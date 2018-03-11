Прыжок в море с пирса на городском пляже Евпатории

Прыжок в море с пирса на городском пляже Евпатории

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Близится курортный сезон, а значит, Крым снова ожидает борьба за российских туристов с другими регионами и странами пляжного отдыха — Турцией, Грецией, Испанией, Кипром, Эмиратами. В республике увеличивают число чартерных перелетов, стараются снизить цены, реставрируют туристические объекты.

Есть еще одна очевидная, но вполне решаемая проблема: нехватка квалифицированных кадров, занятых в туристической сфере.

Начали ли в Крыму меняться стандарты гостеприимства и как на полуострове готовятся к новому сезону — в материале РИА Новости.

Разрешение на культуру

Министерство культуры Российской Федерации готовит законопроект об обязательной аттестации гидов и экскурсоводов. Закон должен вступить в силу в 2019 году. Но в Крыму экскурсионных специалистов аттестовали и раньше.

По данным пресс-службы Министерства курортов республики, до 3 января 2017 года выдававшего разрешения на туристическое сопровождение для гидов и экскурсоводов, с 2005-го по март 2014 года аттестацию прошли 1669 человек. С апреля 2015-го по декабрь 2016 года — еще 1324 человека.

Суть проблемы

Вот уже больше года деятельность экскурсоводов и гидов, как выяснилось, не регулируется государством. Олег Устименко, крымский гид с 20-летним стажем, говорит, что система аттестации, конечно, не решала всех проблем с уровнем квалификации, но хотя бы отсеивала наиболее одиозных соискателей.

"До последнего времени уровень подготовки гидов хоть и снижался, но постепенно и на первый взгляд незаметно, — считает Олег. — Но теперь наблюдается падение качества обучения. Как пример — проект одного из крупнейших российских туроператоров, организаторы которого заявляют (почему-то с гордостью), что "экскурсовод сам приезжает в город первый раз, а туристы этого даже не замечают".

Гид также приводит в пример даму, представлявшуюся экскурсоводом и рассказывавшую: "Люблю проводить экскурсии в Левадецкий и Воронецкий дворцы" (на самом деле — Ливадийский и Воронцовский).

В Крыму распространены и так называемые автомобильные гиды, по сути — таксисты, которые проводят некое подобие экскурсии. Стоимость их услуг не ниже или даже выше профессиональных.

Что можно сделать

Экскурсовод, работающий в Крыму более 17 лет, Иван Гончаренко предлагает ввести контроль над деятельностью гидов, подобие "туристической полиции". "Для начала нужно четко разделить гидов-экскурсоводов на категории по опыту и/или сдаче определенных тестов, а еще лучше — прослушиванию", — говорит он.

Дарья Шевякова, экскурсовод с 15-летним стажем, рассказывает о работе Министерства курортов: "Регулярно проводятся учебные экскурсии для освоения новых маршрутов. Активные экскурсоводы совместно с администрациями населенных пунктов организуют мастер-классы по изучению инфраструктуры, возможностей новых видов туризма. Например, 2-4 марта нам организовали тур в один из санаториев в Саки".

Многие экскурсоводы уверены, что предпочтение следует отдавать местным специалистам и только при острой нехватке кадров обращаться к приезжим гидам.

По мнению заведующей кафедрой туризма географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Ирины Яковенко, объективная необходимость в привлечении дополнительных кадров из других регионов в последний раз была в 1980-1990 годы, когда на полуостров приезжали до десяти миллионов человек в год. Напомним, что целевой показатель 2018 года по Крыму — шесть миллионов туристов.

Не хотят работать?

Проблема нехватки так называемого линейного персонала — горничных, портье, официантов — намного острее.

Ирина Яковенко говорит о настоящем кадровом голоде. "Раньше в этой сфере были заняты граждане из других регионов Украины, — объясняет Ирина. — В Крыму желающих работать на линейных позициях было мало. И сейчас не много".

Приезжие пытаются совместить работу с отдыхом на побережье. Приехал — уехал: это лишь подработка на сезон, никакой мотивации для повышения профессионального уровня.

Одни работодатели пробуют с этим бороться, другие смиряются, ну а страдают от этого больше всего, конечно, туристы.

"Многие ищут работу, но хотят получать достойные деньги, а не работать, — говорит Владимир Бельмас, генеральный директор ресторана в Севастополе. — Нашему ресторану два с половиной года, и в течение первого мы собирали команду. Сейчас половина коллектива — приезжие, половина — условно местные, то есть люди не из Севастополя, а со всего Крыма".

Угощать вином со знанием дела

Министерство курортов занимается продвижением крымских вин, разрабатывает винный маршрут, поддерживает винные фестивали. Но гости полуострова уже не просто хотят пить хорошее вино, а ждут качественных услуг сомелье, кавистов (специалистов по продаже алкоголя в магазинах), работников ресторанной сферы.

Центр "Лаборатории вина" при Севастопольском филиале МГУ имени Ломоносова, обучающий сомелье с октября 2016 года, выпустил уже около 50 специалистов. Анастасия Бурдинская, заместитель директора центра, считает, что сейчас наблюдается диссонанс между высоким качеством крымского вина и низким сервисом.

"Это можно исправить двумя путями: инвестировать в образование или покупать профи со стороны, — говорит она. — Сюда охотно приедут — и уже едут — работать из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов. Причем речь не только об отдельных специалистах, но и о готовых бизнес-структурах в ресторанно-отельном секторе. И они могут захватить рынок".

Большинство жителей Крыма сейчас не могут позволить себе дорогостоящее обучение, а работодатели не всегда заинтересованы в повышении квалификации сотрудников: боятся, что те рано или поздно уйдут.

По мнению эксперта, помочь могла бы правительственная кадровая ‎программа бесплатного обучения для молодежи Крыма. "Крыму не помешает факультет гостинично-ресторанного бизнеса для подготовки специалистов высокого уровня, со знанием нескольких иностранных языков", — считает Анастасия.

Город, который учится

Один из выпускников "Лаборатории вина", сомелье Павел Кнышенко, интересующийся виноделием с 2000 года, рассказывает: "К сожалению, очень многие рестораторы в Крыму все еще думают, что сомелье — это человек, который просто разливает вино и, может быть, еще греет бокал над свечой".

Но положительный сдвиг есть: появились инициативные специалисты, которые хотят повышать свой профессиональный уровень и в целом культуру гостеприимства на полуострове.

Так, Павел занимается регистрацией документов Ассоциации сомелье Республики Крым, призванной обеспечивать повышение квалификации представителей профессии, а также всех работников ресторанной сферы.

Яна Ходоровская, выпускница первого набора курса сомелье, преподаватель в "Лаборатории вина", рассказывает:

"Один мудрый человек дал мне хороший совет. Надо смотреть на Севастополь и Крым в целом как на ребенка. Города материковой части страны — взрослые, дисциплинированные, зрелые. А наш — ребенок, который учится и у которого еще все впереди".