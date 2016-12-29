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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал о деталях договоренностей России, Турции и Ирана по Сирии

12:1229.12.2016
(обновлено: 12:47 29.12.2016)
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Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости, Федор Смирнов. Договоренности России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию не приведут к разделу страны, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что в рамках сделки трех стран Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния.

"Эти соглашения не могут привести к разделу Сирии на зоны влияния, так как Россия, Турция и Иран поддерживают резолюцию Совбеза ООН №2254, согласно которой территориальная целостность Сирии должна быть сохранена. Турция, как и Россия, не хочет раздела Сирии. В среднесрочной и долгосрочной перспективе у Турции есть необходимость взаимодействовать с Россией по сирийскому урегулированию. Об этом говорит и руководство страны, и общественное мнение", — сказал Сезер.

По его словам, несмотря на то, что Анкара продолжает говорить о необходимости отставки сирийского президента Башара Асада, реальная позиция Турции по этому вопросу уже не такая жесткая, как раньше.

Блокпост на сирийско-ливанской границе в районе Каламун в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Мохаммад Алаеддин
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"Для Турции сейчас сирийская курдская Партия демократического союза намного опаснее Асада. Турецкое руководство допускает переходный период с Асадом, но, по мнению Анкары, он не должен оставаться президентом", — отметил собеседник агентства, добавив, что Москва и Тегеран придерживаются другой точки зрения.

Эксперт пояснил, что перемирие в Сирии, о котором Анкара ведет переговоры с Москвой, не может быть всеобъемлющим, так как коснется лишь умеренной оппозиции. Он напомнил, что в стране и сейчас действует режим прекращения огня, однако значительная часть противоборствующих сил ему не подчиняется.

"В любом случае это правильный шаг. Крайне важно, что Анкара и Москва не только сели за стол переговоров по сирийскому урегулированию, но и смогли о чем-то договориться", — подчеркнул Сезер.

Политолог отмечает, что позиции Москвы и Анкары сблизились и по вопросу об отношении к вооруженным группировкам в Сирии.

Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра в Сирии. Архивное фото
© AP Photo/ Edlib News Network ENN
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"Турция признала "Джебхат ан-Нусру" (запрещена в России) террористической группировкой. Россия через Турцию общается с умеренной сирийской оппозицией. Одна из главных тем – силы самообороны сирийских курдов (YPG), которых Россия не считает террористической организацией. Турция на севере Сирии ведет борьбу не только с ИГ, но и с YPG, и Россия этому не мешает", — сказал Сезер.

По его мнению, между Россией и Турцией не возникнет неразрешимых проблем в процессе сирийского урегулирования, поскольку главными целями обеих стран являются "мир и территориальная целостность Сирии".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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