В Крыму разработали винный туристический маршрут

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. Архивное фото

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Туристический маршрут "Винная дорога Крыма" подготовлен и будет презентован в ближайшее время, сообщает министерство курортов и туризма республики.

В частности, презентация состоится на тематической секции посвященной перспективам развития эногастрономического туризма в рамках VI туристского форума "Открытый Крым".

"Подготовлена и будет презентована на форуме "Винная дорога Крыма", которая объединит винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты по регионам Крыма", — говорится в сообщении.

На карте винной дороги появятся специальные направления, которые будут удобны всем путешественникам. Они включат в себя наиболее интересные винные и гастрономические объекты.

"Гастрономический туризм – одно из самых перспективных и популярных направлений отрасли в Крыму, и его динамическое развитие отражается на общем восприятии гостеприимства на полуострове. Создание и продвижение эногастрономических туров привлечет на полуостров ценителей черноморской кухни и качественного вина, и станет одним из "знаков качества" крымского туризма", — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Международный туристский форум "Открытый Крым" пройдет 20-21 февраля.

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