Китай предложил США концепцию разрешения проблемы на Корейском полуострове

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай ознакомил США со своим планом, предлагающим приостановку ядерной программы КНДР в обмен на приостановку военных учений США и Южной Кореи для разрешения ситуации на Корейском полуострове, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам поездки председателя Си Цзиньпина в Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля во Флориде.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что предлагает КНДР приостановить ракетные пуски и развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи. По его словам, эта "приостановка в обмен на приостановку" поможет в будущем посадить стороны за стол переговоров.

"Стороны также провели обмен мнениями по другим важным вопросам… Китайская сторона ознакомила (США) со своим предложением о "приостановке в обмен на приостановку" для разрешения проблемы на Корейском полуострове, надеется достичь прорыва для возобновления переговоров", — приводит в субботу МИД КНР слова Ван И.

При этом глава МИД КНР отметил, что в ходе визита в США китайского лидера Китай подтвердил приверженность денуклеризации Корейского полуострова, приверженность защите мира и стабильности на полуострове и поддержку позиции, заключающейся в необходимости разрешать вопросы путем диалога и консультаций. По словам Ван И, стороны в ходе беседы согласились поддерживать тесные контакты по проблеме Корейского полуострова.

Ван И также сказал, что китайская сторона вновь выступила против размещения американской системы ПРО THAAD в Южной Корее.