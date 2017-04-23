"Черный список" растет: на Украину не пустили певицу Лолиту Милявскую

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские власти пополнили "черный список" российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину. Очередной "персоной нон грата" стала певица Лолита Милявская.
Как рассказала сама Милявская, в четыре утра в воскресенье ее сняли с поезда в Конотопе и отправили обратно в Москву.
"Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот пересаживают сразу на другой поезд", — сказала певица в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.
В пограничной службе пояснили, что ей на три года запрещено въезжать в страну. Причиной запрета, по словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, стал "незаконный въезд для гастролей в Крым". Милявская, побывавшая в Керчи в 2015 году, числится среди многих других "нарушителей" на скандально известном сайте "Миротворец".
Лолита Милявская родилась в 1963 году на Украине, в городе Мукачево Закарпатской области, ее детство и юность прошли в Киеве.
Недоразум
Лолита поделилась впечатлениями от общения с украинскими пограничниками и отметила, что отправка неугодных лиц в Россию стала обыденным делом.
При этом она уверена, что не перестанет любить Украину, которая как была, так и останется ее родиной. "Ни один чиновник, ни один запрет не может сделать так, чтобы я перестала любить свое маленькое теплое Мукачево, невероятно любимый мной Львов и Киев, с которыми много, что связано – одноклассники, друзья, коллеги по цеху, с которыми не прерываются отношения".
Она добавила, что на Украине живет ее мама, а дочь учится в обычной украинской школе и в совершенстве владеет украинским языком.
Но любить людей и любить власть — разные вещи, отметила Милявская. "Я искренне желаю, чтобы такой же запрет когда-нибудь получили нынешние власти в свою любимую Америку и любимую Европу, когда начнут их брать за карманы и смотреть, куда делись транши, как население довели до нищеты", — считает она.
Милявская добавила, что всегда "в отношении противостояния России и Украины употребляла слово "недоразумение".
"Это от слова "недоразум" – существенное психологическое нездоровье, в чем они и расписались", — пояснила певица.
Нарушение прав ребенка
Председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства российской Общественной палаты Диана Гурцкая считает, что запрет Милявской въезжать на Украину нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка, гарантирующих права детей на общение с родителями в случае проживания в разных странах.
По мнению общественницы, складывается впечатление, будто "украинские власти упорно добиваются соразмерного ответа со стороны России". Однако, считает Гурцкая, Россия не должна поддаваться на подобные провокации.
Больше запретов
В конце марта СБУ запретило въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017 с песней о любви Flame Is Burning. В этом случае поводом для трехлетнего запрета также стали концерты в Крыму.
Европейский вещательный союз предложил России транслировать конкурс через спутник либо сменить участника, но на Первом канале эти варианты назвали неприемлемыми и отказались от показа Евровидения.