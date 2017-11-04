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Общество

Винная осень в Крыму: как дебютировал фестиваль #Ноябрьфест

21:3404.11.2017
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПосетители на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии Ноябрьфест в санаторно-курортном комплексе Мрия резорт & Спа. 4 ноября 2017Посетители на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии Ноябрьфест в санаторно-курортном комплексе Мрия резорт & Спа. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
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ЯЛТА, 4 ноя – РИА Новости Крым. Сложно себе представить, что можно приехать в Крым и не попробовать местные вина, популярность которых уже очень давно вышла далеко за пределы полуострова. Но путешествие по крымским винодельням, производящим по-своему уникальный продукт, может занять немало времени, тем более, если вы прилетели сюда на уик-энд и в запасе у вас всего несколько дней. Отныне в Крыму появилась площадка, где можно попробовать практически "все и сразу". 4 ноября в Ялте открылся #Ноябрьфест – фестиваль молодого вина и гастрономии, на котором ведущие винодельческие предприятия Крыма представляют свою лучшую продукцию.

Директор научно-методического центра виноградарства и виноделия Лаборатория вина Дмитрий Ковалев. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
Винный эксперт рассказал о перспективах фестиваля #Ноябрьфест

Дегустация с творческим подходом

Формат нового фестиваля традиционен для подобных мероприятий: производители, начиная от новых относительно небольших предприятий и заканчивая прославленными крупными брендами, представляют свой стенд и бесплатно угощают своим вином всех гостей. Понравившиеся вина можно приобрести здесь же, причем по цене производителя, без магазинной "накрутки".

Всех представленных на #Ноябрьфесте сортов вина и не перечислишь: белые и красные, сухие и полусладкие, десертные и крепленые. Здесь же – столы с разнообразной гастрономией: сырами, морепродуктами, национальной кухней народов Крыма. Остается лишь получить на спецстенде винный бокал, расположиться на одном из столиков в виде большой винной бочки и насладиться дегустацией и концертной программой, которая в это время проходит на сцене.

Всего на фестивале представлено 15 крымских виноделен. Некоторые из них подошли к презентации своей продукции творчески. Обращает на себя внимание стенд одного из предприятий, где дегустацию проводят мужчины в военной форме времен Крымской войны. Такой антураж вызывает живой интерес со стороны гостей.

Виноградники в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму планируют создать винный туристический маршрут

"Мы – реконструкторы, на нас сейчас форма 68-го Даремского пехотного полка (Британия), – поясняет один из них. – С началом Крымской войны в 1854 году под Евпаторией были высажены союзные войска, которые приняли участие в Альминском сражении 8 сентября 1854 года. Неподалеку располагалась 6-я кавалеристская дивизия русских войск. Сегодня на этом месте растут виноградники, и вино из этого винограда мы представляем на фестивале".

Но дегустация вина и кулинарии – только часть программы #Ноябрьфеста. Здесь же проходят мастер-классы и семинары для всех желающих не только ощутить вкус того или иного вина, но и узнать его историю.

Вы знали, что Крым – это "винная Европа" в миниатюре? Такого разнообразия терруаров на такой относительно небольшой площади, как здесь, нет практически ни в одном винодельческом регионе мира, разве что в немецком Эльзасе.

Посетители на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии Ноябрьфест в санаторно-курортном комплексе Мрия резорт & Спа. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
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На #Ноябрьфест зарегистрировались более 4,5 тысячи гостей

Например, "крымское Бордо" — это долина реки Бельбек, знаменитая тонкими сухими винами "Каберне" и "Мерло". "Крымская Бургундия" – это известковые почвы долины реки Черная, где хорошо получается вино из винограда "Пино Нуар". Сланцевые почвы Южного берега Крыма очень схожи с почвами португальского Порто, здесь традиционно производят крепленые вина – портвейны, херес, мадера. А окрестности Балаклавы – это "крымская Шампань". Здешние известковые почвы придают винограду уникальную кислотность и минеральность для последующего производства высококачественных игристых вин.

Обо всем этом и не только на фестивале рассказывали приглашенные винные эксперты и сомелье. К слову, на дегустационном мастер-классе "Винный тур: на что похожи вина Крыма?" посетители #Ноябрьфеста получили возможность сравнить крымские вина с их европейскими аналогами.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПродукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии "Ноябрьфест". 4 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Продукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии "Ноябрьфест". 4 ноября 2017

"Понравилось, приедем еще"

Судя по дебюту, новый фестиваль обещает быть одним из наиболее популярных мероприятий в крымское туристическое межсезонье. Только в первый день #Ноябрьфест посетили около двух тысяч человек. Всего организаторы ожидают на фестивале, который продлится три дня, более четырех с половиной тысяч гостей. Пока что в основном это сами крымчане. Но организаторы уверены: с каждым годом фестиваль будет набирать популярность среди туристов по всей России.

Фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Александр Полегенько
Коктебель, джаз, вино: как крымские виноделы привлекают туристов

В целом атмосфера на #Ноябрьфесте царила самая веселая и благожелательная. И хмурая ноябрьская погода, окутавшая южный Крым в этот день, не смогла испортить праздничное настроение.

"Я – крымчанин, и могу с уверенностью сказать, что винно-гастрономический фестиваль такого ранга проводится в Крыму впервые, – делится впечатлениями врач из Симферополя Игорь Степанович. – Я хорошо знаком с крымским виноделием, но здесь попробовал новые сорта, которые очень понравились. Впечатлили гостеприимство и  благожелательная атмосфера. Хотелось бы, чтобы такие фестивали проводились как минимум раз в квартал (смеется). На следующий год обязательно приеду и возьму с собой больше друзей".

Гроздья винограда
© РИА Новости / Сергей Венявский
Гид по крымским винам: что купить, как выбрать, где дегустировать

Архитектор из Симферополя Лариса Анатольевна признается: в ее семье существует настоящий культ крымских вин. Тем не менее, на фестивале она открыла для себя новую продукцию ранее не известных ей производителей.

"Я много путешествую, каждый год бываю по два-три раза за границей. Я пила американские, итальянские, французские, испанские, чилийские вина, но могу сказать –  наши крымские вина на очень хорошем уровне по сравнению с ними, особенно сухие. А что касается десертных вин – им нас еще догонять и догонять. Например, французы были очень удивлены, когда я привезла им наши десертные вина. Они попробовали и спрашивают: "А вы уверены, что это вино?". То есть они не понимают этого продукта", – рассказывает женщина.

У супружеской пары Валерия и Елены из Севастополя свой винный магазин. На #Ноябрьфест они приехали не только отдохнуть и развеяться, но и ради любопытства.

"Все, что здесь предлагают, продается и у нас, но, тем не менее, попробовали что-то новенькое, – говорит Елена. – В целом очень качественная продукция и сам фестиваль организован на хорошем уровне. Конечно, не ожидали, что будет так много людей. Тем не менее, все очень понравилось, не жалеем, что приехали".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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