В Крыму разработали винный туристический маршрут

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Туристический маршрут "Винная дорога Крыма" подготовлен и будет презентован в ближайшее время, сообщает министерство курортов и туризма республики.
"Подготовлена и будет презентована на форуме "Винная дорога Крыма", которая объединит винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты по регионам Крыма", — говорится в сообщении.
На карте винной дороги появятся специальные направления, которые будут удобны всем путешественникам. Они включат в себя наиболее интересные винные и гастрономические объекты.
Международный туристский форум "Открытый Крым" пройдет 20-21 февраля.
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