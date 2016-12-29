Зоны дискомфорта: перемирие или раздел Сирии на сферы влияния?

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Россия, Турция и Иран готовятся заключить сделку о разделе Сирии на неофициальные зоны влияния, сообщило агентство Рейтер.

По данным Рейтер, соглашение, которое может быть заключено между тремя странами, будет предусматривать раздел Сирии на зоны, подконтрольные его участникам, а также определит судьбу президента Башара Асада. Его полномочия могут быть урезаны, и он останется у власти до следующих президентских выборов — внеочередных или очередных, которые должны пройти в 2021 году.

После чего Асад передаст свой пост вновь избранному главе государства, а сам получит гарантии неприкосновенности для себя и своей семьи.

"Подобная договоренность сделает возможным существование региональных автономий внутри федерации, контролируемой алавитами, к которым принадлежит Асад, и пока находится в зачаточном состоянии, может измениться и потребует поддержки сирийского лидера и повстанцев, а в конечном счете — стран Персидского залива и США, сказали источники, знакомые с позицией России", — пишет Рейтер.

Отдельные пункты будущей сделки (в частности, касающиеся судьбы Башара Асада) пока согласованы лишь между Россией и Турцией, и в их необходимости еще предстоит убедить Иран, передает агентство.

Насколько реалистичны эти прогнозы?

В Сирии прекращается огонь

Три страны — Россия, Турция и Иран, — действительно ведут совместную работу по урегулированию ситуации в Сирии и готовятся к масштабным международным переговорам по сирийской проблеме. Подтверждением этому стало заявление, сделанное президентом России Владимиром Путиным в четверг, 29 декабря.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", — сказал президент на встрече с главами МИД и Минобороны.

Глава государства также поддержал предложение Минобороны сократить военное присутствие в Сирии, но заверил, что Россия продолжит бороться с международным террористом и поддерживать в этой борьбе сирийское правительство.

Как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, режим прекращения огня вступит в силу в 00:00 часов 30 декабря. Министр отметил, что соглашение подписали вооруженные формирования, численность которых превышает 60 тысяч человек.

© РИА Новости. Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимирам Путиным в Кремле

Гарантами перемирия в Сирии, по словам Путина, выступают Россия, Турция и Иран. На минувшей неделе в Москве главы МИД и оборонных ведомств этих стран обсудили ситуацию в Сирии и заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией.

Владимир Путин призвал стороны конфликта в САР и все страны региона поддержать соглашение о прекращении огня и принять активное участие во встрече в Астане. По договоренности с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, там пройдут мирные переговоры по Сирии. Подготовку к ним также начали Россия Турция и Иран.

© AP Photo/ Evan Vucci Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и сыном Барроном перед выступлением в Нью-Йорке. 9 ноября 2016

Закономерное развитие событий

Число участников этих переговоров, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, на последующих этапах может быть расширено за счет привлечения к ним ряда ключевых стран, имеющих влияние на происходящее в Сирии — Саудовской Аравии, Катара, Ирака, Иордании, а также Египта. Приглашение для участия в переговорах получит и ООН. К ним также может присоединиться и новая администрация США — когда избранный президент Дональд Трамп приступит к своим обязанностям.

Такое развитие событий в Сирии вполне предсказуемо и закономерно, хотя первоначально логично было предполагать, что пути урегулирования в Сирии будет обсуждаться между двумя странами — Россией и Турцией. Раздел на сферы влияния, если он если он действительно планируется, мог бы произойти по тем позициям, которые занимают подразделения турецких и сирийских правительственных войск, считает руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. В то же время, учитывая, что иранские войска сегодня взаимодействуют с российскими ВКС, вполне обоснован и трехсторонний формат, полагает военный аналитик.

"Переговорный процесс, который стартует в январе 2017 года в Астане, должен с чего-то начинаться. Не исключено, что будет предложен и вариант раздела на сферы влияния. Подключение же к переговорам новой администрации США возможно лишь в том случае, если Соединенные Штаты действительно реально включатся в борьбу против ИГ (запрещена в России), как это обещает Дональд Трамп", — говорит Анатолий Цыганок.

Достижение компромисса между Россией и Турцией, по его словам, становится возможным в результате того, что в последнее время Анкара заметно сменила вектор своих действий в Сирии. Она отказалась от поддержки боевиков в Алеппо, которым позволили выйти из города, и теперь, когда Алеппо освобожден, действительно наступил момент для начала переговоров.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган все более резко обвиняет западные страны, включая США, в дестабилизации обстановки в Сирии и критикует их за пассивность в борьбе с терроризмом.

Всё это позволяет Москве и Анкаре находить общий язык, утверждает Цыганок.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Есть задачи важнее

Раздел Сирии на сферы влияния не является первостепенной задачей для участников урегулирования ситуации в этой стране, убежден другой военный эксперт — заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Российско-иранско-турецкое сотрудничество объективно необходимо сегодня для освобождения северо-запада Сирии, окружения боевиков в Идлибе, куда они вышли из освобожденного Алеппо, утверждает он.

"После этого возникает целый ряд вопросов. Что делать с той зоной, которую Турция фактически оккупирует — до Эль-Баба? Многие эксперты считают, что Турция оттуда не уйдет никогда, но это явно не устраивает многих, прежде всего, сирийских курдов. Что делать с самими сирийскими курдами, которые сейчас пытаются расширить свою территорию, двигаясь на юг, занимая экономически важные объекты — например, гидроэлектростанции? Открытым остается вопрос федерализации Сирии, против неё по-прежнему выступает Дамаск, который опасается, что она может стать первым шагом к распаду страны. Пока не решены все эти проблемы, говорить о каком-то разделе страны на сферы влияния, по меньшей мере, преждевременно", — утверждает Владимир Евсеев.

Скептически относится эксперт и к перспективам объявленного перемирия. Даже если к нему подключатся десятки воюющих вооруженных формирований, то ни ИГ, ни "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в России), ни другие наиболее радикальные группировки боевые действия не прекратят, а будут их только активизировать.

Такой же точки зрения придерживается и турецкий политолог Айдын Сезер, по словам которого, перемирие не может быть всеобъемлющим, так как коснется лишь умеренной оппозиции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уточнил, что соглашение о перемирии не охватывает вооруженных группировки, включенные в список террористических.

© Sputnik/ Fuad Safarov Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Раздел Сирии уже идет

Де-факто процесс раздела Сирии уже идет, и зон влияния в итоге может оказаться значительно больше, считает генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Центром притяжения протурецки настроенной оппозиции стал Эль-Баб, и, вероятно, существует договоренность, что этот город не станет целью для нанесения авиаударов со стороны Дамаска и российских ВКС. То есть, фактически формируется зона турецкого влияния в Сирии.

Кроме того, по словам аналитика, может сложиться зона курдских формирований. Пока она представлена отдельными анклавами, но если каким-то образом произойдет их перемещение и слияние, то возникнет полоса курдской территории в Сирии.

Существует алавитский центр, включающий также Алеппо и Латакию, которые контролирует Дамаск, действующий в сотрудничестве с Россией — там может образоваться зона российского влияния.

© РИА Новости. Михаил Алаеддин Перейти в фотобанк Сгоревшие автомобили в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии

Ракка находится под контролем сил оппозиции, которые поддерживают страны Персидского залива — Саудовская Аравия, Катар.

Освобождение Алеппо открыло возможность создания наземного коридора, соединяющего Иран с югом Ливана, и он имеет стратегическое значение для Тегерана, поскольку позволяет ему напрямую отправлять оружие движению "Хезболлах".

"Раздел Сирии на территориальные зоны влияния уже происходит, но, к сожалению, он сопровождается серьезнейшими гуманитарными проблемами. Установление контроля над той или иной территорией влечет чистки среди населения — по политическому, религиозному, этническому признакам. Вследствие этого большие массы людей вынуждены переселяться из одних мест в другие. Неясно также, куда будут возвращаться сирийские беженцы, когда наступит момент для их возвращения", — говорит Андрей Кортунов.