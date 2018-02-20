СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов надеется, что в этом году Крым преодолеет планку в 6 миллионов туристов.

Около 5,4 миллиона туристов посетили Крым в 2017 году, что на 3% меньше рекордного 2016 года, отметил он.

"Мы с нетерпением ждем высокого туристского сезона 2018 года. Надеемся на то, что он будет успешным, что в Крым приедет как можно больше туристов из разных уголков нашей страны. Хотелось бы отметить успешный сезон 2017 года, мы надеемся, чтобы в этом году, мы будем стараться работать, чтобы мы наконец-то перешли через планку 6 миллионов человек", — сказал Сафонов на открытии международного туристского форума "Открытый Крым" в Симферополе.

Прогноз основан на ожидаемом увеличении интенсивности авиационных перевозок после ввода в работу нового аэропорта, что должно произойти к началу курортного сезона, сообщил глава Ростуризма журналистам в кулуарах форума. "Мы с нетерпением ждем ввода в эксплуатацию моста – автомобильного и железнодорожного. Тогда турпоток возрастет значительно", — отметил Сафонов.

Форум пройдет с 20 по 21 февраля в рамках "Недели туризма в Крыму". Впервые он стартует в Симферополе с открытия туристической выставки.