский лидер выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Кроме того в стране уже больше четырех десятилетий идет война между правительственными войсками и маоистами. Боевые действия привели к гибели более 40 тысяч человек.