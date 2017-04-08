СМИ: Джонсон и Тиллерсон выработали план действий против России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон договорился об отмене своего визита в Москву с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ночь на 8 апреля после ракетного удара США по Сирии, сообщает газета The Independent.

В заявлении, распространенном 8 апреля внешнеполитическим ведомством Великобритании, утверждалось, что Джонсон считает необходимым выработать единую позицию стран-членов G7 по проблеме сирийского конфликта и действий России, а также договориться о дальнейших совместных шагах. Глава британского МИД будет стремиться к тому, чтобы добиться ухода президента Сирии Башара Асада и вывода российского контингента из САР, говорится в статье.

Вопрос о том, кто именно донесет до России общую позицию Запада, для Джонсона не принципиален, сообщает The Independent со ссылкой на собственные источники. При этом и он, и Тиллерсон опасались того, что в случае, если они оба посетят Россию, Москве удастся втянуть страны Запада в бесплодную дискуссию.

В ночь на 6 апреля 2017 года ВМС США по приказу президента страны Дональда Трампа нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе возле города Хомс. В Вашингтоне заявили, что эта акция — ответная мера на применение химического оружия в провинции Идлиб, в котором американская сторона обвинила правительство Сирии. Президент России Владимир Путин назвал действия США агрессией против суверенного государства, которая нанесла существенный урон отношениям Москвы и Вашингтона.