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Дональд Трамп пробует повернуться лицом к Китаю

11:5508.04.2017
(обновлено: 13:12 08.04.2017)
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Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 6 апреля 2017
© AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Завершился двухдневный официальный визит в США председателя КНР Си Цзиньпина, проходивший 6 и 7 апреля. Китайский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры глав государств проходили в закрытом режиме в поместье Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Темами переговоров стали ядерная программа КНДР, торговая политика и ряд региональных вопросов.

Бомбежки вместо гамбургера из "Макдональдса"

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Saul Loeb 
Трамп упрекнул Китай за манипулирование валютой
Встреча началась с конфуза: не всем китайским гостям хватило места в поместье американского президента. "У нас возникли вопросы с количеством комнат в связи с размером китайской делегации", — рассказал журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. В итоге они были вынуждены снимать номера в ближайшей гостинице.

Первый день визита завершился торжественным ужином. Ситуация снова была неловкая. Многие вспоминали одно из давних скандальных заявлений Трампа, когда он еще не был избран президентом. В 2016 году, рассуждая о гипотетической встрече с Си Цзиньпином, Трамп в своем фирменном стиле заявил: "Я бы не закатил в его честь ужин! Я бы дал ему гамбургер из "Макдональдса" и сказал бы, что пора приступить к работе, поскольку вы не можете и дальше девальвировать юань".

И это еще относительно мягкое заявление по китайской теме. До избрания Трамп называл КНР "страной-спекулянтом", говорил что Пекин "изнасиловал экономику США" и "совершил самую крупную кражу в мировой истории".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Alex Brandon
Эксперт: Трамп может использовать удар по САР для давления на Китай по КНДР
Угощал ли американский лидер главу КНР гамбургерами — неизвестно (как выяснили репортеры, в меню точно были стейки и камбала в шампанском). Зато прямо во время ужина Трамп сообщил Си Цзиньпину, что США нанесли ракетный удар по Сирии. Это многое говорит о демонстративном и даже театральном характере самой атаки — очевидно, что Трамп "рисовался" перед китайским лидером. Американские СМИ также с большой помпой рассказывали об ударе по сирийской базе Шайрат, в то время как Министерство обороны РФ отмечало крайне низкую практическую эффективность этой атаки.

Забавной была трактовка реакции Китая. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы "отнесся с пониманием" к авиаудару США, так как Вашингтон отвечал Дамаску за химическую атаку в Идлибе, которую США приписывают режиму Башара Асада. Но вот официальный ответ Пекина был другим. "Что касается сирийского вопроса, то Китай придерживается позиции, которая заключается в необходимости разрешения ситуации политическим путем", — заявил представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

© AFP 2017/ Nicolas Asfouri
Обложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Из Флориды — на Аляску

Протокольные итоги встречи с американской стороны для прессы подвел Рекс Тиллерсон. "У американского президента и главы КНР состоялись продуктивные встречи в позитивном ключе", — утверждал Тиллерсон. При этом он отметил, что Трамп поставил перед лидером Китая вопросы о "равном доступе на рынки для американских и китайских компаний и товаров" и о "положении американских работников". Известно, что одним из предвыборных пунктов кампании Трампа бы "возврат предприятий и рабочих мест обратно в США", в том числе — из Китая.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo/ Brendan Smialowski, Pool
Тиллерсон заявил, что Китай должен найти возможность повлиять на КНДР
В свою очередь, как сообщило агентство Синьхуа, Си Цзиньпин во время встречи с президентом Трампом призвал конструктивным образом решить существующие между двумя странами проблемы. "Необходимо надлежащим образом урегулировать чувствительные вопросы, конструктивным образом контролировать существующие противоречия", — сказал Си Цзиньпин.

В ходе встречи Китай также ознакомил США со своим планом урегулирования ситуации вокруг ядерной программы КНДР. По словам главы МИД КНР Ван И, формула Пекина это "приостановка в обмен на приостановку". КНДР прекращает ракетные пуски и сворачивает ядерную программу, а США и Южная Корея прекращают военные учения. Напомним, что ранее на подобное предложение представитель Госдепартамента США Марк Тонер уже ответил отказом: "Эта идея нежизнеспособна, поскольку речь идет о двух совершенно разных видах военной деятельности. Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины".

После встречи с Трампом Си Цзиньпин сделал остановку на Аляске в городе Анкоридж, где встретился с губернатором Биллом Уолкером. Руководитель штата лично встречал лидера китайских коммунистов в аэропорту. На сегодняшний день КНР является одним из центральных торговых и экономических партнеров Аляски. Китайские компании активно закупают в штате различные природные ресурсы, потребительские товары и продукты питания. Аляска также наиболее популярный штат у китайских туристов.

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