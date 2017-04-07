Си Цзиньпин призвал Трампа решить противоречия между США и Китаем

ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом призвал конструктивным образом решить существующие между двумя странами противоречия и острые вопросы, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин находится в США. Его встреча с Трампом проходила в четверг в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде. Это первая личная встреча между лидерами двух стран.

"Необходимо надлежащим образом урегулировать чувствительные вопросы, конструктивным образом контролировать существующие противоречия", — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил необходимость укреплять контакты между двумя странами по наиболее важным международным и региональным вопросам, совместно содействовать решению "горячих региональных проблем", а также расширять сотрудничество по вопросам нераспространения ядерного оружия, борьбе с транснациональной преступностью и другим глобальным вызовам.

Как сообщает агентство, стороны высоко оценили "исторический прогресс, достигнутый в отношениях между двумя странами".

В четверг вечером Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань присутствовали на приветственном ужине от имени Дональда Трампа и Меланьи Трамп. Как пишет агентство, на ужине внуки Трампа исполнили песни и прочитали стихи на китайском языке. Кроме того, по данным агентства, Трамп "с удовольствием" принял приглашение Си Цзиньпина совершить визит в Китай и выразил надежду на то, что он состоится в скором времени.