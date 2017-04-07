Песков рассказал о реакции Путина на удар США по сирийской авиабазе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин считает американский ракетный удар по Сирии агрессией против суверенного государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия.
"Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН", — напомнил он.
"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", — заявил представитель Кремля.
Во вторник сирийская оппозиция обвинила Дамаск в применении химического оружия в провинции Идлиб. В свою очередь, правительственные войска возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Сирийский президент Башар Асад также отверг обвинения, напомнив, что в 2013 году Дамаск согласился уничтожить свои склады с химоружием. В январе 2016-го Организация по запрещению химического оружия, которая в 2013-м получила за разоружение Сирии Нобелевскую премию мира, объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
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