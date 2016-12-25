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Католическое Рождество: история и традиции празднования

02:1725.12.2016
(обновлено: 02:18 25.12.2016)
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Празднование католического рождества. Архивное фото
© РИА Новости. Анар Мовсумов

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей отмечают Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря.

Решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.

Рождеству предшествует период Адвента. Во время Адвента верующие участвуют в особых предрождественских богослужениях, стараются совершать дела милосердия. За четыре недели Адвента необходимо подготовиться к исповеди, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие.

Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелиста Луки: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".

Причиной, по которой Мария и Иосиф пошли в Вифлеем, стала перепись населения, проводившаяся в правление императора Августа во время управления Квириния Сирией. Согласно указу императора, каждый житель Римской империи для облегчения ведения переписи должен был приехать "в свой город". Так как Иосиф был потомком Давида, он направился в Вифлеем.

После рождения Иисуса первыми из людей пришли поклониться ему пастухи, извещенные об этом событии явлением ангела. Согласно евангелисту Матфею, на небе была явлена чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу трех волхвов (мудрецов). Они преподнесли Христу дары – золото, ладан и смирну; в то время святая семья уже нашла себе приют в доме (или, возможно, в гостинице).

Узнав о рождении Христа, царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет, но Христос был чудесно спасен от смерти. Однако семья Иосифа была вынуждена бежать в Египет и находилась там до смерти царя Ирода.

По сложившейся в первые века христианства римской традиции, в день Рождества, 25 декабря, служатся три особые литургии – месса ночью, месса на заре и месса днем. Таким образом, Рождество празднуется трижды – как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем). Вечером в Сочельник служится месса навечерия Рождества.

В начале первой из Рождественских месс совершается процессия, во время которой священник несет и укладывает в ясли фигурку Младенца Христа и освящает их. Это помогает верующим ощутить себя участниками события, произошедшего в Рождественскую ночь.

Празднование Рождества продолжается восемь дней – с 25 декабря по 1 января, – образующие Октаву Рождества. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Все рождественское время духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.

Большинство жителей Италии и Ватикана на рождественский обед подают жаркое и рождественский кулич панеттоне, похожий на пасхальный, либо "воздушный" кулич родом из Вероны, называемый пандоро. На Рождество в этих государствах дарят друг другу торрончино – лакомства, похожие на нугу и грильяж.

В Германии существуют традиционные региональные виды рождественской выпечки – нюрнбергские пряники, ахенские фигурные пряники, рождественский кекс из Дрездена, звездочки из корицы.

Во многих европейских странах на праздничном столе традиционно присутствует сладкое рождественское полено – бисквитный рулет, богато украшенный сливками, глазурью и шоколадом.

Одним из главных символов Рождества являются зажженные свечи. Колеблющееся пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".

Рождество являет верующим Христа в образе маленького ребенка в окружении Святого Семейства, этот праздник отмечается в кругу семьи и согрет особым теплом и взаимной любовью.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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