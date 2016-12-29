СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что Анкара и Москва договорились о распространении режима перемирия на территорию всей Сирии с 00:00 29 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают достаточной информацией о договоренностях сторон.

По данным Рейтер, сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность.

Сделка находится в стадии разработки, ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США, рассказал источник, знакомый с позицией России. Это соглашение позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом.

"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились", — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.

По его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако назвать конкретные имена он отказался.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>