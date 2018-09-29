Случаи задержания судов с российским экипажем в 2013-2018 годах

рыболовное судно "Олег Найденов"

2018

29 сентября стало известно, что в Южной Корее задержали российское судно "Севастополь", принадлежащее владивостокской компании "Гудзон". Порт Пусан не разрешает судну выйти в море из-за того, что на него наложены американские санкции. На борту "Севастополя" находятся 12 человек экипажа. Судно находилось в Южной Корее в связи с ремонтом.

24 сентября в испанском порту Мотриль (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия) задержали судно "Заполярье", принадлежащее Мурманскому морскому пароходству. Судно с 1 июля находилось у берегов Сеуты (испанский анклав на севере Африки, граница с Марокко), куда прибыло на дозаправку из Таррагоны (Каталония), где загрузило 22 тонны технической соли для дорог и намеревалось направиться в британский Тис. Однако из-за возникших у судовладельца финансовых проблем и отсутствия топлива "Заполярье" так и не смогло продолжить путь. Кроме того, у судна 14 августа истекло большинство сертификационных документов. На конец сентября судовые документы находились в процессе оформления Российским морским регистром судоходства.

23 августа полиция ЮАР задержала российский сухогруз "Лада" (Lada) компании "Трансфлот" (Санкт-Петербург) в порту города Порт-Элизабет. Оно направлялось из мадагаскарского города Тулиара в нигерийский Лагос. Судно стали исследовать после того, как оно отгрузило в порту 14 контейнеров. Сухогруз перевозил в том числе промышленную взрывчатку, на которую не были оформлены соответствующие документы. "Трансфлот" экстренно дооформил необходимые бумаги, и 8 сентября судно покинуло Порт-Элизабет.

10 августа в морском порту Херсон (Украина) был задержан российский танкер "Механик Погодин". Формальной причиной подобных действий стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой на территории Украины действуют санкции. Однако с 2011 года единственным владельцем судна является компания "В.Ф. Танкер", которая, как заявляют в самой компании, эксплуатирует его по собственному усмотрению. Тем не менее, в Киеве отметили, что судно будет оставаться заблокированным в порту Херсона еще три года. Также украинские власти не исключали возможной конфискации судна и его продажи на аукционе. Через месяц после незаконного задержания судна "Механик Погодин" компания "В.Ф. Танкер" приняла решение о полной смене команды. В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана.

29 июня стало известно, что российское судно "Палладий" задержано в южнокорейском Пусане после жалобы моряков на долги по зарплате. 28 августа из-за приближения тайфуна оно вышло в море и должно было вернуться в порт. Вместо этого "Палладий" предпринял попытку уйти из Южной Кореи для обеспечения моряков продуктами и водой без оформления необходимых документов. Судно не останавливалось, несмотря на требования береговой охраны, и лишь после того, как был вызван вертолет и спущен десант, его удалось остановить. На борту "Палладия" находятся 12 членов экипажа. 24 сентября при попытке покинуть Южную Корею без разрешения был задержан моторист судна. Ранее были задержаны судовладелец, капитан и один из матросов "Палладия".

25 марта украинские пограничники задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они имеют российское гражданство, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Условием возвращения домой рыбаков судна "Норд" является получение ими паспорта Украины. Они считают это несправедливым и незаконным, потому что каждый человек в соответствии с международным правом вправе выбрать себе гражданство, свободно передвигаться.

18 мая судно "Северная земля" Мурманского пароходства, было арестовано в испанском порту Авилеса (Астурия) в связи с судебным иском Гибралтара за неуплату 200 тысяч евро за его дозаправку.

2017

5 марта береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии был задержан российский сухогруз "Мерле" с семью гражданами РФ на борту. Судно, принадлежащее компании "MT group" из Санкт-Петербурга, было отконвоировано в порт Триполи. В конце апреля пять российских моряков с судна "Мерле" были освобождены и вернулись в Россию, а 4 мая остававшихся в плену в Ливии капитана судна "Мерле" и старшего помощника также освободили, и они вернулись в Россию.

2016

В ночь с 28 на 29 июня танкер "Теметерон" был задержан в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Экипаж обвинили в провозе контрабанды. 2 марта 2017 года были освобождены шесть членов интернационального экипажа судна, в том числе один гражданин России. Двоих российских членов экипажа обвиняют в провозе контрабандных нефтепродуктов. Дело рассматривается в суде в Ливии. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

14 мая северокорейская береговая охрана задержала яхту "Элфин" с российскими спортсменами. На борту были капитан и четыре члена экипажа. Сначала на берег в КНДР был доставлен капитан "Элфин", а потом и яхта. 15 мая яхту отпустили. КНДР заверила, что она была задержана по недоразумению. Корейская сторона пояснила, что рыбаки увидели на борту проплывавшей мимо в Японском море яхты надписи на корейском языке, поскольку она возвращалась с регаты в южнокорейском порту Пусан. Это насторожило рыбаков, которые перестраховались и решили продемонстрировать "бдительность".

1 января в порту Эльсинор (Дания) из-за инцидента с опасным маневрированием был задержан экипаж российского сухогруза "Иван Бобров", следовавшего из Великобритании в Ригу для погрузки пиломатериалов. После этого членов экипажа судна направили на освидетельствование на алкоголь, в ходе которого было выявлено незначительное превышение алкоголя в крови у капитана, его старшего помощника и механика. Капитан был задержан датской полицией до 15 января, еще двое членов экипажа должны были быть депортированы 9 января, но произошла задержка. 21 января стало известно о возвращении в Россию старшего помощника капитана и механика судна. Сухогруз вскоре после инцидента покинул порт в Дании.

2015

29 декабря стало известно об аресте российского судна "Профессор Меграбов" в городе Далянь (КНР) и о смерти члена экипажа. В этот день экипаж судна распространил видеообращение, в ходе которого моряки сообщили, что на борту нет отопления, света, еды и топлива. Работодатель моряков арестованного российского судна "Профессор Меграбов" возложил ответственность на экипаж за неполадки на борту и за порчу груза рыбы.

16 сентября танкер "Механик Чеботарев" под российским флагом был задержан в территориальных водах Ливии в 14 милях от нефтяного порта Зувара. Ливийские власти заподозрили судно в контрабанде нефти. На борту находились 12 членов экипажа, все – граждане России. Часть находившихся на судне людей позднее освободили, однако капитан и двое его помощников оставались в заключении в ожидании суда. 24 октября 2016 года моряки были освобождены и вернулись на родину.

2014

4 января российское рыболовное судно "Олег Найденов" было задержано в 46 милях от побережья Гвинеи-Бисау военными Сенегала. На борту судна – 62 гражданина России и 23 гражданина Гвинеи-Бисау. По информации исполнительного директора компании судовладельца "Феникс" (Мурманск), судно вело промысел в зоне Гвинеи-Бисау с соответствующими разрешениями. 5 января корабль был отконвоирован в порт Дакара. При задержании судна пострадала буфетчица (подозрение на перелом руки), а также капитан судна, на которого оказывалось физическое воздействие. Местные власти заподозрили российских моряков в незаконном рыбном промысле в водах Сенегала. 17 января стало известно, что владелец "Олега Найденова" внес залог в размере 1 миллион долларов. В этот же день парламент Сенегала вынес постановление об освобождении траулера. 23 января российский траулер "Олег Найденов" покинул порт Дакара.

2013

В ночь на 24 апреля камбоджийское судно "Трасти" с российским экипажем на борту было задержано по подозрению в незаконном промысле краба в исключительной экономической зоне Японии в 98 километрах от порта Монбэцу на северном японском острове Хоккайдо. По подозрению в незаконном вылове краба был задержан капитан судна Игорь Филичкин, который 26 апреля отпущен под залог. Залог был внесен компанией, которой принадлежит судно.

В начале февраля норвежская береговая охрана задержала траулер "Борис Зайцев", принадлежащий "Мурманскому траловому флоту", по подозрению в сбросе рыбы. Таким образом в Норвегии борются с практикой сброса в воду чересчур мелких, дешевых или не входящих в квоту судна морепродуктов. Подобный сброс затрудняет регистрацию улова, ведение учета популяции и наносит ущерб экологии. Норвежская полиция оштрафовала судовладельца на 250 тысяч крон (больше 1,3 миллиона рублей), а капитана – на 25 тысяч крон (137 тысяч рублей).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости