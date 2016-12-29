Россия, Турция и Иран выступили гарантами перемирия в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Достигнутые по Сирии договоренности являются результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном, заявил президент России Владимир Путин.

"Достигнутые договоренности, безусловно, являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития. Но, тем не менее, это заметный результат нашей совместной работы, усилий Министерства обороны, Министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

Путин отметил, что оба министерства постоянно находились в контакте с партнерами и в Дамаске, и в других столицах.

"Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике", — отметил президент.

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