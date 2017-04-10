СМИ: глава МИД Великобритании намерен добиться новых санкций против России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен потребовать от глав МИД стран "Большой семерки" ужесточения санкций в отношении России, передает газета Times.

Как пишет издание, Джонсон хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала совместное заявление, согласно которому Россия будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны. В случае отказа со стороны Москвы последуют новые санкции в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией вокруг Украины, пишет газета.

Отмечается, что документ по поводу санкций уже подготовлен для встречи глав МИД G7 в Италии. Их целью будет "сделать жизнь очень тяжелой" для правительственных чиновников.

Джонсон убежден, что "химатака и быстрое использование силы президентом Дональдом Трампом, который выпустил 59 ракет по сирийской авиабазе, представляет собой новую возможность облегчить страдания страны после шести лет гражданской войны", пишет газета.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.