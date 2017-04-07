Песков рассказал о реакции Путина на удар США по сирийской авиабазе

Удар США по авиабазе в Сирии (94)

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин считает американский ракетный удар по Сирии агрессией против суверенного государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ночь на пятницу США нанесли массированный удар по базе ВВС Сирии. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Дональд Трамп назвал действия Вашингтона ответом на применение правительственными войсками химического оружия в Идлибе.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия.

"Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН", — напомнил он.

"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", — заявил представитель Кремля.

По его словам, Путин воспринимает действия Вашингтона как "попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке".

Во вторник сирийская оппозиция обвинила Дамаск в применении химического оружия в провинции Идлиб. В свою очередь, правительственные войска возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийский президент Башар Асад также отверг обвинения, напомнив, что в 2013 году Дамаск согласился уничтожить свои склады с химоружием. В январе 2016-го Организация по запрещению химического оружия, которая в 2013-м получила за разоружение Сирии Нобелевскую премию мира, объявила о полной ликвидации химарсенала страны.

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