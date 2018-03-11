РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Понаехали: нужны ли Крыму приезжие работники туристической сферы

08:0011.03.2018
(обновлено: 08:01 11.03.2018)
018055
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкПрыжок в море с пирса на городском пляже ЕвпаторииПрыжок в море с пирса на городском пляже Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Близится курортный сезон, а значит, Крым снова ожидает борьба за российских туристов с другими регионами и странами пляжного отдыха — Турцией, Грецией, Испанией, Кипром, Эмиратами. В республике увеличивают число чартерных перелетов, стараются снизить цены, реставрируют туристические объекты.

Есть еще одна очевидная, но вполне решаемая проблема: нехватка квалифицированных кадров, занятых в туристической сфере.

Начали ли в Крыму меняться стандарты гостеприимства и как на полуострове готовятся к новому сезону — в материале РИА Новости.

Разрешение на культуру

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на набережной имени Валентины Терешковой в городе Евпатория в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на набережной имени Валентины Терешковой в городе Евпатория в Крыму

Министерство культуры Российской Федерации готовит законопроект об обязательной аттестации гидов и экскурсоводов. Закон должен вступить в силу в 2019 году. Но в Крыму экскурсионных специалистов аттестовали и раньше.

По данным пресс-службы Министерства курортов республики, до 3 января 2017 года выдававшего разрешения на туристическое сопровождение для гидов и экскурсоводов, с 2005-го по март 2014 года аттестацию прошли 1669 человек. С апреля 2015-го по декабрь 2016 года — еще 1324 человека.

Суть проблемы

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на экскурсии по Джангулю на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на экскурсии по Джангулю на мысе Тарханкут в Крыму
Севастополь. Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Крыму назвали преимущества отдыха на полуострове

Вот уже больше года деятельность экскурсоводов и гидов, как выяснилось, не регулируется государством. Олег Устименко, крымский гид с 20-летним стажем, говорит, что система аттестации, конечно, не решала всех проблем с уровнем квалификации, но хотя бы отсеивала наиболее одиозных соискателей.

"До последнего времени уровень подготовки гидов хоть и снижался, но постепенно и на первый взгляд незаметно, — считает Олег. — Но теперь наблюдается падение качества обучения. Как пример — проект одного из крупнейших российских туроператоров, организаторы которого заявляют (почему-то с гордостью), что "экскурсовод сам приезжает в город первый раз, а туристы этого даже не замечают".

Гид также приводит в пример даму, представлявшуюся экскурсоводом и рассказывавшую: "Люблю проводить экскурсии в Левадецкий и Воронецкий дворцы" (на самом деле — Ливадийский и Воронцовский).

В Крыму распространены и так называемые автомобильные гиды, по сути — таксисты, которые проводят некое подобие экскурсии. Стоимость их услуг не ниже или даже выше профессиональных.

Что можно сделать

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на экскурсии в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на экскурсии в Никитском ботаническом саду в Крыму

Экскурсовод, работающий в Крыму более 17 лет, Иван Гончаренко предлагает ввести контроль над деятельностью гидов, подобие "туристической полиции". "Для начала нужно четко разделить гидов-экскурсоводов на категории по опыту и/или сдаче определенных тестов, а еще лучше — прослушиванию", — говорит он.

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В Крыму рассказали о росте популярности полуострова среди иностранцев

Дарья Шевякова, экскурсовод с 15-летним стажем, рассказывает о работе Министерства курортов: "Регулярно проводятся учебные экскурсии для освоения новых маршрутов. Активные экскурсоводы совместно с администрациями населенных пунктов организуют мастер-классы по изучению инфраструктуры, возможностей новых видов туризма. Например, 2-4 марта нам организовали тур в один из санаториев в Саки".

Многие экскурсоводы уверены, что предпочтение следует отдавать местным специалистам и только при острой нехватке кадров обращаться к приезжим гидам.

По мнению заведующей кафедрой туризма географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Ирины Яковенко, объективная необходимость в привлечении дополнительных кадров из других регионов в последний раз была в 1980-1990 годы, когда на полуостров приезжали до десяти миллионов человек в год. Напомним, что целевой показатель 2018 года по Крыму — шесть миллионов туристов.

Не хотят работать?

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУчастники регионального чемпионата "Молодые профессионалы" в компетенции "Ресторанный сервис" по стандартам WorldSkills Russia в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Участники регионального чемпионата "Молодые профессионалы" в компетенции "Ресторанный сервис" по стандартам WorldSkills Russia в Краснодарском крае
Открытие самого большого в Крыму ледового катка. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ближе к "звездам": что изменится в российских гостиницах

Проблема нехватки так называемого линейного персонала — горничных, портье, официантов — намного острее.

Ирина Яковенко говорит о настоящем кадровом голоде. "Раньше в этой сфере были заняты граждане из других регионов Украины, — объясняет Ирина. — В Крыму желающих работать на линейных позициях было мало. И сейчас не много".

Приезжие пытаются совместить работу с отдыхом на побережье. Приехал — уехал: это лишь подработка на сезон, никакой мотивации для повышения профессионального уровня.

Одни работодатели пробуют с этим бороться, другие смиряются, ну а страдают от этого больше всего, конечно, туристы.

"Многие ищут работу, но хотят получать достойные деньги, а не работать, — говорит Владимир Бельмас, генеральный директор ресторана в Севастополе. — Нашему ресторану два с половиной года, и в течение первого мы собирали команду. Сейчас половина коллектива — приезжие, половина — условно местные, то есть люди не из Севастополя, а со всего Крыма".

Угощать вином со знанием дела

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПродукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии "Ноябрьфест" в санаторно-курортном комплексе "Мрия резорт & Спа"
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Продукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии "Ноябрьфест" в санаторно-курортном комплексе "Мрия резорт & Спа"

Министерство курортов занимается продвижением крымских вин, разрабатывает винный маршрут, поддерживает винные фестивали. Но гости полуострова уже не просто хотят пить хорошее вино, а ждут качественных услуг сомелье, кавистов (специалистов по продаже алкоголя в магазинах), работников ресторанной сферы.

Фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Александр Полегенько
Коктебель, джаз, вино: как крымские виноделы привлекают туристов

Центр "Лаборатории вина" при Севастопольском филиале МГУ имени Ломоносова, обучающий сомелье с октября 2016 года, выпустил уже около 50 специалистов. Анастасия Бурдинская, заместитель директора центра, считает, что сейчас наблюдается диссонанс между высоким качеством крымского вина и низким сервисом.

"Это можно исправить двумя путями: инвестировать в образование или покупать профи со стороны, — говорит она. — Сюда охотно приедут — и уже едут — работать из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов. Причем речь не только об отдельных специалистах, но и о готовых бизнес-структурах в ресторанно-отельном секторе. И они могут захватить рынок".

Большинство жителей Крыма сейчас не могут позволить себе дорогостоящее обучение, а работодатели не всегда заинтересованы в повышении квалификации сотрудников: боятся, что те рано или поздно уйдут.

По мнению эксперта, помочь могла бы правительственная кадровая ‎программа бесплатного обучения для молодежи Крыма. "Крыму не помешает факультет гостинично-ресторанного бизнеса для подготовки специалистов высокого уровня, со знанием нескольких иностранных языков", — считает Анастасия.

Город, который учится 

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкРабота сомелье в дегустационном комплексе винодельческого завода "Массандра" в Крыму
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Работа сомелье в дегустационном комплексе винодельческого завода "Массандра" в Крыму

Один из выпускников "Лаборатории вина", сомелье Павел Кнышенко, интересующийся виноделием с 2000 года, рассказывает: "К сожалению, очень многие рестораторы в Крыму все еще думают, что сомелье — это человек, который просто разливает вино и, может быть, еще греет бокал над свечой".

Но положительный сдвиг есть: появились инициативные специалисты, которые хотят повышать свой профессиональный уровень и в целом культуру гостеприимства на полуострове.

Так, Павел занимается регистрацией документов Ассоциации сомелье Республики Крым, призванной обеспечивать повышение квалификации представителей профессии, а также всех работников ресторанной сферы.

Яна Ходоровская, выпускница первого набора курса сомелье, преподаватель в "Лаборатории вина", рассказывает:

"Один мудрый человек дал мне хороший совет. Надо смотреть на Севастополь и Крым в целом как на ребенка. Города материковой части страны — взрослые, дисциплинированные, зрелые. А наш — ребенок, который учится и у которого еще все впереди".

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена