Лавров: ООН получит приглашение к участию в реализации мер по Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что представители ООН будут приглашены к участию в реализации договоренностей по перемирию в Сирии для обеспечения преемственности политического процесса.

"Ну и, конечно, мы пригласим представителей ООН, это позволит обеспечить преемственность политического процесса, с учетом тех рамок, которые были одобрены в резолюции Совета Безопасности 2254", — заявил в четверг глава МИД РФ на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

"Мы сегодня примем меры, с тем чтобы этот пакет документов, который был подписан, о котором вы сказали, был распространен в качестве официального документа в Совете безопасности ООН, проинформируем членов СБ ООН, ответим на их вопросы", — добавил Лавров.

Он отметил, что процесс, который был начат Россией, Турцией при поддержке и участии Ирана, приветствовал и нынешний генсек ООН, и избранный генсек ООН.

В четверг Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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