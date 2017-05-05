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Российские звезды, которым запретили въезд на Украину

13:0105.05.2017
(обновлено: 13:04 05.05.2017)
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2014

В конце октября стало известно, что в рамках санкций против РФ украинские власти подготовили список персон нон грата, в который вошли 14 российских артистов, в том числе певец Иосиф Кобзон, актер Иван Охлобыстин и сатирик Михаил Задорнов. В конце ноября появились сведения, что в список персон нон грата попал актер Михаил Пореченков. Только 8 августа 2015 года Министерство культуры Украины обнародовало так называемый черный список деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли 14 человек. Среди них — Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье. В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова.

2015

9 августа Служба безопасности Украины (СБУ) и пограничная служба отказали во въезде на территорию страны российскому певцу Стасу Пьехе.

В августе стало известно, что американский боксер Рой Джонс-младший, попросивший у президента РФ Владимира Путина российское гражданство, был внесен в "черный список" лиц, кому запрещен въезд на Украину. В сентябре Рой Джонс-младший получил российское гражданство.

В конце августа в "черный список" Украины вошел актер и режиссер Никита Михалков.

28 ноября Служба безопасности Украины объявила персоной нон грата российского артиста Сергея Пенкина, ему был запрещен въезд в эту страну.

24 декабря Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", в частности, Александра Розенбаума, Юлию Чичерину, Эвелину Бледанс, Владимира Бортко, Валентина Гафта, Василия Ланового, Павла Лунгина.

2016

7 марта стало известно, что российскому рэперу Гуфу (Алексей Долматов) отказали во въезде на территорию Украины.

28 марта пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что российскому журналисту и шоумену Отару Кушанашвили запрещен въезд в страну сроком на три года.

12 октября Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну российской певице Наташе Королевой, уроженке Киева. Причина запрета не указывалась.

6 ноября Госпогранслужба Украины сообщила, что российской певице Кристине Саркисян, выступающей в стиле r'n'b под псевдонимом Kristina Si, запретили въезд на Украину. Пограничники задержали Саркисян в киевском аэропорту Борисполь и отправили ее обратно в Россию. Въезд на Украину запрещен ей на три года. По данным украинских властей, певица нарушила правила пересечения границы.

7 ноября стало известно, что певице Кристине Орбакайте запрещен въезд на Украину.

9 ноября депутат от "Радикальной партии" Украины Оксана Корчинская сообщила, что по ее инициативе в Киеве отменен концерт российского певца Шуры (Александра Медведева), ему запрещен въезд в страну.

9 ноября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что российским актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой на три года запрещен въезд на Украину в связи с посещением Крыма.

29 декабря Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в фильме "Военный корреспондент". Цапник должен был принять участие в новогодней программе украинского телеканала "Интер".

2017

3 февраля стало известно, что актеру Станиславу Садальскому запрещен въезд на Украину.

22 марта Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской участнице Евровидения Юлии Самойловой.

3 апреля российская артистка Елена Воробей сообщила, что ей отказали во въезде на территорию Украины из-за посещения Крыма.

23 апреля стало известно, что власти Украины запретили певице Лолите Милявской въезд на Украину сроком на три года. Певицу сняли с поезда. Милявская уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году.

24 апреля российский актер театра и кино Кирилл Сафонов сообщил о запрете въезда на Украину.

5 мая стало известно, что служба безопасности Украины запретила въезд на Украину в течение пяти лет участнице российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущей Екатерине Варнаве.

В настоящее время "черный список" российских артистов, кому запрещен въезд на Украину, насчитывает примерно 140 человек.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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