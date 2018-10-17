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Крупные ЧП в российских учебных заведениях в 2014-2018 годах

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Взрыв в керченском техникуме (139)
(обновлено: 17:54 17.10.2018)
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© РИА Новости / Мария КрицкаяПерейти в фотобанкТеракт в политехническом колледже в КерчиТеракт в политехническом колледже в Керчи
© РИА Новости / Мария Крицкая
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2018

17 октября в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Погибли 19 человек,  более 50 человек были госпитализированы.

10 мая 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника. После этого он покончил с собой. Раненный в плечо подросток и двое его товарищей, выпрыгнувших в окно, попали в больницу. По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.

18 апреля в общеобразовательной школе №1 города Стерлитамак в Башкирии 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, где шел урок у 9 класса, и ранил ученицу и преподавателя ножом. После этого он разлил горючее вещество и поджег. Затем подросток нанес себе ножевое ранение.

Одна из учениц, испугавшись, попыталась выпрыгнуть из окна. Общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали, а затем госпитализировали. В результате ЧП пострадали четыре человека — трое учеников и преподаватель. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

19 января произошло нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ. По данным Следственного комитета, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший.

15 января в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемых арестовали, им предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

2017

1 ноября в одной из аудиторий политехнического колледжа на Гвардейской улице в Москве были обнаружены тела совершеннолетнего ученика и его преподавателя. По версии следствия, ученик убил учителя и покончил жизнь самоубийством.

25 октября в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в туалете одной из средних общеобразовательных школ скончался ученик восьмого класса. На месте следователи установили, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения. Позднее одноклассник погибшего мальчика признался в причастности к его гибели. По утверждению школьника, все произошло случайно: на перемене он показывал друзьям нож, когда оружие оказалось в руках потерпевшего, подозреваемый якобы нечаянно его толкнул, в результате мальчик получил смертельное ранение в сердце. После этого школьник, по собственным словам, выкинул нож на улице.

5 сентября в подмосковной Ивантеевке девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

24 апреля взрыв гранаты прогремел в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана. В результате происшествия один подросток погиб, еще 10 получили ранения.

2016

18 марта в районе полудня в одну из школ города Находки пришел 19-летний молодой человек и стал выяснять отношения со своей 15-летний девушкой. На место был вызван наряд полиции, однако внезапно злоумышленник ворвался в кабинет директора, где находилась девочка, и нанес последней удар ножом и убил, а затем совершил самоубийство, ударив себя ножом в шею.

2015

Вечером 30 ноября стрельба произошла в одной из детских секций каратэ Саратова. По версии следствия, в помещение спортивного зала прошел 45-летний отец одной из воспитанниц спортивной секции и открыл стрельбу из огнестрельного оружия в зале для тренирующихся. В результате тренер Азамат Норманов получил ранение, от которого скончался на месте. Также пострадали еще двое мужчин, которые являются родственниками убитого. Среди детей пострадавших не было.

2014

3 февраля старшеклассник пришел в свою школу №263, расположенную на северо-востоке Москвы в Отрадном, с двумя винтовками. Мальчик захватил в качестве заложников учеников 10 "а" класса. Ученик застрелил учителя географии и одного из сотрудников полиции, которые приехали на вызов. Второго стража порядка мальчик ранил. Детей из класса удалось освободить, преступник был нейтрализован.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

 

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