Советник Трампа: США считают, что на атакованной базе якобы был зарин

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что на аэродроме в Сирии, подвергшемся американской бомбардировке, якобы находился склад нервно-паралитического газа зарин, заявил журналистам советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Были предприняты меры, чтобы избежать удара по объекту, который, как мы считаем, был складом газа зарин. Он мог воспламениться и вызвать опасность для гражданских лиц и всех остальных", — сказал Макмастер.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По данным сирийских источников, в результате удара есть погибшие.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес в химатаке в провинции Идлиб и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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