Зоны дискомфорта: перемирие или раздел Сирии на сферы влияния?

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Россия, Турция и Иран готовятся заключить сделку о разделе Сирии на неофициальные зоны влияния, сообщило агентство Рейтер.
После чего Асад передаст свой пост вновь избранному главе государства, а сам получит гарантии неприкосновенности для себя и своей семьи.
"Подобная договоренность сделает возможным существование региональных автономий внутри федерации, контролируемой алавитами, к которым принадлежит Асад, и пока находится в зачаточном состоянии, может измениться и потребует поддержки сирийского лидера и повстанцев, а в конечном счете — стран Персидского залива и США, сказали источники, знакомые с позицией России", — пишет Рейтер.
Отдельные пункты будущей сделки (в частности, касающиеся судьбы Башара Асада) пока согласованы лишь между Россией и Турцией, и в их необходимости еще предстоит убедить Иран, передает агентство.
Насколько реалистичны эти прогнозы?
В Сирии прекращается огонь
Три страны — Россия, Турция и Иран, — действительно ведут совместную работу по урегулированию ситуации в Сирии и готовятся к масштабным международным переговорам по сирийской проблеме. Подтверждением этому стало заявление, сделанное президентом России Владимиром Путиным в четверг, 29 декабря.
"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", — сказал президент на встрече с главами МИД и Минобороны.
Как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, режим прекращения огня вступит в силу в 00:00 часов 30 декабря. Министр отметил, что соглашение подписали вооруженные формирования, численность которых превышает 60 тысяч человек.
Гарантами перемирия в Сирии, по словам Путина, выступают Россия, Турция и Иран. На минувшей неделе в Москве главы МИД и оборонных ведомств этих стран обсудили ситуацию в Сирии и заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией.
Владимир Путин призвал стороны конфликта в САР и все страны региона поддержать соглашение о прекращении огня и принять активное участие во встрече в Астане. По договоренности с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, там пройдут мирные переговоры по Сирии. Подготовку к ним также начали Россия Турция и Иран.
Закономерное развитие событий
Такое развитие событий в Сирии вполне предсказуемо и закономерно, хотя первоначально логично было предполагать, что пути урегулирования в Сирии будет обсуждаться между двумя странами — Россией и Турцией. Раздел на сферы влияния, если он если он действительно планируется, мог бы произойти по тем позициям, которые занимают подразделения турецких и сирийских правительственных войск, считает руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. В то же время, учитывая, что иранские войска сегодня взаимодействуют с российскими ВКС, вполне обоснован и трехсторонний формат, полагает военный аналитик.
"Переговорный процесс, который стартует в январе 2017 года в Астане, должен с чего-то начинаться. Не исключено, что будет предложен и вариант раздела на сферы влияния. Подключение же к переговорам новой администрации США возможно лишь в том случае, если Соединенные Штаты действительно реально включатся в борьбу против ИГ (запрещена в России), как это обещает Дональд Трамп", — говорит Анатолий Цыганок.
Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган все более резко обвиняет западные страны, включая США, в дестабилизации обстановки в Сирии и критикует их за пассивность в борьбе с терроризмом.
Всё это позволяет Москве и Анкаре находить общий язык, утверждает Цыганок.
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Есть задачи важнее
"После этого возникает целый ряд вопросов. Что делать с той зоной, которую Турция фактически оккупирует — до Эль-Баба? Многие эксперты считают, что Турция оттуда не уйдет никогда, но это явно не устраивает многих, прежде всего, сирийских курдов. Что делать с самими сирийскими курдами, которые сейчас пытаются расширить свою территорию, двигаясь на юг, занимая экономически важные объекты — например, гидроэлектростанции? Открытым остается вопрос федерализации Сирии, против неё по-прежнему выступает Дамаск, который опасается, что она может стать первым шагом к распаду страны. Пока не решены все эти проблемы, говорить о каком-то разделе страны на сферы влияния, по меньшей мере, преждевременно", — утверждает Владимир Евсеев.
Скептически относится эксперт и к перспективам объявленного перемирия. Даже если к нему подключатся десятки воюющих вооруженных формирований, то ни ИГ, ни "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в России), ни другие наиболее радикальные группировки боевые действия не прекратят, а будут их только активизировать.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уточнил, что соглашение о перемирии не охватывает вооруженных группировки, включенные в список террористических.
Раздел Сирии уже идет
Де-факто процесс раздела Сирии уже идет, и зон влияния в итоге может оказаться значительно больше, считает генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Центром притяжения протурецки настроенной оппозиции стал Эль-Баб, и, вероятно, существует договоренность, что этот город не станет целью для нанесения авиаударов со стороны Дамаска и российских ВКС. То есть, фактически формируется зона турецкого влияния в Сирии.
Существует алавитский центр, включающий также Алеппо и Латакию, которые контролирует Дамаск, действующий в сотрудничестве с Россией — там может образоваться зона российского влияния.
Ракка находится под контролем сил оппозиции, которые поддерживают страны Персидского залива — Саудовская Аравия, Катар.
Освобождение Алеппо открыло возможность создания наземного коридора, соединяющего Иран с югом Ливана, и он имеет стратегическое значение для Тегерана, поскольку позволяет ему напрямую отправлять оружие движению "Хезболлах".
"Раздел Сирии на территориальные зоны влияния уже происходит, но, к сожалению, он сопровождается серьезнейшими гуманитарными проблемами. Установление контроля над той или иной территорией влечет чистки среди населения — по политическому, религиозному, этническому признакам. Вследствие этого большие массы людей вынуждены переселяться из одних мест в другие. Неясно также, куда будут возвращаться сирийские беженцы, когда наступит момент для их возвращения", — говорит Андрей Кортунов.