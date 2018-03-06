Принятие закона об аттестации гидов станет главным для туризма в 2018 году

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Основной задачей в правовой сфере туризма за 2018 год должно стать принятие закона об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, заявила во вторник заместитель министра культуры Алла Манилова, выступая на парламентских слушаниях "Правовые и организационные вопросы устойчивого развития внутреннего, въездного туризма РФ".

Она рассказала, что за последние три года было принято столько законодательных актов в сфере туризма, сколько не было принято за предыдущие 20 лет.

"Всего было принято 63 акта, из них четыре новых федеральных закона. Причем это не те законы, где меняется одно слово, а серьезные законы, которые меняют ситуацию на рынке туризма", — пояснила чиновник.

Манилова уточнила, что в 2016 году был принят закон, направленный на усиление ответственности турбизнеса и защиту прав российских туристов.

"Благодаря этому закону у регионов появились полномочия по созданию условий для развития туризма на местах. До 2016 года таких полномочий у регионов не было", — напомнила она.

Спикер заметила, что в феврале 2018 года был принят важнейший для отрасли закон об обязательной классификации гостиниц, о необходимости которого говорилось последние 20 лет.

"Основная задача на 2018 год по законодательному регулированию — это принятие закона об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Сложнейший законопроект. За два года мы прошли все регионы РФ, услышали всех, но пока консенсус не найден", — заявила представитель Минкультуры.

"Этим законопроектом впервые вводится регулирование рынка экскурсионных услуг, обязательная аттестация специалистов, отвечающих за имидж страны, особенно когда они работают с иностранными туристами. Это важнейший шаг для развития отрасли, для того, чтобы называли нашу отрасль действительно цивилизованной", — резюмировала Манилова.