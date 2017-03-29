Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе, теперь к Пасхе

МИНСК, 29 мар — РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе завершился попыткой сторон добиться устойчивого перемирия к пасхальным праздникам.

Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам переговоров, пусть в последнее время происходили события, которые не способствуют успеху мирного процесса, достигнутые в этот раз в Минске договоренности дают основания для надежды на достижение конечной цели — урегулирование конфликта.

Новые договоренности

По окончании заседания контактной группы в Минске полномочный представитель РФ в группе Борис Грызлов сообщил, что согласовано прекращение огня с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками.

"В несомненном позитиве — согласованное сегодня заявление контактной группы. В нем отмечена безальтернативность минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года в связи с пасхальными праздниками", — сказал Грызлов журналистам.

"Хотелось бы, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер", — добавил он.

Грызлов также сообщил, что разведение сил в Станице Луганской, где ранее отвод срывался несколько раз, запланировано на 6 апреля. К настоящему времени силы разведены лишь у Петровского и Золотого в Донбассе.

"Контактная группа и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приветствуют решимость всех участников минского процесса обеспечить полное соблюдения режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками, которое вступит в силу в субботу, 1 апреля, с 00.00 часов", — подтвердил факт договоренности Сайдик.

В связи с планируемым отводом сил у Станицы Луганской он отметил, что "украинская сторона поставила как условие полное соблюдение режима прекращения огня в этом районе в течение семи дней до того".

По словам Сайдика, помимо трех пилотных зон безопасности, которые будут в Донбассе, если отвод у Станицы Луганской осуществится, в регионе могут появиться новые безопасные территории — у ключевых объектов инфраструктуры.

"Стороны также поддержали идею создания так называемых зон безопасности вокруг ключевых объектов инфраструктуры", — сказал он.

… и новые сомнения

Власти районов самопровозглашенной ДНР, близких к линии соприкосновения, надеются на выполнение Киевом минских договоренностей, но сомневаются, что украинские силовики будут придерживаться полного прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Сомневаюсь, что будет соблюдаться силовиками. Я уже сбился со счету, сколько за это время договаривались о перемирии, и каждый раз оно нарушалось украинской стороной", — сказал РИА Новости и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

В администрации Ясиноватой заявили, что город подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков почти ежедневно. Местные власти надеются, что Киев все-таки начнет выполнять взятые на себя обязательства, но особых иллюзий не питают.

"Уже сколько раз договаривались и перемирия нет. Практически каждый день у нас обстрелы: вчера вечером два дома пострадали, перед этим — четыре. Сегодня вот снова под обстрелом Донецкая фильтровальная станция. Поэтому, какие прогнозы? Дай Бог, чтобы соблюдались эти договоренности украинской стороной", — сказал и.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун.

Повод для беспокойства

Несмотря на позитивные новости, спецпредставитель ОБСЕ поделился с журналистами своими разочарованием и обеспокоенностью. Экономический аспект мирного урегулирования в Донбассе выходит на первый план, события в этой сфере развиваются вразрез с ожиданиями, заявил Сайдик.

"В последнее время экономические вопросы выходят на передний план… Сейчас развитие (дел — ред.) в этой области не идет в желаемом направлении", — сказал дипломат.

Среди факторов, вызывающих обеспокоенность, дипломат назвал транспортную блокаду с киевской стороны и ответное введение самопровозглашенными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции. Все это на фоне активизации боевых действий в январе — начале февраля, увеличения количества обстрелов и роста числа жертв.

"Данная ситуация не способствует успеху минского процесса, а наоборот, эти события усиливают напряженность между сторонами, имеют однозначно отрицательный эффект на процесс взаимного сближения", — сказал он.

Дипломат выразил надежду, что стороны найдут способы исправить существующее положение в этой сфере. "Наши сегодняшние обсуждения дали повод для такой надежды", — подчеркнул Сайдик.

В то же время в ДНР заявили, что представители Киева отказываются обсуждать на переговорах в Минске отмену транспортной блокады Донбасса. Как заявила в среду Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина, "украинская сторона продолжает настаивать на выводе внешних администраторов с предприятий украинской юрисдикции, ссылаясь на то, что эти решения ЛНР и ДНР приняли в одностороннем порядке без предварительного обсуждения в подгруппе по экономическим вопросам".

"При этом обсуждать отмену транспортной блокады на той же встрече подгруппы по экономическим вопросам Украина отказывается", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, полпред ДНР подчеркнул, что введение внешних администраций было вынужденной и временной мерой. "Раньше, чем Украина выполнит минские договоренности и не будет всецелого политического урегулирования, внешние администрации предприятия не покинут", — добавила Талакина.

Новый механизм обмена пленными

В среду в Минске продолжилось обсуждение вопросов освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. В частности, по словам Сайдика, важное место в дискуссии было отведено вопросу создания механизма с участием третьей стороны для верификации пожелания тех пленных, которые после освобождения захотят остаться на территории, где они находились во время заключения. Техническую сторону этого вопроса в тематической рабочей группе обсудили с участием представителя Верхового комиссара ООН по правам человека.

Однако омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что предложенный ООН механизм по подтверждению отказов пленных покидать подконтрольную Киеву территорию нуждается в доработке.

Ранее в аппарате омбудсмена ДНР заявили, что ООН предложила механизм по освобождению лиц, находящихся в списке на обмен и не желающих пересекать линию разграничения в Донбассе. Морозова отметила, что процесс обмена произойдет только после того, как закончится работа в ООН в этом направлении.

"Несколько пунктов в механизме, который предлагает ООН, необходимо уточнить. Третий пункт — это полный опрос лиц, лишенных свободы. Мы считаем, что необходимо обхватить процессом верификации лиц тех, кто отказывается от обмена и пересечения линии разграничении, а не всех заключенных. Также необходимо учитывать, что неохваченными остаются порядка 300 человек, которые условно уже на свободе, но при этом они не могут пересечь линию разграничения. Пятый пункт — это поэтапный подход. Необходимо более детально прописывать временные сроки", — приводит слова Морозовой ее пресс-служба.

Обсуждение "зависло"

Как сообщил Сайдик, в политической подгруппе дискуссия концентрировалась на обсуждении вопроса "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" (бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Как заявила и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова, представители Киева продолжают уклоняться от введения в действие закона об особом статусе территорий самопровозглашенной Донецкой народной республики, а в ДНР обеспокоены бездействием мирового сообщества.

"Украина и сегодня продолжает уклоняться не только от выполнения Комплекса мер и введения в действие закона об особом статусе наших территорий, но и от обсуждения компромиссного механизма вступления в силу данного закона, предложенного господином Штайнмайером", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее мнению, представители Киева продолжают саботировать обсуждение данного вопроса, в том числе ссылаясь на необходимость консультаций в других форматах. Они также отказываются представлять свою официальную позицию по переговорам, утверждает Никонорова.

"Все эти действия украинской стороны привели к тому, что уже более двух лет мы все еще далеки даже от начала реализации документов, подписанных в Минске. Мы искренне обеспокоены отсутствием реакции мирового сообщества на такие действия со стороны Украины по затягиванию переговорного процесса и выполнению Комплекса мер", — сказала она.

Между тем Сайдик заявил, что участники контактной группы убеждены в необходимости полной реализации минских соглашений.

"Альтернативы минским соглашениям нет. Трехсторонняя контактная группа совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей намерена активизировать свою работу в сфере безопасности, политической, гуманитарной и экономической областях", — пообещал спецпредставитель ОБСЕ.