Эксперт рассказал о деталях договоренностей России, Турции и Ирана по Сирии

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости, Федор Смирнов. Договоренности России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию не приведут к разделу страны, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что в рамках сделки трех стран Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния.
"Эти соглашения не могут привести к разделу Сирии на зоны влияния, так как Россия, Турция и Иран поддерживают резолюцию Совбеза ООН №2254, согласно которой территориальная целостность Сирии должна быть сохранена. Турция, как и Россия, не хочет раздела Сирии. В среднесрочной и долгосрочной перспективе у Турции есть необходимость взаимодействовать с Россией по сирийскому урегулированию. Об этом говорит и руководство страны, и общественное мнение", — сказал Сезер.
По его словам, несмотря на то, что Анкара продолжает говорить о необходимости отставки сирийского президента Башара Асада, реальная позиция Турции по этому вопросу уже не такая жесткая, как раньше.
Эксперт пояснил, что перемирие в Сирии, о котором Анкара ведет переговоры с Москвой, не может быть всеобъемлющим, так как коснется лишь умеренной оппозиции. Он напомнил, что в стране и сейчас действует режим прекращения огня, однако значительная часть противоборствующих сил ему не подчиняется.
"В любом случае это правильный шаг. Крайне важно, что Анкара и Москва не только сели за стол переговоров по сирийскому урегулированию, но и смогли о чем-то договориться", — подчеркнул Сезер.
Политолог отмечает, что позиции Москвы и Анкары сблизились и по вопросу об отношении к вооруженным группировкам в Сирии.
По его мнению, между Россией и Турцией не возникнет неразрешимых проблем в процессе сирийского урегулирования, поскольку главными целями обеих стран являются "мир и территориальная целостность Сирии".
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