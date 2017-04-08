Дональд Трамп пробует повернуться лицом к Китаю

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Завершился двухдневный официальный визит в США председателя КНР Си Цзиньпина, проходивший 6 и 7 апреля. Китайский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры глав государств проходили в закрытом режиме в поместье Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Темами переговоров стали ядерная программа КНДР, торговая политика и ряд региональных вопросов.
Бомбежки вместо гамбургера из "Макдональдса"
Первый день визита завершился торжественным ужином. Ситуация снова была неловкая. Многие вспоминали одно из давних скандальных заявлений Трампа, когда он еще не был избран президентом. В 2016 году, рассуждая о гипотетической встрече с Си Цзиньпином, Трамп в своем фирменном стиле заявил: "Я бы не закатил в его честь ужин! Я бы дал ему гамбургер из "Макдональдса" и сказал бы, что пора приступить к работе, поскольку вы не можете и дальше девальвировать юань".
И это еще относительно мягкое заявление по китайской теме. До избрания Трамп называл КНР "страной-спекулянтом", говорил что Пекин "изнасиловал экономику США" и "совершил самую крупную кражу в мировой истории".ракетный удар по Сирии. Это многое говорит о демонстративном и даже театральном характере самой атаки — очевидно, что Трамп "рисовался" перед китайским лидером. Американские СМИ также с большой помпой рассказывали об ударе по сирийской базе Шайрат, в то время как Министерство обороны РФ отмечало крайне низкую практическую эффективность этой атаки.
Забавной была трактовка реакции Китая. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы "отнесся с пониманием" к авиаудару США, так как Вашингтон отвечал Дамаску за химическую атаку в Идлибе, которую США приписывают режиму Башара Асада. Но вот официальный ответ Пекина был другим. "Что касается сирийского вопроса, то Китай придерживается позиции, которая заключается в необходимости разрешения ситуации политическим путем", — заявил представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Из Флориды — на Аляску
Протокольные итоги встречи с американской стороны для прессы подвел Рекс Тиллерсон. "У американского президента и главы КНР состоялись продуктивные встречи в позитивном ключе", — утверждал Тиллерсон. При этом он отметил, что Трамп поставил перед лидером Китая вопросы о "равном доступе на рынки для американских и китайских компаний и товаров" и о "положении американских работников". Известно, что одним из предвыборных пунктов кампании Трампа бы "возврат предприятий и рабочих мест обратно в США", в том числе — из Китая.
В ходе встречи Китай также ознакомил США со своим планом урегулирования ситуации вокруг ядерной программы КНДР. По словам главы МИД КНР Ван И, формула Пекина это "приостановка в обмен на приостановку". КНДР прекращает ракетные пуски и сворачивает ядерную программу, а США и Южная Корея прекращают военные учения. Напомним, что ранее на подобное предложение представитель Госдепартамента США Марк Тонер уже ответил отказом: "Эта идея нежизнеспособна, поскольку речь идет о двух совершенно разных видах военной деятельности. Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины".
После встречи с Трампом Си Цзиньпин сделал остановку на Аляске в городе Анкоридж, где встретился с губернатором Биллом Уолкером. Руководитель штата лично встречал лидера китайских коммунистов в аэропорту. На сегодняшний день КНР является одним из центральных торговых и экономических партнеров Аляски. Китайские компании активно закупают в штате различные природные ресурсы, потребительские товары и продукты питания. Аляска также наиболее популярный штат у китайских туристов.