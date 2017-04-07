В Минобороны рассказали о крайне низкой эффективности удара США по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В российском Минобороны оценили эффективность ракетного удара, нанесенного ВМС США по сирийской авиабазе Шайрат, как крайне низкую. При этом военное ведомство расценивает действия США как грубейшее нарушение Меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии и приостанавливает сотрудничество по нему.
В ночь на пятницу американский президент Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По словам Трампа, это стало ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой американский лидер обвинил власти Сирии.
Как утверждает Трамп, решение об ударе отвечает "жизненным интересам Соединенных Штатов".
Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что американские ВМС с 3.42 до 3.56 мск 7 апреля выпустили по авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет "Томагавк" с эсминцев "Росс" и "Портер" из акватории Средиземного моря в районе острова Крит.
"По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", — добавил Конашенков.
Таким образом, эффективность американского удара — крайне низкая, отметил он.
По словам Конашенкова, сирийские власти организовали поиски оставшихся 36 "Томагавков" и вероятных жертв среди мирного населения.
Он также привел данные, полученные от командования авиабазы, согласно которым при авиаударе погибли четверо военных, еще двое пропали без вести, а шестеро получили ожоги при тушении пожаров. Кроме того, на базе уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть самолетов Миг-23 и радиолокационная станция.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
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Методы не меняются
Представитель Миноброны обратил внимание на то, что сразу после американского удара боевики "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* начали широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск.
"Надеемся, что эти действия не носят согласованный с американской стороной характер", — сказал он.
При этом в Минобороны отмечают, что ракетный удар, подготовка которого требует большого комплекса мероприятий, готовился задолго до сегодняшних событий.
По словам Конашенкова, любому специалисту понятно, что решение об ударе было принято в Вашингтоне задолго до событий в Хан-Шейхуне, послуживших только формальным поводом, а демонстрация военной силы продиктована исключительно внутриполитическими причинами.
"Администрации США меняются, а методы развязывания войн со времен бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии остаются неизменными. Опять поводом для развязывания агрессии служит не объективное расследование, а голословные заявления, подтасовки фактов, сотрясание фотографиями и псевдопробирками в международных организациях", — сказал генерал-майор.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
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Выдвинутые Вашингтоном против Дамаска обвинения в применении химоружия он назвал безосновательными.
"Нами уже говорилось, что сирийские войска не применяли химического оружия. Ждем от США пояснений по наличию у них бесспорных, по их словам, доказательств, что химическое оружие в Хан-Шейхуне применялось сирийской армией", — сказал Конашенков.
Генерал-майор напомнил, что с 2013 по 2016 годы сирийское правительство полностью выполнило все мероприятия по ликвидации химического оружия, средств его доставки и производственной базы, а уничтожалось химоружие на предприятиях США, Финляндии, Великобритании и Германии.
"Министерство обороны Российской Федерации приостанавливает сотрудничество с Пентагоном в рамках данного Меморандума", — заявил Конашенков.
При этом Россия намерена усилить прикрытие "наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры".
"В ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", — заключил представитель российского военного ведомства.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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