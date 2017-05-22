Дутерте назвал главные темы визита в Россию

ДАВАО (ФИЛИППИНЫ), 22 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что вопросы безопасности и обороны станут центральными в ходе его визита в Россию.

Ранее в Кремле сообщили, что Дутерте и президент РФ Владимир Путин проведут 25 мая переговоры по итогам которых будет сделано совместное заявление и подписан ряд документов.

"Еще в условиях угрозы терроризма, наркотиков и международной преступности одними из наиболее важных являются соглашения в области безопасности и обороны с Россией. Это те вопросы, которые я хотел бы рассмотреть", — заявил Дутерте в интервью российским СМИ в преддверии визита, который начинается на этой неделе.

По его словам также важными в ходе визита в Россию станут вопросы "установления баланса в торговых отношениях между двумя нашими государствами и соглашения в сфере сельского хозяйства".

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