СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.
По данным Рейтер, сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность.
Сделка находится в стадии разработки, ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США, рассказал источник, знакомый с позицией России. Это соглашение позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом.
По его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако назвать конкретные имена он отказался.
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