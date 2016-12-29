Эксперт рассказал о деталях договоренностей России, Турции и Ирана по Сирии

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости, Федор Смирнов. Договоренности России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию не приведут к разделу страны, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что в рамках сделки трех стран Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния.

"Эти соглашения не могут привести к разделу Сирии на зоны влияния, так как Россия, Турция и Иран поддерживают резолюцию Совбеза ООН №2254, согласно которой территориальная целостность Сирии должна быть сохранена. Турция, как и Россия, не хочет раздела Сирии. В среднесрочной и долгосрочной перспективе у Турции есть необходимость взаимодействовать с Россией по сирийскому урегулированию. Об этом говорит и руководство страны, и общественное мнение", — сказал Сезер.

По его словам, несмотря на то, что Анкара продолжает говорить о необходимости отставки сирийского президента Башара Асада, реальная позиция Турции по этому вопросу уже не такая жесткая, как раньше.

"Для Турции сейчас сирийская курдская Партия демократического союза намного опаснее Асада. Турецкое руководство допускает переходный период с Асадом, но, по мнению Анкары, он не должен оставаться президентом", — отметил собеседник агентства, добавив, что Москва и Тегеран придерживаются другой точки зрения.

Эксперт пояснил, что перемирие в Сирии, о котором Анкара ведет переговоры с Москвой, не может быть всеобъемлющим, так как коснется лишь умеренной оппозиции. Он напомнил, что в стране и сейчас действует режим прекращения огня, однако значительная часть противоборствующих сил ему не подчиняется.

"В любом случае это правильный шаг. Крайне важно, что Анкара и Москва не только сели за стол переговоров по сирийскому урегулированию, но и смогли о чем-то договориться", — подчеркнул Сезер.

Политолог отмечает, что позиции Москвы и Анкары сблизились и по вопросу об отношении к вооруженным группировкам в Сирии.

"Турция признала "Джебхат ан-Нусру" (запрещена в России) террористической группировкой. Россия через Турцию общается с умеренной сирийской оппозицией. Одна из главных тем – силы самообороны сирийских курдов (YPG), которых Россия не считает террористической организацией. Турция на севере Сирии ведет борьбу не только с ИГ, но и с YPG, и Россия этому не мешает", — сказал Сезер.

По его мнению, между Россией и Турцией не возникнет неразрешимых проблем в процессе сирийского урегулирования, поскольку главными целями обеих стран являются "мир и территориальная целостность Сирии".

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