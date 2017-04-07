В ДНР заявили о 50 нарушениях перемирия за сутки со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в пятницу в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 20 населенных пунктов республики, по которым применялась артиллерия, различного калибра минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.