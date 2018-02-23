Крымские курорты снизят цены на отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение — возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас", — сказал РИА Новости Волченко.
Министр подчеркнул, что сельскохозяйственный комплекс республики уже подготовил системное предложение по поставкам всех групп товаров напрямую туда, где отдыхают туристы.
Кроме того, по словам министра, в курортных регионах начат процесс урегулирования стоимости аренды земли в сторону снижения арендной ставки, что также скажется на ценообразовании на отдых.
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