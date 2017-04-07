Киев обвинил ополченцев в срыве отвода сил в районе Станицы Луганской

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Украинские силовики обвинили ополченцев в срыве разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, которое Киев планировал на 9 апреля, говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины в пятницу.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской запланировано на 6 апреля. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в четверг заявили, что отвод сил на этом участке возможен только после 9 апреля при условии соблюдения перемирия в течение семи дней.

Как заявили в Минобороны Украины, поскольку режим полной тишины на этом участке фиксировался в течение более четырех суток, штаб военной операции в Донбассе в четверг провел координационное совещание по вопросу разведения сил и средств на данном участке 9 апреля.

"Однако 6 апреля в период с 20.05 до 20.40 (совпадает с мск — ред.) незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел участка разведения сил и средств №1 "Станица Луганская" со стороны населенного пункта, расположенного на Горе князя Игоря, с применением большого крупнокалиберного пулемета, АГС и стрелкового оружия. Данный факт свидетельствует о преднамеренном… срыве… разведения сил и средств на указанном участке", — заявили в ведомстве.

При этом в Минобороны сообщили, что Киев готов к отводу, если будет соблюден семидневный режим тишины.