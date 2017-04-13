Силовая операция на востоке Украины

На Украине 22 февраля 2014 года произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию и назначила президентские выборы на 25 мая. Исполняющим обязанности президента Украины был назначен председатель Верховной рады Александр Турчинов.

Ряд регионов на юго-востоке страны не признали легитимность новых киевских властей. С марта митинги сторонников федерализации проходили на востоке Украины — в Донецке, Харькове и Луганске, их участники требовали провести референдумы о статусе своих регионов.

Затем протесты распространились еще на несколько городов Донецкой области — Славянск, Мариуполь, Енакиево, Краматорск и ряд небольших городов.

Митингующие в Донецке и Харькове сумели взять под свой контроль здания областных администраций, а в Луганске — регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ).

7 апреля 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия".

13 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением вооруженных сил.

14 апреля назначенный Верховной радой и. о. президента Украины Александр Турчинов ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о "безотлагательных мерах" по сохранению территориальной целостности страны.

16 апреля 1-й резервный батальон Национальной гвардии, сформированный из добровольцев "Самообороны Майдана", отбыл на передовую к Славянску, который 12 апреля был занят местными активистами "Народного ополчения Донбасса".

2 мая началась активная фаза спецоперации против сторонников федерализации в городе Славянске.

11 мая в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о статусе регионов. По их итогам Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

25 мая 2014 года на Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей. 7 июня Петр Порошенко вступил в должность президента Украины.

В течение двух недель после инаугурации Петра Порошенко боевые действия в Донецкой области распространились на весь регион. Если раньше главной горячей точкой был Славянск, то теперь фронтовые сводки начали поступать со всех уголков самопровозглашенной Донецкой народной республики.

© AP Photo/ Mstyslav Chernov Украинский военный возле машины наблюдателей ОБСЕ возле деревни Широкино, Восточная Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении в короткий срок завершить спецоперацию и представил свой план мирного урегулирования. План состоял из 15 шагов и предусматривал гарантии безопасности для всех участников переговоров: освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, а также освобождение заложников. План также предусматривал шаги по децентрализации власти, а также защите русского языка, внесение изменений в конституцию Украины.

Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми силовыми подразделениями, задействованными в спецоперации на востоке страны.

Перемирие длилось 10 дней. 1 июля украинские силовики возобновили активную фазу спецоперации.

В ночь на 5 июля украинские силовики взяли под свой контроль несколько городов на востоке страны. В частности, контроль был установлен над Славянском, Краматорском, Артемовском и Дружковкой. Основные силы ополчения отступили из этих городов на севере Донецкой области, переместившись в Донецк, Горловку и Снежное.

В середине июля, пытаясь окружить занятую ополченцами территорию (прежде всего, Донецк, Горловку, Макеевку и Луганск) и отрезать ее от российской границы, украинские силовики создали "коридор" длиной 8-10 километров между границей и ополчением. Наступление захлебнулось из-за серьезного сопротивления ополченцев. Несколько соединений украинских силовиков сами оказались в окружении: в "котел" попали бойцы 79-й и 24-й отдельных аэромобильных бригад, 72-я отдельная механизированная бригада, а также батальоны Нацгвардии "Азов" и "Шахтерск". У них быстро закончились боеприпасы, продукты и вода.

В конце июля, истратив боеприпасы и потеряв значительную часть живой силы, военные стали массово переходить на территорию России, спасаясь от обстрелов ополчения. Самый массовый "исход" пришелся на ночь на 4 августа, когда сразу 438 военнослужащих Украины обратились к представителям пограничной службы ФСБ России с просьбой предоставить убежище.

В результате отступления силовиков от границы ополченцам удалось усилить контроль над границей в Донецкой и Луганской областях.

17 июля под Донецком потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, в том числе 193 голландца. Все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В конце августа украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. В окружении оказались штаб 8-го армейского корпуса, 28-я, 30-я, 93-я механизированные бригады, 95-я аэромобильная бригада, батальоны территориальной обороны "Айдар," "Донбасс", "Шахтерск", батальоны национальной гвардии "Азов" и "Днепр" и другие части. Позже в результате договоренностей силовики смогли вывести часть военнослужащих из окружения.

5 сентября при посредничестве России и ОБСЕ киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подписали протокол о прекращении огня. Стороны также договорились об отводе тяжелой техники, обмене пленными и гуманитарной помощи.

Интенсивность боевых действий несколько снизилась, однако на отдельных направлениях столкновения и обстрелы продолжились.

С сентября в Минске прошло несколько раундов переговоров между представителями Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик при посредничестве ОБСЕ и России. Стороны обсуждали прекращение огня и мониторинг его соблюдения со стороны ОБСЕ, отвод тяжелой техники от линии разграничения между силовиками и ополченцами, обмен пленными.

9 декабря 2014 года в Донбассе началось согласованное ополченцами и силовиками при посредничестве ОБСЕ очередное перемирие. После новогодних праздников ситуация в Донбассе обострилась. Украинские силовики 18 января 2015 года усилили обстрел Донецка, Киев официально признал, что в аэропорту города силовики проводят массированную спецоперацию. К концу января 2015 года ополченцы ДНР взяли аэропорт Донецка под свой контроль.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Силовая операция на востоке Украины - год с начала конфликта в Донбассе

12 февраля 2015 года в Минске прошли переговоры в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе лидеров ФРГ, РФ, Франции и Украины. Параллельно в белорусской столице прошли консультации контактной группы. Практическим итогом переговоров стали два документа. Первый — комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, — приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Помимо собственно прекращения огня и отвода всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности от 50 до 140 километров, минский документ подразумевает проведение конституционной реформы на Украине, в том числе с целью децентрализации, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Вторым документом стала Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".

17 февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию в поддержку минских договоренностей по разрешению кризиса на Украине.

Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки.

В середине февраля боестолкновения шли в районе Дебальцево. Ополченцы заявляли об окружении крупной группировки силовиков в Дебальцево, по их данным, украинские военные массово сдавались в плен. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о гибели в окружении под Дебальцево трех тысяч силовиков. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что при выходе из Дебальцево погибли 19 украинских военных, 135 получили ранения, еще девять человек попали в плен.

Летом 2015 года одной из самых горячих точек в Донбассе долгое время оставалось село Широкино. По данным ОБСЕ, из поселка выехала большая часть мирных жителей, было разрушено 80% домов. Вице-спикер Народного совета ДНР Денис Пушилин 1 июля заявил, что власти республики в одностороннем порядке объявили Широкино демилитаризованной зоной. Из поселка были выведены все подразделения ДНР. Это подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

С 1 сентября в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября. Однако перестрелки между сторонами конфликта продолжились. По мнению властей ДНР, режим прекращения огня в Донбассе нарушают добровольческие батальоны, не подконтрольные Киеву.

Выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе в 2015 году провалилось. Донбасс фактически превратился в зону замороженного конфликта. За год целиком не было выполнено ни одного положения соглашений. Среди промежуточных результатов — относительное прекращение огня и улучшение ситуации с безопасностью, достигнутые благодаря отводу от линии фронта вооружений, частичный обмен пленными и улучшение гуманитарной ситуации. Переговоры зашли в тупик из-за разных взглядов Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР на решение конфликта.

Киев требует для проведения выборов в Донбассе добиться полного прекращения огня, вернуть под его контроль госграницу в Донецкой и Луганской областях и допустить к выборам украинские партии. В свою очередь ДНР и ЛНР требуют от Украины принять изменения в Конституцию по децентрализации с учетом автономии Донбасса (конституционная реформа была принята только в первом чтении без согласования с ДНР и ЛНР), объявить амнистию участникам событий в Донбассе, принять закон об особенностях выборов в регионе. Также ДНР и ЛНР отмечают, что в соответствии с Минскими соглашениями контроль над границей должен быть передан Киеву только после выборов.

С января 2016 года регулярным обстрелам в Донбассе стали подвергаться Горловка, поселок Зайцево и село Коминтерново, расположенные вблизи линии соприкосновения.

Затем ситуация обострилась в районе Ясиноватой и Донецкой фильтровальной станции. Из-за обстрелов станция, обеспечивающая водоснабжение Донецка и Авдеевки, прекращала работу.

В течение 2016 года были две попытки перемирия — на Пасху и в преддверии нового учебного года, но прекратить обстрелы полностью не удалось.

В рамках контактной группы и подгруппы по безопасности с лета велись переговоры о разведении сил. Итогом стало подписание в конце сентября соглашения о разведении сил и средств в трех точках. Первым участком, где состоялось разведение сил стал район Золотого в ЛНР. В районе Петровского в ДНР рамочное соглашение было выполнено с третей попытки. В районе Станицы Луганской стороны до сих пор не могут развести силы, возлагая ответственность за это друг на друга. Нет подвижек и в согласовании новых участков для разведения сил.

В итоге, вместо отвода сил, на наиболее "горячих участках" снова появилось тяжелое вооружение, в том числе артиллерия, минометы и танки.

По итогам 2016 года практически все пункты Комплекса мер по выполнению минских соглашений выполнены не были. Если в вопросах безопасности сторонам иногда все же удавалось найти компромисс и снизить градус напряжения, то решение вопросов местных выборов в Донбассе, амнистии, предоставления региону особого статуса так и не было достигнуто.

29 марта 2017 года очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе завершился попыткой сторон добиться устойчивого перемирия к пасхальным праздникам. Стороны договорились о прекращении огня с полуночи 1 апреля 2017 года. При этом стороны конфликта в Донбассе продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

По данным ООН на 12 марта 2017 года, жертвами конфликта в Донбассе стали 9,94 тысячи человек, более 23 тысяч были ранены. Эта цифра включает потери среди украинских силовиков, гражданского населения и ополченцев. В частности, за период конфликта погибли более 2 тысяч гражданских лиц. Число гражданских, которые получили ранения в результате конфликта, оценивается на уровне от 7 до 9 тысяч человек.

По данным представителя минобороны Украины по вопросам военной операции Андрея Лысенко, с начала конфликта в Донбассе погибли 2629 украинских военных, более 9,4 тысячи военнослужащих получили ранения.

С начала украинского конфликта в стране погибли несколько журналистов, в том числе и российских. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины погибли специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены орденом Мужества.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости