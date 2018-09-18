Суд в Триполи объявит приговор по делу двух российских моряков 9 октября

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Суд Триполи объявит приговор по делу двух российских моряков с судна "Теметерон" 9 октября, сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Состоялись заключительные прения защиты, прокуратуры. Суд заявил, что 9 октября будет объявлен приговор", — сказал он.

Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняют в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение продолжает настаивать на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.