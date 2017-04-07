Советник Трампа: США считают, что на атакованной базе якобы был зарин

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что на аэродроме в Сирии, подвергшемся американской бомбардировке, якобы находился склад нервно-паралитического газа зарин, заявил журналистам советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По данным сирийских источников, в результате удара есть погибшие.
Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
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