В Пусан прибыл представитель судовладельца танкера "Палладий"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Представитель судовладельца прибыл на российское судно "Палладий", задержанное в Южной Корее при попытке покинуть страну без разрешения, для обеспечения моряков продуктами и водой, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
В настоящее время задержаны судовладелец, капитан и один из матросов "Палладия". Задержание было продлено до конца сентября. Остальные члены экипажа находятся на судне. В управлении морской полиции города Пусан рассказали РИА Новости, что расследование продлится до 7 сентября. Ранее также сообщалось о проблемах с поставками продуктов на судно.
"Сейчас продолжают опрашивать моряков, готовятся документы для суда. На судно прибыл сын судовладельца, он занимается вопросами обеспечения экипажа водой и едой. Для моряков действует запрет на выход в город", — сказал Суханов.
По его словам, пока дата суда не известна.