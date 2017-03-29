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В мире

Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе, теперь к Пасхе

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Главное за 29 марта 2017 года (10)
22:2129.03.2017
(обновлено: 22:29 29.03.2017)
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Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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МИНСК, 29 мар — РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе завершился попыткой сторон добиться устойчивого перемирия к пасхальным праздникам.

КПП Станица Луганская в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости. Олеся Потапова
Пропуск на КПП в Донбассе устроят на пасхальные праздники, сообщили в Киеве

Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам переговоров, пусть в последнее время происходили события, которые не способствуют успеху мирного процесса, достигнутые в этот раз в Минске договоренности дают основания для надежды на достижение конечной цели — урегулирование конфликта.

Новые договоренности

По окончании заседания контактной группы в Минске полномочный представитель РФ в группе Борис Грызлов сообщил, что согласовано прекращение огня с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками.

"В несомненном позитиве — согласованное сегодня заявление контактной группы. В нем отмечена безальтернативность минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года в связи с пасхальными праздниками", — сказал Грызлов журналистам.

Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам. Март 2017
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 1 апреля
"Хотелось бы, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер", — добавил он.

Грызлов также сообщил, что разведение сил в Станице Луганской, где ранее отвод срывался несколько раз, запланировано на 6 апреля. К настоящему времени силы разведены лишь у Петровского и Золотого в Донбассе.

"Контактная группа и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приветствуют решимость всех участников минского процесса обеспечить полное соблюдения режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками, которое вступит в силу в субботу, 1 апреля, с 00.00 часов", — подтвердил факт договоренности Сайдик.

В связи с планируемым отводом сил у Станицы Луганской он отметил, что "украинская сторона поставила как условие полное соблюдение режима прекращения огня в этом районе в течение семи дней до того".

Выполнение минских соглашений
Выполнение минских соглашений

По словам Сайдика, помимо трех пилотных зон безопасности, которые будут в Донбассе, если отвод у Станицы Луганской осуществится, в регионе могут появиться новые безопасные территории — у ключевых объектов инфраструктуры.

"Стороны также поддержали идею создания так называемых зон безопасности вокруг ключевых объектов инфраструктуры", — сказал он.

… и новые сомнения

Власти районов самопровозглашенной ДНР, близких к линии соприкосновения, надеются на выполнение Киевом минских договоренностей, но сомневаются, что украинские силовики будут придерживаться полного прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Сомневаюсь, что будет соблюдаться силовиками. Я уже сбился со счету, сколько за это время договаривались о перемирии, и каждый раз оно нарушалось украинской стороной", — сказал РИА Новости и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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В Минске договорились ускорить пересечение линии соприкосновения в Донбассе
В администрации Ясиноватой заявили, что город подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков почти ежедневно. Местные власти надеются, что Киев все-таки начнет выполнять взятые на себя обязательства, но особых иллюзий не питают.

"Уже сколько раз договаривались и перемирия нет. Практически каждый день у нас обстрелы: вчера вечером два дома пострадали, перед этим — четыре. Сегодня вот снова под обстрелом Донецкая фильтровальная станция. Поэтому, какие прогнозы? Дай Бог, чтобы соблюдались эти договоренности украинской стороной", — сказал и.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун.

Повод для беспокойства

Несмотря на позитивные новости, спецпредставитель ОБСЕ поделился с журналистами своими разочарованием и обеспокоенностью. Экономический аспект мирного урегулирования в Донбассе выходит на первый план, события в этой сфере развиваются вразрез с ожиданиями, заявил Сайдик.

"В последнее время экономические вопросы выходят на передний план… Сейчас развитие (дел — ред.) в этой области не идет в желаемом направлении", — сказал дипломат.

Среди факторов, вызывающих обеспокоенность, дипломат назвал транспортную блокаду с киевской стороны и ответное введение самопровозглашенными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции. Все это на фоне активизации боевых действий в январе — начале февраля, увеличения количества обстрелов и роста числа жертв.

"Данная ситуация не способствует успеху минского процесса, а наоборот, эти события усиливают напряженность между сторонами, имеют однозначно отрицательный эффект на процесс взаимного сближения", — сказал он.

Пострадавший в результате обстрела на автобусной станции в городе Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Дэн Леви
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Россия не оставит жителей Донбасса в беде, заявил Лавров
Дипломат выразил надежду, что стороны найдут способы исправить существующее положение в этой сфере. "Наши сегодняшние обсуждения дали повод для такой надежды", — подчеркнул Сайдик.

В то же время в ДНР заявили, что представители Киева отказываются обсуждать на переговорах в Минске отмену транспортной блокады Донбасса. Как заявила в среду Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина, "украинская сторона продолжает настаивать на выводе внешних администраторов с предприятий украинской юрисдикции, ссылаясь на то, что эти решения ЛНР и ДНР приняли в одностороннем порядке без предварительного обсуждения в подгруппе по экономическим вопросам".

"При этом обсуждать отмену транспортной блокады на той же встрече подгруппы по экономическим вопросам Украина отказывается", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, полпред ДНР подчеркнул, что введение внешних администраций было вынужденной и временной мерой. "Раньше, чем Украина выполнит минские договоренности и не будет всецелого политического урегулирования, внешние администрации предприятия не покинут", — добавила Талакина.

Донбасс: два года после подписания минских соглашений
Отвод вооружений калибра менее 100 миллиметров от линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Отвод вооружений калибра менее 100 миллиметров от линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике. Октябрь 2015 года.
Жители дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками города Донецка
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Жители дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. Май 2015 года.
Жительница Дебальцево, получившая поздравления в Международный женский день 8 марта от мэра города Александра Афендикова, в центральной городской больнице города Дебальцево
© РИА Новости. Джон Траст
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Жительница Дебальцево, получившая поздравления в Международный женский день 8 марта от мэра города Александра Афендикова. Март 2015 года.
Дом, пострадавший в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Дом, пострадавший в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. Февраль 2017 года.
Ополченец Донецкой народной республики на передовой в окрестностях Дебальцево Донецкой области
© РИА Новости. Дэн Леви
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Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) на передовой в окрестностях Дебальцево Донецкой области. Февраль 2015 года.
Сотрудники МЧС ДНР помогают жительнице спуститься во время эвакуации людей из опасных районов Донецка
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Сотрудники МЧС ДНР помогают жительнице спуститься во время эвакуации людей из опасных районов Донецка. Февраль 2017 года.
Женщина прощается с ополченцем ДНР перед отправкой автобусов с беженцами из Донецка в Россию
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Женщина прощается с ополченцем ДНР перед отправкой автобусов с беженцами из Донецка в Россию. Февраль 2015 года.
Бойцы ополчения в расположении бригады под поселком Марьинка в Донецкой области
© РИА Новости. Джон Траст
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Бойцы ополчения в расположении бригады под поселком Марьинка в Донецкой области. Июнь 2015 года.
Местная жительница везет в Луганск дешевые продукты из станицы Луганской
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Местная жительница везет в Луганск дешевые продукты из станицы Луганской. Октябрь 2016 года.
Пострадавший в результате обстрела на автобусной станции в городе Донецке
© РИА Новости. Дэн Леви
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Пострадавший в результате обстрела автобусной станции в Донецке. Февраль 2015 года.
Дети играют боеприпасами в Горловке
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Дети играют c боеприпасами в Горловке. Июнь 2016 года.
Беженцы в салоне автобуса, который отправляется из Донецка в Росси
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Беженцы в салоне автобуса, который отправляется из Донецка в Россию. Февраль 2015 года.
Разрушенная осколками крыша средней школы в результате ночного обстрела Макеевки артиллерией ВСУ
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Разрушенная осколками крыша средней школы в результате ночного обстрела Макеевки артиллерией ВСУ. Сентябрь 2016 года.
Саперы МЧС ДНР обследуют с миноискателем участок поля в районе города Дебальцево
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Саперы МЧС ДНР обследуют с миноискателем участок поля в районе города Дебальцево. Июнь 2016 года.
Автомобили в поселке Лозовое города Донецка, сгоревшие в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Автомобили, сгоревшие в результате обстрела украинскими силовиками, в поселке Лозовое города Донецка. Июль 2016 года.
Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское во время отвода сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское во время отвода бойцов подразделений Донецкой народной республики. Октябрь 2016 года.
Одна из разрушенных квартир в пятиэтажном доме, в Ясиноватой в Донбассе, пострадавшем в результате обстрела города со стороны украинских силовиков
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Одна из разрушенных квартир в пятиэтажном доме в Ясиноватой, пострадавшем в результате обстрела города со стороны украинских силовиков. Август 2016 года.
Женщина в подъезде жилого дома в Киевском районе Донецка
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Женщина в подъезде жилого дома в Киевском районе Донецка. Февраль 2017 года.
Участники военно-патриотического клуба для молодежи Доброволец в Луганске
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Участники военно-патриотического клуба для молодежи "Доброволец" в Луганске. Сентябрь 2015 года.
Сотрудники пожарной охраны тушат пожар на рынке Октябрьский, который произошел в результате попадания снаряда во время обстрела города Донецка
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Сотрудники пожарной охраны тушат пожар на рынке Октябрьский, который произошел в результате попадания снаряда во время обстрела Донецка. Июнь 2015 года.
Дети и женщина, живущие в бомбоубежище в одном из окраинных районов Донецка, продолжающих подвергаться обстрелам со стороны украинских силовиков
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Дети и женщина, живущие в бомбоубежище в одном из окраинных районов Донецка, который обстреливали украинские силовики. Август 2015 года.
Разрушенные постройки в поселке Спартак в Донецкой области, где в ходе минувших ночи и дня велись обстрелы позиций ополчения
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Разрушенные постройки в поселке Спартак в Донецкой области, где велись обстрелы позиций ополчения. Апрель 2015 года.
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) на территории Донецкого аэропорта
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Ополченец ДНР на территории Донецкого аэропорта. Ноябрь 2015 года.
Местные жители наблюдают за проходом колонны машин 38-го гуманитарного конвоя в Донецкой области
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Местные жители наблюдают за проходом колонны машин 38-го гуманитарного конвоя в Донецкой области. Сентябрь 2015 года.
Женщина с ребенком прячется в подвале своего дома в Горловке
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Женщина с ребенком прячется в подвале своего дома в Горловке. Июнь 2016 года.
Мужчина поливает цветы на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Мужчина поливает цветы на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области. Июль 2016 года.
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Новый механизм обмена пленными

В среду в Минске продолжилось обсуждение вопросов освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. В частности, по словам Сайдика, важное место в дискуссии было отведено вопросу создания механизма с участием третьей стороны для верификации пожелания тех пленных, которые после освобождения захотят остаться на территории, где они находились во время заключения. Техническую сторону этого вопроса в тематической рабочей группе обсудили с участием представителя Верхового комиссара ООН по правам человека.

Разрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Почему Киев предлагает Донбассу диалог с гранатометом
Однако омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что предложенный ООН механизм по подтверждению отказов пленных покидать подконтрольную Киеву территорию нуждается в доработке.

Ранее в аппарате омбудсмена ДНР заявили, что ООН предложила механизм по освобождению лиц, находящихся в списке на обмен и не желающих пересекать линию разграничения в Донбассе. Морозова отметила, что процесс обмена произойдет только после того, как закончится работа в ООН в этом направлении.

"Несколько пунктов в механизме, который предлагает ООН, необходимо уточнить. Третий пункт — это полный опрос лиц, лишенных свободы. Мы считаем, что необходимо обхватить процессом верификации лиц тех, кто отказывается от обмена и пересечения линии разграничении, а не всех заключенных. Также необходимо учитывать, что неохваченными остаются порядка 300 человек, которые условно уже на свободе, но при этом они не могут пересечь линию разграничения. Пятый пункт — это поэтапный подход. Необходимо более детально прописывать временные сроки", — приводит слова Морозовой ее пресс-служба.

Обсуждение "зависло"

Как сообщил Сайдик, в политической подгруппе дискуссия концентрировалась на обсуждении вопроса "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" (бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Лавров: Киев хочет похоронить минские соглашения, возложив вину на Россию
Как заявила и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова, представители Киева продолжают уклоняться от введения в действие закона об особом статусе территорий самопровозглашенной Донецкой народной республики, а в ДНР обеспокоены бездействием мирового сообщества.

"Украина и сегодня продолжает уклоняться не только от выполнения Комплекса мер и введения в действие закона об особом статусе наших территорий, но и от обсуждения компромиссного механизма вступления в силу данного закона, предложенного господином Штайнмайером", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее мнению, представители Киева продолжают саботировать обсуждение данного вопроса, в том числе ссылаясь на необходимость консультаций в других форматах. Они также отказываются представлять свою официальную позицию по переговорам, утверждает Никонорова.

"Все эти действия украинской стороны привели к тому, что уже более двух лет мы все еще далеки даже от начала реализации документов, подписанных в Минске. Мы искренне обеспокоены отсутствием реакции мирового сообщества на такие действия со стороны Украины по затягиванию переговорного процесса и выполнению Комплекса мер", — сказала она.

Между тем Сайдик заявил, что участники контактной группы убеждены в необходимости полной реализации минских соглашений.

"Альтернативы минским соглашениям нет. Трехсторонняя контактная группа совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей намерена активизировать свою работу в сфере безопасности, политической, гуманитарной и экономической областях", — пообещал спецпредставитель ОБСЕ.

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Обострение ситуации в Донбассе
Обострение ситуации в Донбассе

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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konowalowa.liubov709
Каждый день Киев обстреливает мирных жителей и ООН и другие организации вообще не реагируют, все договоренности о перемирии - это издевательство со стороны США и ЕС над жителями Донбасса.
00:04
30.03.2017
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