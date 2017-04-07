Удар по надеждам на мир: Пентагон откопал "Томагавки" войны в Сирии

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Крылатые ракеты, запущенные с кораблей ВМФ США в Средиземном море, на исходе минувшей ночи разнесли авиабазу Аш-Шайрат сирийских ВВС близ города Хомс. По заявлениям сирийских властей и военных, крылатые ракеты "Томагавк" уничтожили находившиеся на базе самолеты, заправочные станции, ангары, погибли военные и гражданские лица.

Такой массированный ракетный удар по объектам правительственных войск САР Соединенные Штаты нанесли впервые за все время многолетнего конфликта в этой стране, совершив то, что так и не решилась предпринять предыдущая администрация во главе с Бараком Обамой. И то, от чего предостерегал ее нынешний глава Белого дома — Дональд Трамп, который предупреждал, что прямое нападение на армию Башара Асада повлечет "много очень плохих последствий", а сами США от этого ничего хорошего не получат.

Атаку "Томагавками" Трамп назвал "пропорциональным ответом" на химическую атаку в провинции Идлиб, совершенную в минувший вторник, 4 апреля, в результате которой пострадало мирное население. В применении химоружия США и другие страны, входящие в американскую коалицию в Сирии, сразу же обвинили правительство Асада — хотя никаких подтверждений этому нет, а сирийские власти категорически отвергли обвинения в химатаке.

Не дождавшись ни заключений международных экспертов, ни резолюции Совета Безопасности ООН, проект которой находится на стадии обсуждения, американские военные ударили "Томагавками" по авиабазе Аш-Шайрат — откуда, как предполагают они, самолеты ВВС Сирии взлетали, чтобы произвести химическую атаку на Идлиб.

Химатака со многими неизвестными

Во вторник Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб было примерено химическое оружие. По разным данным, погибли от 50 до 100 мирных жителей, среди которых женщины и дети.

По версии западных источников, химатака понадобилась сирийским военным, чтобы нанести поражение вооруженным формированиям умеренной оппозиционной группировки "Ахрар аш-Шам", которой удалось отодвинуть линию фронта от города на несколько десятков километров.

Президент Сирии Башар Асад категорически отверг эти обвинения. Он неоднократно заявлял, что сирийское правительство не применяло и не применяет оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напоминает, что еще в 2013 году Дамаск дал согласие на уничтожение своих арсеналов химоружия и больше не имеет запасов такого вида вооружений.

Минобороны России утверждает, что сирийские ВВС нанесли удар по окраине Хан-Шейхуна, где находился склад боеприпасов террористов и цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Разрушение в результате бомбардировки этих хранилищ и цехов и могло стать причиной отравления мирных жителей.

Представитель ООН по разоружению Ким Вон Су на заседании Совбеза ООН заявил, что подтвердить, каким именно способом была произведена химатака — с воздуха или с земли, — пока не представляется возможным. Таким образом, что именно стало причиной отравления людей — применение химоружия авиацией, разрушение хранилищ в результате авиаударов или использование отравляющего вещества самими боевиками — остается неизвестным.

США, Франция и Великобритания внесли в Совбез ООН проект резолюции, в котором ответственность за последствия химической атаки однозначно возлагалась на сирийское правительство. Россия не согласилась и, пригрозив применением права вето, предложила свой вариант — "по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты", как сказал пресс-секретарь российской миссии в ООН Федор Стржижовский.

Обсуждение компромиссного варианта проекта, устраивающего обе стороны, проходило в четверг и было приостановлено. После чего США нанесли ракетный удар по Хомсу.

Доводы Асада не слышат на Западе. Включая тот "бронебойный" аргумент, что применение правительственными войсками оружия массового поражения на собственной территории в условиях, когда они ведут успешные боевые действия по всей стране, абсолютно нелогично — в этом просто нет никакой практической необходимости. А с учетом ситуации в мире означало бы просто политическое самоубийство самого Асада.

Крутой разворот

"Томагавки" обрушились на сирийскую авиабазу в то самое время, когда Дональд Трамп в своей резиденции во Флориде обедал с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент лично проинформировал китайского гостя о ракетном ударе.

Атака на Хомс была "одноразовой", единичной военной операцией и не подразумевает "каких-либо планов эскалации", передает Рейтер со ссылкой на неназванного представителя Пентагона, по словам которого удар "Томагавками" не означает "серьезных изменений во взглядах президента США".

Об изменениях своих взглядов Трамп объявил раньше — причем как минимум дважды. За несколько дней до трагедии в Идлибе высшие чиновники американской администрации заговорили о том, что США более не рассматривают смещение Башара Асада в качестве приоритетной цели своей политики в Сирии, где они намерены сосредоточиться на ликвидации формирований ИГ* и других военизированных террористических группировок. Что соответствовало позиции России, чье присутствие в САР обусловлено просьбой официального Дамаска об оказании военной помощи в борьбе с бандформированиями.

После химической атаки риторика вновь поменялась. Президент Трамп, вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Рекс Тиллерсон, постпред США в ООН Никки Хейли синхронно заявили о новом изменении своего отношения к Асаду, чьи "гнусные выходки более нельзя терпеть", как выразился Трамп. Весь крутой разворот американской политики — сначала в одну и тут же в прямо противоположную сторону — произошел буквально за несколько дней.

Демонстрация силы?

В Пентагоне уверяют, что предупредили российских коллег о готовящемся ударе по авиабазе Аш-Шайрат и "старались изо всех сил, чтобы избежать поражения российских военных на базе, не нанося никаких ударов по тем ее частям, где русские могли присутствовать", сообщает Рейтер. Уточняя при этом, что "одобрение Москвы администрация США не получила".

Предупреждены об ударе были и сирийские военные, которые приняли меры, чтобы эвакуировать с базы часть техники и личный состав, хотя уведомление о предстоящем обстреле они получили лишь за 58 минут до его начала.

Масштаб ущерба, нанесенного сирийской авиабазе "Аш-Шайрат" в результате американского удара, оказался меньшим, чем оценивался сразу после ракетного обстрела. Корреспондент РИА Новости, добравшийся туда, сообщил, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела после ракетного удара США, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала. Восемь ангаров разрушены вместе с техникой, также разрушены несколько складов с вооружением вблизи полосы.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, в числе первых попавший на базу Аш-Шайрат после ракетного обстрела, сообщил на своей странице в Facebook, что в ангарах сгорело девять машин. По его словам, не повреждена и взлетно-посадочная полоса — она лишь усыпана осколками.

При совершении ракетной атаки "были предприняты меры, чтобы избежать удара по объекту, который, как мы считаем, был складом газа зарин. Он мог воспламениться и вызвать опасность для гражданских лиц и всех остальных", — сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Таким образом, изначально заявленная цель атаки — уничтожение запасов химоружия, само существование которого опровергается правительством Асада, — также не соответствует действительности.

Сообщение Трампа об атаке Си Цзиньпину, сделанное за обедом, предупреждения, посланные не только России, но и Сирии, плюс не столь значительный, как сообщалось вначале, ущерб от ракетного удара, и, наконец, то, что лишь 23 из 59 ракет долетели до базы Аш-Шайрат — все это создает впечатление во многом демонстративного характера американской военной акции.

Но то, что в момент нанесения ракетного удара формирования ИГ* попробовали атаковать правительственные войска, говорит о том, что, видимо, предупреждены о нем были не только Россия и Сирия.

Агрессия против суверенного государства

Позицию России по отношению к предпринятому США ракетному обстрелу сирийской авиабазы выразил глава государства Владимир Путин.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который подчеркнул, что у сирийской армии нет запасов химического оружия.

"Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН", — напомнил Песков.

Представитель Кремля отметил, что, по мнению Владимира Путина, полное игнорирование фактов использования химоружия боевиками "существенно усугубляет ситуацию". По его словам, российский президент также считает, что Вашингтон пытается "отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке".

Москва считает, что Совет Безопасности ООН должен осудить акт агрессии со стороны США, и настаивает на созыве срочного заседания Совбеза.

*Экстремистская террористическая организация, запрещена на территории России.