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Итоги и ожидания

Итоги года для Донбасса: "Минск-2" так и остался на бумаге

09:5828.12.2016
(обновлено: 10:01 28.12.2016)
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Донецкий аэропорт. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Продолжающиеся обстрелы, экономическая и транспортная блокады со стороны Киева и попытки мирного урегулирования конфликта в ходе переговоров в Минске — таким стал уходящий 2016 год для Донбасса.

Подросток у окна в разрушенном спортивном зале средней школы поселка Шахты 6/7, ставшей убежищем для местных жителей. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Обозреватель Foreign Policy посоветовал Украине "отпустить" Донбасс
Военная операция, начатая властями Украины против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, длится уже более двух с половиной лет. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Контактная группа с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако по итогам 2016 года можно сказать, что практически все пункты Комплекса мер по выполнению минских соглашений так и остались на бумаге. Переговоры в минском формате будут продолжены в следующем году.

С 24 декабря в Донбассе вновь объявлено перемирие.

© Ruptly
Как выглядит аэропорт Донецка спустя два года после начала боевых действий в ДНР

Надежды на мир не оправдались

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2016/ Vasily Maximov
Киев разрабатывает сценарии жизни без Донбасса, считает политолог
Начался год относительно спокойно и с надеждой на долгожданное урегулирование. Оптимизма добавляли очередные договоренности сторон конфликта о полном прекращении огня и продление на год сроков выполнения Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

После этого были еще две попытки перемирия — на Пасху и в преддверии нового учебного года. Но прекратить обстрелы полностью не удалось.

"Стороны подошли очень близко к линии соприкосновения. Такая ситуация приводит к тому, что в бои вовлечены населенные пункты, гражданское население страдает и погибает", — говорил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Переговоры о разведении сил в рамках Контактной группы и подгруппы по безопасности велись с лета. Итогом стало подписание в конце сентября соглашения о разведении сил и средств в трех точках.

Сотрудник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осматривает воронку от 122-мм артиллерийского снаряда оставленную после обстрела украинскими силовиками Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Режим перемирия в Донбассе нарушался более 300 тысяч раз за год
"Разведение сил снимет напряжение на этих участках, а успешная реализация этого документа позволит говорить о разведении сил на других участках. Для Донбасса это шаг от перемирия к миру", — заявлял полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Первым участком, где состоялось разведение сил стал район Золотого в ЛНР. В районе Петровского в ДНР рамочное соглашение было выполнено с третей попытки. А вот в районе Станицы Луганской стороны до сих пор не могут развести силы, возлагая ответственность за это друг на друга.

Александр Турчинов. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Маркив
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Турчинов считает, что 2017 год станет переломным для Донбасса
Нет подвижек и в согласовании новых участков для разведения сил. В итоге, вместо отвода сил, на наиболее "горячих участках" снова появилось тяжелое вооружение, в том числе артиллерия, минометы и танки.

"Несмотря на то, что стороны согласились оттянуть эти вооружения за линию прекращения огня, в этом году мы зафиксировали более 3 тысяч таких орудий на этой линий", — сообщил в декабре Хуг.

По данным ОБСЕ на 22 декабря, в Донбассе с начала года было зафиксировано около 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

© РИА Новости. Игорь Маслов
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Дебальцево в Донецкой области

Политики не договорились

Палаточный лагерь оппозиции на площади Независимости в Киеве. Февраль 2014
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Как Россия и США могут решить украинскую проблему
Если в вопросах безопасности в этом году сторонам иногда все же удавалось найти компромисс и снизить градус напряжения, то решение вопросов местных выборов в Донбассе, амнистии, предоставления региону особого статуса так и не было достигнуто.

За год работы политическая подгруппа не согласовала ни одного документа, прописанного в Комплексе мер. Не разработана "дорожная карта" и не утвержден регламент работы политической подгруппы, которые помогли бы сдвинуть с мертвой точки решение политических вопросов. В итоге, представители Донбасса трижды переносили даты проведения выборов.

Не придала ускорения этому процессу и встреча лидеров стран "нормандской четверки" на саммите в Берлине 19 октября. Представители Франции, России, Украины и Германии заявили о необходимости решать политические вопросы и вопросы безопасности параллельно. Кроме того, было принято решение о создании "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Виды городов. Донецк. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В Киеве заявили, что не предоставят Донбассу особый статус
"До конца ноября министры иностранных дел на своей встрече утвердят основу проекта "дорожной карты" и определят основные направления, которые "дорожная карта" должна содержать", — об этом по итогам встречи первым заявил президент Украины Петр Порошенко.

В конце ноября состоялась встреча глав МИД "нормандской четверки". Однако дорожная карта на ней так и не была согласована.

"Мы вынуждены констатировать, что на сегодня ни один из политических пунктов Комплекса мер не выполнен Украиной. Они (представители Украины — ред.) по-прежнему ссылаются на "нормандский формат" и отсутствие "дорожной карты", подменяя смыслы и понятия, чем не дают приблизиться к обсуждению, по сути, ни одного вопроса и де-факто блокируют всю работу политгруппы", — сказала и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова по итогам последней в этом году встречи подгруппы по политическим вопросам.

Вооружать или не вооружать?

Вместо решения политических вопросов Киев предлагал для начала обеспечить безопасность в Донбассе. Сделать это, по мнению украинских властей, возможно посредством введения вооруженной миссии. Об этом они неоднократно заявляли на международных площадках, обращались с такими просьбами к ЕС и ООН.

Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Аверин
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В ДНР назвали абсурдной идею о введении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбасс
В ДНР и ЛНР выступали против введения любых вооруженных миссий. Жители республик неоднократно устраивали митинги протеста возле баз миссии ОБСЕ.

"Ввод третьей вооруженной силы только усугубит ситуацию, откроет плацдарм для бесконечных провокаций со стороны украинских карателей с одной единственной целью — появление новых жертв конфликта, теперь уже со стороны представителей международной миссии", — заявлял глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"Украинские диверсанты могут убить на нашей территории представителя ОБСЕ и, разумеется, обвинить в этом нас. А учитывая тот факт, что западные наблюдатели во всех бедах обвиняют нас и обеляют Киев, мы не хотим им подыгрывать. Чем меньше у Киева возможностей совершать провокации, тем спокойнее", — говорил глава ДНР Александр Захарченко.

Митинг против ввода в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ
Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Митинг состоялся в понедельник на центральной площади Луганска. Жители ЛНР держали плакаты против ввода вооруженной миссии ОБСЕ.
Митинг в Луганске против вооруженной миссии ОБСЕ
© Фото: Николай Сидоров
"По предварительным оценкам, в митинге приняли участие более 17 тысяч жителей", — сообщили в МВД республики.
Митинг против введения вооруженной миссии ОБСЕ в Луганске
© РИА Новости. Олеся Потапова
Председатель общественного Совета при главе ЛНР Николай Запорожцев считает, что в случае ввода в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ Киев может организовать провокацию, в которой впоследствии обвинят ополченцев ЛНР.
Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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По мнению председателя общественного Совета при главе ЛНР Николая Запорожцева, "прошедшее в октябре общественное предварительное голосование по выборам кандидатов в органы местного самоуправления доказали политическую зрелость ЛНР и продемонстрировало всему миру, что здесь безопасно и можно проводить выборы".
Духовой оркестр на митинге в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Напомним, пресс-служба президента Украины ранее заявляла, что участники телефонных переговоров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) на высшем уровне "выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе и началу консультаций по этому вопросу".
На фото: духовой оркестр на митинге в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
Участница митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что лидеры "нормандской четверки" обсуждают вопрос вооружения мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, а не создание полицейской. По его словам, речь идет о линии разграничения, и, кроме того, важно согласие представителей Донбасса.
На фото: участница митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
Школьники на митинге в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Школьники на митинге в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
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В ожидании обмена

Представитель Красного Креста на обмене пленными в ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости. Олеся Потапова
ДНР и ЛНР готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "690 на 47"
Не нашли общий язык представители Киева и Донбасса и в вопросе обмена пленными. В ДНР и ЛНР настаивают на реализации формулы "всех на всех" и обязательном принятии закона об амнистии во избежание преследования участников конфликта в Донбассе. Киев также неоднократно подтверждал приверженность данной формуле, но за год состоялось всего три обмена.

По данным представителей ДНР и ЛНР, украинские силовики удерживают около полутора тысяч человек, включая гражданское население. Киев заявляет об удержании ополчением около сотни военных, в республиках говорят, что на самом деле эта цифра вдвое меньше.

Руки в наручниках. Архивное фото
© Fotolia/ ctpaep
Бывшие узники тайных тюрем СБУ рассказали о зверских пытках
С ноября стороны ведут переговоры о проведении большого обмена и освобождении всех пленных в преддверии нового года.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная президентом России, даже предприняла попытку договориться об освобождении всех пленных через прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Встреча состоялась 7 декабря в Минске, но результатов не принесла.

Не удалось согласовать обмен и гуманитарной подгруппе на последней в этом году встрече в Минске и в ходе видеоконференции.

© РИА Новости. Сергей Аверин
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Военнопленные во время процедуры обмена между Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом

Экономика стоит на месте

Митинг в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Минэкономики Украины выразило опасения по поводу торговой блокады Донбасса
Обострение наметилось и в экономических вопросах. Почти два года продолжается транспортная блокада, введенная Киевом. Въехать или выехать с территорий самопровозглашенных республик по-прежнему можно только через пять КПП по специальному пропуску. Чтобы попасть к родственникам "на другой стороне", людям иногда приходится стоять в очереди больше суток. И это не всегда безопасно. Обочины на подступах к пунктам пропуска местами заминированы, обстрелы в этих районах продолжаются.

В апреле колонна автомобилей, ожидавших очереди в пункте пропуска в районе Еленовки под Донецком, подверглась обстрелу. По данным минобороны ДНР, огонь велся со стороны украинских силовиков, шесть человек погибли, более 10 получили ранения. В начале декабря обстрелу подвергся контрольно-пропускной пункт "Майорск" под Горловкой. В погранслужбе Украины заявили об одном погибшем и одном раненом. В МВД ДНР также сообщили еще об одном раненном и женщине, которая скончалась от сердечного приступа во время обстрела. Украинские силовики и ополченцы обвинили в инциденте друг друга.

Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Лукашевич назвал блокаду Донбасса итогом "внутриполитического бурления"
Не работают на территории, подконтрольной ДНР и ЛНР, украинские банки и госучреждения. Они были выведены с этих территорий еще в ноябре 2014 года, и это сделало невозможным любые финансовые операции между Киевом и самопровозглашенными республиками.

С 1 декабря Киев отключил водоснабжение в неподконтрольных районах Луганской области — "в связи с задолженностью". Подача воды в населенные пункты была существенно сокращена, в некоторые районы она подается несколько раз в неделю и организован подвоз.

Бойцы украинского добровольческого батальона. Архивное фото
© AFP 2016/ Vasily Maximov
Бойцы добровольческих батальонов объявили о торговой блокаде ДНР и ЛНР
"Ситуация контролируется со стороны ОБСЕ, есть надежда, что в ближайшее время мы все-таки найдем способ побудить Украину к тому, чтобы разблокировать поставку воды на нашу территорию", — заявлял полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего.

Между тем, проработать механизм оплаты, а также решить вопросы возобновления социальных выплат и восстановления банковской системы в рамках подгруппы в этом году так и не удалось. За последние три месяца не состоялось ни одной встречи рабочей группы по экономике — представители Киева отказываются вести переговоры с новым представителем от ДНР.

© РИА Новости. Олеся Потапова
Последствия обстрела Первомайска

Громкие покушения

Боец народного ополчения Донецкой народной республики с позывным Моторола Арсений Павлов во время репетиции военного парада в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Кому выгодна смерть "Моторолы"?
Год запомнился жителям Донбасса также рядом резонансных преступлений, в числе которых покушения на лидеров ЛНР и ДНР, а также убийство командира одного из подразделений ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола".

В конце апреля в министерстве госбезопасности ДНР заявили о предотвращении покушения на главу республики Александра Захарченко. Позже правоохранители сообщили о задержании злоумышленника, намеревавшегося, по их данным, взорвать в стрелковом комплексе "Артемида", который посещал Захарченко, бомбу, заложенную в обогревательный прибор. По данным МГБ, диверсант был завербован сотрудниками службы безопасности Украины, покушение готовили около года. В октябре Верховный суд ДНР приговорил исполнителя покушения к 14 годам лишения свободы.

Арсен Павлов. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Объявили войну: в Донецке погиб командир ополчения ДНР Моторола

В ЛНР покушение на главу республики предотвратить не успели. В августе по пути следования автомобиля Игоря Плотницкого произошел взрыв. Плотницкий был госпитализирован. "Одной из приоритетных версий совершенного преступления является работа диверсионных групп Украины", — заявлял замначальника Следственного управления генпрокуратуры ЛНР Александр Александров.

© Ruptly
Командир ополчения ДНР Моторола убит в Донецке. Кадры с места ЧП

Но одним из самых обсуждаемых трагических событий года стало убийство "Моторолы", погибшего вместе со своим охранником 16 октября при взрыве в лифте собственного дома. В ДНР был объявлен трехдневный траур, а проститься с командиром, который участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и Дебальцево, пришли более 50 тысяч человек. МГБ сообщило, что по делу об убийстве уже есть задержанные. Правоохранители обещают привлечь к ответственности не только исполнителей, но и организаторов преступления, которое власти республики также считают делом рук украинских спецслужб.

Прощание с Моторолой
Жители Донецка на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Траурная церемония проходит в театре оперы и балета в центре Донецка.
Жительница Донецка Ангелина с флажком, на котором ей оставил автограф командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола), на церемонии прощания с А. Павловым
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Юная жительница Донецка Ангелина. На ее флажке - автограф, который когда-то ей оставил командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола).
На церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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На церемонии прощания присутствует почетный караул и представители командования сил ДНР.
Жители Донецка на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Жители Донецка на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
Жители Донецка на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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У здания оперного театра собралась очередь из нескольких тысяч человек, люди приходят с цветами и выстраиваются возле входа.
Глава ДНР Александр Захарченко на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке. 19 октября 2016
© РИА Новости. Сергей Аверин
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На церемонию, чтобы проститься с погибшим командиром ополченцев ДНР, приехал глава республики Александр Захарченко, он возложил цветы к гробу.
Военнослужащие на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Военнослужащие на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
На церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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На церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
Военнослужащие на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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На церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
Крест с табличкой на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Павлов погиб в Донецке 16 октября, в лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР гибель Павлова связывают с попыткой Киева отвлечь внимание от невыполнения им Минских соглашений.
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