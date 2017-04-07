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Война в Сирии
Война в Сирии

В Минобороны рассказали о крайне низкой эффективности удара США по Сирии

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (240)
14:3607.04.2017
(обновлено: 15:05 07.04.2017)
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В российском Минобороны оценили эффективность ракетного удара, нанесенного ВМС США по сирийской авиабазе Шайрат, как крайне низкую. При этом военное ведомство расценивает действия США как грубейшее нарушение Меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии и приостанавливает сотрудничество по нему.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
Трамп подтвердил, что отдал приказ атаковать сирийский аэродром

В ночь на пятницу американский президент Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По словам Трампа, это стало ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой американский лидер обвинил власти Сирии.

Как утверждает Трамп, решение об ударе отвечает "жизненным интересам Соединенных Штатов".

Шестой флот ВМС США
© РИА Новости, Инфографика
Шестой флот ВМС США

Долетели всего 23 ракеты

Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что американские ВМС с 3.42 до 3.56 мск 7 апреля выпустили по авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет "Томагавк" с эсминцев "Росс" и "Портер" из акватории Средиземного моря в районе острова Крит.

Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости. ВМС США
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Удар по надеждам на мир: Пентагон откопал "Томагавки" войны в Сирии
"По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", — добавил Конашенков.

Таким образом, эффективность американского удара — крайне низкая, отметил он.

По словам Конашенкова, сирийские власти организовали поиски оставшихся 36 "Томагавков" и вероятных жертв среди мирного населения.

Он также привел данные, полученные от командования авиабазы, согласно которым при авиаударе погибли четверо военных, еще двое пропали без вести, а шестеро получили ожоги при тушении пожаров. Кроме того, на базе уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть самолетов Миг-23 и радиолокационная станция.

Удар США по базе ВВС Сирии Шайрат
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости. ВМС США
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Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Аэродром Шайрат в Хомс, Сирия
© REUTERS/ DigitalGlobe/Courtesy U.S. Department of Defense/Handout
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
/

Методы не меняются

Представитель Миноброны обратил внимание на то, что сразу после американского удара боевики "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* начали широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск.

"Надеемся, что эти действия не носят согласованный с американской стороной характер", — сказал он.

Башни Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В Кремле заявили, что риски столкновения России и США растут
При этом в Минобороны отмечают, что ракетный удар, подготовка которого требует большого комплекса мероприятий, готовился задолго до сегодняшних событий.

По словам Конашенкова, любому специалисту понятно, что решение об ударе было принято в Вашингтоне задолго до событий в Хан-Шейхуне, послуживших только формальным поводом, а демонстрация военной силы продиктована исключительно внутриполитическими причинами.

"Администрации США меняются, а методы развязывания войн со времен бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии остаются неизменными. Опять поводом для развязывания агрессии служит не объективное расследование, а голословные заявления, подтасовки фактов, сотрясание фотографиями и псевдопробирками в международных организациях", — сказал генерал-майор.

Удар США по базе ВВС Сирии Шайрат
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости. ВМС США
Перейти в фотобанк
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Аэродром Шайрат в Хомс, Сирия
© REUTERS/ DigitalGlobe/Courtesy U.S. Department of Defense/Handout
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
/

Выдвинутые Вашингтоном против Дамаска обвинения в применении химоружия он назвал безосновательными.

"Нами уже говорилось, что сирийские войска не применяли химического оружия. Ждем от США пояснений по наличию у них бесспорных, по их словам, доказательств, что химическое оружие в Хан-Шейхуне применялось сирийской армией", — сказал Конашенков.

Генерал-майор напомнил, что с 2013 по 2016 годы сирийское правительство полностью выполнило все мероприятия по ликвидации химического оружия, средств его доставки и производственной базы, а уничтожалось химоружие на предприятиях США, Финляндии, Великобритании и Германии.

© РИА Новости
Заявление представителя МИД РФ в связи с ракетными ударами США по базе Сирии

Грубейшее нарушение

Действия США в Минобороны расценили как грубейшее нарушение Меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.

Самолет заходит на посадку на сирийской авиабазе Хама
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Меморандум России и США об обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии
"Министерство обороны Российской Федерации приостанавливает сотрудничество с Пентагоном в рамках данного Меморандума", — заявил Конашенков.

При этом Россия намерена усилить прикрытие "наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры". 

"В ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", — заключил представитель российского военного ведомства.

* Террористические организации, запрещенные в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© Ruptly
Авиабаза Шайрат ВВС Сирии. Архивное видео
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Война в Сирии
Комментарии
54 пользователя оставили 64 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Roman PopovRichard Din
Richard Din, международное сообщество, которое способно осудить США, само находится у них под каблуком. Кроме России и Китая. Россия осудит, Китай воздержится, как и всегда.
16:21
07.04.2017
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Richard Din
США нужно объявить террористическим государством и обложить его санкциями. Кто не обложит - тот сам становится пособником американского терроризма.
15:59
07.04.2017
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