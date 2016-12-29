Лавров: администрация Трампа может присоединиться к урегулированию в САР

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США с новой администрацией смогут присоединиться к усилиям Турции, Ирана и России по урегулированию в Сирии, когда избранный президент страны Дональд Трамп приступит к своим обязанностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я хотел бы выразить надежду, что когда администрация Дональда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоединиться к этим усилиям, с тем, чтобы мы поработали в этом направлении дружно и коллективно", — сказал Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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