Итоги года для Донбасса: "Минск-2" так и остался на бумаге

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Продолжающиеся обстрелы, экономическая и транспортная блокады со стороны Киева и попытки мирного урегулирования конфликта в ходе переговоров в Минске — таким стал уходящий 2016 год для Донбасса.
Контактная группа с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако по итогам 2016 года можно сказать, что практически все пункты Комплекса мер по выполнению минских соглашений так и остались на бумаге. Переговоры в минском формате будут продолжены в следующем году.
С 24 декабря в Донбассе вновь объявлено перемирие.
Надежды на мир не оправдались
После этого были еще две попытки перемирия — на Пасху и в преддверии нового учебного года. Но прекратить обстрелы полностью не удалось.
"Стороны подошли очень близко к линии соприкосновения. Такая ситуация приводит к тому, что в бои вовлечены населенные пункты, гражданское население страдает и погибает", — говорил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
Переговоры о разведении сил в рамках Контактной группы и подгруппы по безопасности велись с лета. Итогом стало подписание в конце сентября соглашения о разведении сил и средств в трех точках.
Первым участком, где состоялось разведение сил стал район Золотого в ЛНР. В районе Петровского в ДНР рамочное соглашение было выполнено с третей попытки. А вот в районе Станицы Луганской стороны до сих пор не могут развести силы, возлагая ответственность за это друг на друга.
"Несмотря на то, что стороны согласились оттянуть эти вооружения за линию прекращения огня, в этом году мы зафиксировали более 3 тысяч таких орудий на этой линий", — сообщил в декабре Хуг.
По данным ОБСЕ на 22 декабря, в Донбассе с начала года было зафиксировано около 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.
Политики не договорились
За год работы политическая подгруппа не согласовала ни одного документа, прописанного в Комплексе мер. Не разработана "дорожная карта" и не утвержден регламент работы политической подгруппы, которые помогли бы сдвинуть с мертвой точки решение политических вопросов. В итоге, представители Донбасса трижды переносили даты проведения выборов.
Не придала ускорения этому процессу и встреча лидеров стран "нормандской четверки" на саммите в Берлине 19 октября. Представители Франции, России, Украины и Германии заявили о необходимости решать политические вопросы и вопросы безопасности параллельно. Кроме того, было принято решение о создании "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе.
В конце ноября состоялась встреча глав МИД "нормандской четверки". Однако дорожная карта на ней так и не была согласована.
"Мы вынуждены констатировать, что на сегодня ни один из политических пунктов Комплекса мер не выполнен Украиной. Они (представители Украины — ред.) по-прежнему ссылаются на "нормандский формат" и отсутствие "дорожной карты", подменяя смыслы и понятия, чем не дают приблизиться к обсуждению, по сути, ни одного вопроса и де-факто блокируют всю работу политгруппы", — сказала и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова по итогам последней в этом году встречи подгруппы по политическим вопросам.
Вооружать или не вооружать?
Вместо решения политических вопросов Киев предлагал для начала обеспечить безопасность в Донбассе. Сделать это, по мнению украинских властей, возможно посредством введения вооруженной миссии. Об этом они неоднократно заявляли на международных площадках, обращались с такими просьбами к ЕС и ООН.
"Ввод третьей вооруженной силы только усугубит ситуацию, откроет плацдарм для бесконечных провокаций со стороны украинских карателей с одной единственной целью — появление новых жертв конфликта, теперь уже со стороны представителей международной миссии", — заявлял глава ЛНР Игорь Плотницкий.
"Украинские диверсанты могут убить на нашей территории представителя ОБСЕ и, разумеется, обвинить в этом нас. А учитывая тот факт, что западные наблюдатели во всех бедах обвиняют нас и обеляют Киев, мы не хотим им подыгрывать. Чем меньше у Киева возможностей совершать провокации, тем спокойнее", — говорил глава ДНР Александр Захарченко.
На фото: духовой оркестр на митинге в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
На фото: участница митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
В ожидании обмена
По данным представителей ДНР и ЛНР, украинские силовики удерживают около полутора тысяч человек, включая гражданское население. Киев заявляет об удержании ополчением около сотни военных, в республиках говорят, что на самом деле эта цифра вдвое меньше.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная президентом России, даже предприняла попытку договориться об освобождении всех пленных через прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Встреча состоялась 7 декабря в Минске, но результатов не принесла.
Не удалось согласовать обмен и гуманитарной подгруппе на последней в этом году встрече в Минске и в ходе видеоконференции.
Экономика стоит на месте
В апреле колонна автомобилей, ожидавших очереди в пункте пропуска в районе Еленовки под Донецком, подверглась обстрелу. По данным минобороны ДНР, огонь велся со стороны украинских силовиков, шесть человек погибли, более 10 получили ранения. В начале декабря обстрелу подвергся контрольно-пропускной пункт "Майорск" под Горловкой. В погранслужбе Украины заявили об одном погибшем и одном раненом. В МВД ДНР также сообщили еще об одном раненном и женщине, которая скончалась от сердечного приступа во время обстрела. Украинские силовики и ополченцы обвинили в инциденте друг друга.
С 1 декабря Киев отключил водоснабжение в неподконтрольных районах Луганской области — "в связи с задолженностью". Подача воды в населенные пункты была существенно сокращена, в некоторые районы она подается несколько раз в неделю и организован подвоз.
Между тем, проработать механизм оплаты, а также решить вопросы возобновления социальных выплат и восстановления банковской системы в рамках подгруппы в этом году так и не удалось. За последние три месяца не состоялось ни одной встречи рабочей группы по экономике — представители Киева отказываются вести переговоры с новым представителем от ДНР.
Громкие покушенияМоторола".
В конце апреля в министерстве госбезопасности ДНР заявили о предотвращении покушения на главу республики Александра Захарченко. Позже правоохранители сообщили о задержании злоумышленника, намеревавшегося, по их данным, взорвать в стрелковом комплексе "Артемида", который посещал Захарченко, бомбу, заложенную в обогревательный прибор. По данным МГБ, диверсант был завербован сотрудниками службы безопасности Украины, покушение готовили около года. В октябре Верховный суд ДНР приговорил исполнителя покушения к 14 годам лишения свободы.
В ЛНР покушение на главу республики предотвратить не успели. В августе по пути следования автомобиля Игоря Плотницкого произошел взрыв. Плотницкий был госпитализирован. "Одной из приоритетных версий совершенного преступления является работа диверсионных групп Украины", — заявлял замначальника Следственного управления генпрокуратуры ЛНР Александр Александров.
Но одним из самых обсуждаемых трагических событий года стало убийство "Моторолы", погибшего вместе со своим охранником 16 октября при взрыве в лифте собственного дома. В ДНР был объявлен трехдневный траур, а проститься с командиром, который участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и Дебальцево, пришли более 50 тысяч человек. МГБ сообщило, что по делу об убийстве уже есть задержанные. Правоохранители обещают привлечь к ответственности не только исполнителей, но и организаторов преступления, которое власти республики также считают делом рук украинских спецслужб.