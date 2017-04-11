Ультиматум, угрозы или предложение сделки: что везет в Москву Тиллерсон?

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В Россию прибывает государственный секретарь США Рекс Тиллерсон — его визит начнется 12 апреля. Бывший нефтяной магнат, возглавивший в администрации Дональда Трампа внешнеполитическое ведомство, прилетит в Москву из тосканского города Лукка, прямо со встречи министров иностранных дел "Большой семерки" (G7) с участием верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини.

Накануне глава британского Форин-офиса Борис Джонсон отменил свой визит в Россию, намеченный на 10 апреля. Как можно понять из его не всегда внятных объяснений, министр Соединенного Королевства не хочет "путаться под ногами" у "старшего брата" — Тиллерсона — и посещать Москву раньше, чем состоится мини-саммит в Лукке. Он полагает, что руководитель американского Госдепартамента сумеет донести до Кремля согласованную позицию глав МИД G7 и Евросоюза, а его преждевременный вояж может лишь навредить общему делу.

Джонсону не доверяют?

Борис Джонсон не впервые за последние недели меняет свои планы, касающиеся поездки в Россию. В марте он перенес свой визит из-за того, что Тиллерсон скорректировал свой график относительно мероприятий НАТО. Теперь он совсем отменил его — и снова в связи с планами американского госсекретаря.

В Великобритании отмену визита в Москву восприняли болезненно. Лидер Либерал-демократической партии Тим Фэррон назвал министра иностранных дел "пуделем Вашингтона", "графиком которого руководят из-за океана".

"Очень стыдно, когда даже Трамп считает тебя шутом", — отметил Фэррон, которого процитировала Daily Express.

По информации газеты The Independent, об отмене своего визита Джонсон договорился с Тиллерсоном в ночь на 8 апреля — после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск в провинции Хомс.

Смысл этой договоренности, надо полагать, в том, что до России должны быть доведены не позиции Великобритании и Соединенных Штатов по отдельности, а единая консолидированная позиция Запада — иными словами, такая позиция, которую нельзя будет ни проигнорировать, ни обойти, ни разрушить, используя неизбежные противоречия между позициями разных западных стран. Тем более что таких противоречий действительно хватает.

В ночь на пятницу корабли американских ВМС в Средиземном море выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по базе сирийских ВВС Эш-Шайрат близ города Хомс. По словам президента США Дональда Трампа, это стало "пропорциональным ответом" на химическую атаку, совершенную 4 апреля в провинции Идлиб, в результате которой погибли мирные жители.

В химатаке Соединенные Штаты и их партнеры по сирийской коалиции сразу же объявили правительство Башара Асада. Никаких доказательств этого предъявлено не было, а обсуждение резолюции Совета Безопасности ООН "зависло" в процессе обсуждения двух ее проектов — западного, осуждающего Дамаск, и альтернативного российского, настаивающего на срочном расследовании. Тем не менее США в одностороннем порядке нанесли удар по Сирии.

Москва осудила ракетный обстрел, назвав его актом агрессии против суверенного государства и грубым нарушением международного права. Россия потребовала срочно созвать Совбез ООН для обсуждения нападения на Сирию.

На разные голоса

В Пентагоне обстрел сирийской авиабазы назвали "одноразовой", единичной военной операцией, не подразумевающей "каких-либо планов эскалации", сообщило Рейтер со ссылкой на источник в американском военном ведомстве. По словам агентства, удар "Томагавками" не означает "серьезных изменений во взглядах президента США". Взгляды эти, судя по заявлениям и Тиллерсона, и самого Трампа, заключаются в том, что Вашингтон не считает смещение Асада своей приоритетной задачей, а его главной целью в Сирии по-прежнему остается уничтожение вооруженных формирований ИГ* и других радикальных организаций.

Несмотря на то что и Трамп, и Тиллерсон, и постпред США в ООН Никки Хейли после химической атаки в Идлибе в один голос заявили о том, что Соединенные Штаты серьезно изменили свое отношение к Башару Асаду, госсекретарь в минувшие выходные вновь подтвердил, что приоритеты остались прежними.

"Наша первостепенная задача по Сирии на самом деле не изменилась. Я думаю, президент выразился достаточно ясно — в первую очередь мы должны нанести поражение ИГ*", — ответил Тиллерсон в интервью телеканалу CBS на вопрос о том, является ли отстранение Асада от власти первостепенной задачей США в Сирии.

Кроме того, он прямо заметил, что прекращение гражданской войны и начало политического урегулирования требует участия администрации Асада, и выразил надежду, что Россия будет играть "конструктивную роль" в поддержке перемирия путем переговоров в Астане и Женеве.

© REUTERS/ Stephanie Keith Постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017

Иную позицию продемонстрировал Борис Джонсон, который на следующий день заявил, что Вашингтон может нанести новые ракетные удары по сирийской территории. По его словам, США своими действиями в Сирии "передали ясный и общий сигнал" Запада и "важно, что они могут сделать это снова", сказал Джонсон в интервью британскому таблоиду The Sun.

По словам британского министра, участники саммита глав МИД G7 должны потребовать у России прекратить оказание поддержки президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны. В случае отказа Москвы последуют новые санкции в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией вокруг Украины, пишет The Times.

В свою очередь, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ARD заявила, что удар по сирийской авиабазе был адресован председателю КНР Си Цзиньпину, с которым Трамп обедал во Флориде как раз в момент нанесения этого удара. По ее словам, Трамп дал понять китайскому гостю, что его страна остается единственным государством, которое может обуздать опасного соседа — северокорейского лидера Ким Чен Ына — политическими средствами.

© AP Photo/ Alex Brandon Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич. 6 апреля 2017

При такой полифонии мнений в "Большой семерке" стремление Рекса Тиллерсона самостоятельно донести позицию Запада до Кремля вовсе не выглядит удивительным.

Сделка или ультиматум

Тиллерсон намерен поднять в Москве вопрос об исполнении Россией обязательств по ликвидации химического оружия в Сирии. При этом он далек от мысли возлагать на Кремль всю полноту ответственности за химическую атаку в Идлибе.

"Это будет частью обсуждения, когда я прибуду в Москву на следующей неделе, — призыв главе МИД Лаврову и российскому правительству о выполнении обязательств, которые оно приняло перед международным сообществом, когда согласилось быть гарантом уничтожения химического оружия. Почему Россия не смогла достичь этого, мне не ясно. Я вовсе не делаю вывод о соучастии, но очевидно, что выполнение обязательств Россией было нерезультативно, и, возможно, сирийцы просто манипулировали ими", — сказал госсекретарь в интервью телеканалу ABC News.

Главным же, считает Тиллерсон, будут "конструктивные переговоры с российским правительством, министром иностранных дел Лавровым, что Россия будет поддерживать процесс, который сможет привести к стабилизации в Сирии".

Бросается в глаза, что риторика американского госсекретаря заметно отличается от риторики других представителей G7 — в частности, того же Бориса Джонсона. Насколько повлияет двухдневное обсуждение "широкого спектра международных проблем" в итальянской Лукке на позицию Тиллерсона в отношении России, и повлияет ли вообще, можно только гадать — чем, впрочем, активно занимаются на Западе.

Британская The Telegraph, к примеру, предположила, что Владимиру Путину будет предложена некая сделка в виде ультиматума: Россию пригласят вернуться в "Большую семерку" (которая после этого снова станет "восьмеркой") в обмен на отказ от поддержки Асада и вывод войск из Сирии. При этом Запад будто бы готов забыть и про Крым, и про ситуацию на Украине. В противном случае — ужесточение санкций и усиление международной изоляции.

Впрочем, как замечает то же издание, с Россией вряд ли получится разговаривать на языке ультиматумов.

*Экстремистская террористическая вооруженная группировка, запрещенная в России.