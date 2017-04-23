"Черный список" растет: на Украину не пустили певицу Лолиту Милявскую

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские власти пополнили "черный список" российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину. Очередной "персоной нон грата" стала певица Лолита Милявская.

Как рассказала сама Милявская, в четыре утра в воскресенье ее сняли с поезда в Конотопе и отправили обратно в Москву.

"Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот пересаживают сразу на другой поезд", — сказала певица в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

В пограничной службе пояснили, что ей на три года запрещено въезжать в страну. Причиной запрета, по словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, стал "незаконный въезд для гастролей в Крым". Милявская, побывавшая в Керчи в 2015 году, числится среди многих других "нарушителей" на скандально известном сайте "Миротворец".

Лолита Милявская родилась в 1963 году на Украине, в городе Мукачево Закарпатской области, ее детство и юность прошли в Киеве.

Недоразум

Лолита поделилась впечатлениями от общения с украинскими пограничниками и отметила, что отправка неугодных лиц в Россию стала обыденным делом.

"Сегодня вместе со мной сняли еще пять человек. Система отлажена. Стоит два поезда друг напротив друга – из Москвы и в Москву — это одесское формирование. Одесское формирование подбирает всех, кого сняли с поезда, все тактично, вещи переносят, соболезнование выражают, по крайней мере мне: "Мы ничего не можем сделать — это распоряжение СБУ. Замечательно, я поздравляю СБУ – "могущественную" организацию которая воюет с женщинами, стариками, артистами — не давая возможности встретиться с родственниками, что является законодательным нарушением европейских норм — сказать больше нечего", — рассказала певица РИА Новости.

При этом она уверена, что не перестанет любить Украину, которая как была, так и останется ее родиной. "Ни один чиновник, ни один запрет не может сделать так, чтобы я перестала любить свое маленькое теплое Мукачево, невероятно любимый мной Львов и Киев, с которыми много, что связано – одноклассники, друзья, коллеги по цеху, с которыми не прерываются отношения".

Она добавила, что на Украине живет ее мама, а дочь учится в обычной украинской школе и в совершенстве владеет украинским языком.

Но любить людей и любить власть — разные вещи, отметила Милявская. "Я искренне желаю, чтобы такой же запрет когда-нибудь получили нынешние власти в свою любимую Америку и любимую Европу, когда начнут их брать за карманы и смотреть, куда делись транши, как население довели до нищеты", — считает она.

Милявская добавила, что всегда "в отношении противостояния России и Украины употребляла слово "недоразумение".

"Это от слова "недоразум" – существенное психологическое нездоровье, в чем они и расписались", — пояснила певица.

Нарушение прав ребенка

Председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства российской Общественной палаты Диана Гурцкая считает, что запрет Милявской въезжать на Украину нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка, гарантирующих права детей на общение с родителями в случае проживания в разных странах.

"От имени Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детства и материнства мы направляем письмо в адрес уполномоченного по правам человека Украины Валерии Лутковской, чтобы она предприняла необходимые меры по защите прав ребенка и матери", — сказала Гурцкая РИА Новости.

По мнению общественницы, складывается впечатление, будто "украинские власти упорно добиваются соразмерного ответа со стороны России". Однако, считает Гурцкая, Россия не должна поддаваться на подобные провокации.

Больше запретов

Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список российских артистов, которые, по мнению Киева, "создают угрозу национальной безопасности". Сейчас он насчитывает примерно 140 человек, среди которых — Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. В ближайшее время украинские власти намерены пересмотреть список, поскольку за это время появились новые артисты, которые "являют собой определенную угрозу безопасности Украины как высказываниями, так и действиями".

В конце марта СБУ запретило въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017 с песней о любви Flame Is Burning. В этом случае поводом для трехлетнего запрета также стали концерты в Крыму.

Европейский вещательный союз предложил России транслировать конкурс через спутник либо сменить участника, но на Первом канале эти варианты назвали неприемлемыми и отказались от показа Евровидения.