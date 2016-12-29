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Интервью

Сергей Лавров: мы открыты для общения с командой Трампа в любой момент

Тема:
Главное за 29 декабря 2016 года (13)
15:0029.12.2016
(обновлено: 18:06 29.12.2016)
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архив
© РИА Новости. Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости о перспективах взаимодействия России с новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом, о том, почему не сложилось сотрудничество по Сирии с нынешними американскими властями, и о том, ждать ли возвращения РФ в "большую восьмерку".

— В Москве заявляли о поддержании Россией контактов со штабом Дональда Трампа "на достаточном уровне". Продолжаются ли они, в каком формате и какие темы обсуждаются? Изменилась ли, на ваш взгляд, риторика Трампа после победы на выборах? Началась ли проработка встречи Путина и Трампа, возможен ли визит нового президента США в Москву и в какие сроки?

— Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Владимирович Путин, мы готовы работать с будущим президентом США и его командой над преодолением кризиса в двусторонних отношениях, возникшего не по нашей вине. Разумеется, позитивно восприняли позицию Дональда Трампа в пользу налаживания нормального взаимодействия с Россией, о чем он заявлял во время предвыборной кампании. В ходе состоявшегося 14 ноября телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была подчеркнута необходимость выправления нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских связей.

Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
Выбор после выборов: кого Трамп назначит своим послом в России
Что касается контактов, то президент России публично озвучил нашу позицию на этот счет. Мы открыты для общения в любой момент в самых разных форматах, но не форсируем события. В том числе потому, что понимаем, насколько плотно Дональд Трамп в эти дни занят формированием своей администрации. Очевидно, что для него сегодня это самая важная задача.

То же относится и к организации встречи на высшем уровне, в любом случае требующей тщательной подготовки. Стоит дождаться, когда новый президент вступит в должность 20 января 2017 года и в полной мере заработают каналы диалога с республиканской администрацией.

— Может ли Россия вернуться к полноформатной работе в G8 в случае улучшения отношений с США на фоне прихода к власти Трампа? Или же наша страна больше не рассматривает такой формат как приоритетный и востребованный?

— В вашем вопросе есть неточность. Не Россия покидала "восьмерку", а наши коллеги вышли из этого объединения. Но это к слову. Если говорить серьезно, то "Группа восьми" в свое время была полезным форумом для диалога. Но времена меняются.

Сегодня мы не видим необходимости в работе в рамках данного формата. Он, на наш взгляд, во многом себя исчерпал, утратил международный вес. По сути, "семерка" играет роль своего рода междусобойчика, не поспевающего за темпом стремительно меняющегося мира. Прежде всего имею в виду появление и укрепление новых влиятельных центров силы, без которых эффективно решать актуальные глобальные и региональные проблемы просто невозможно.

К тому же многие члены этого неформального клуба больны антироссийским синдромом. Продолжаются откровенно недружественные шаги. В ряде международных финансовых институтов, например во Всемирном банке, участники "Группы семи" согласованно блокируют любые проекты на территории России.

Более перспективным нам представляется наращивать диалог с ведущими государствами, в том числе западными, на других, гораздо более эффективных площадках. Так, обсуждение многих ключевых вопросов современности переместилось в "Группу двадцати". Этот намного более представительный формат объединяет как развитые страны, так и государства с формирующимися рынками. Последний саммит "двадцатки" в Ханчжоу под председательством Китая подтвердил всю эффективность и востребованность этого механизма сотрудничества.

Особое значение придаем углублению взаимодействия в рамках ШОС и БРИКС. Убеждены, что совместная с партнерами работа в этих объединениях при опоре на международное право и Устав ООН не только отвечает коренным интересам наших народов, но и всемерно способствует упрочению позитивных, объединительных начал в мировых и региональных делах.

— Пойдет ли, по вашему мнению, американская сторона на совместные с Россией операции против "ан-Нусры" в Сирии? И готова ли на это Москва?

— С самого начала операции ВКС России в Сирии мы предлагали Вашингтону наладить максимально плотный контакт между российским и американским военными ведомствами.

Старый город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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В МИД не ждут от администрации Обамы изменений в подходе по Сирии
Несмотря на публичные заявления президента Барака Обамы о том, что борьба с терроризмом требует координации всех усилий, на наши конкретные предложения о сотрудничестве в США реагировали вяло и пошли только на подписание меморандума о предотвращении инцидентов в воздухе. Уклонялись от обмена разведывательной информацией относительно координат игиловских объектов в Сирии, хотя одновременно утверждали, что мы "бьем не туда".

Со скрипом были запущены несколько совместных механизмов взаимодействия по Сирии. Например, с марта по июль нынешнего года проводились ежедневные видеоконференции между военными обеих стран, с мая по август в Женеве работал российско-американский Центр оперативного реагирования. Правда, наши партнеры стеснялись публично признавать прямое военное сотрудничество, то ссылаясь на законодательные запреты, то откровенно говоря о наличии у многих в Администрации США пережитков менталитета времен холодной войны.

После того, как 19 сентября в результате "ошибочного" авиаудара ВВС антиигиловской коалиции во главе с США по городу Дейр-эз-Зор на севере Сирии погибло 62 сирийских военнослужащих, было фактически сорвано выполнение российско-американского соглашения о создании совместной исполнительной группы, которая была призвана осуществлять координацию действий ВКС России и коалиции для нанесения ударов по позициям террористов в Сирии.

Обратили внимание, что госсекретарь США Джон Керри 18 декабря в интервью "Бостон глоуб" откровенно признал, что ответственность за провал соглашения несут члены американского кабинета, выступавшие "категорически против" (bitterly opposed) любого взаимодействия с Россией. Вы, очевидно, понимаете, кого госсекретарь имел в виду. Поэтому от нынешней администрации было бы наивно ожидать каких-то других подходов в оставшиеся недели до окончания срока ее полномочий.

Антониу Гутерреш. Архивное фото
© AP Photo/ Seth Wenig
Гутерреш надеется, что Россия и США поспособствуют урегулированию в Сирии
Хорошо известно также, что Вашингтон оказался не в состоянии или просто не пожелал добиваться на практике отделения умеренной оппозиции от террористов.

Что касается нашей работы с командой избранного президента США Дональда Трампа, то к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом мы готовы. И не только применительно к Сирии.

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