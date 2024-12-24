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В Нотр-Дам пройдет первая после реставрации ночная служба - РИА Новости, 24.12.2024
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Религия
 
21:15 24.12.2024 (обновлено: 21:17 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/notr-dam-1991107082.html
В Нотр-Дам пройдет первая после реставрации ночная служба
В Нотр-Дам пройдет первая после реставрации ночная служба - РИА Новости, 24.12.2024
В Нотр-Дам пройдет первая после реставрации ночная служба
В отреставрированном после пожара Соборе Парижской Богоматери пройдет первая после открытия для посетителей ночная служба по случаю католического Рождества,... РИА Новости, 24.12.2024
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париж
католическое рождество
франция
нотр-дам (собор парижской богоматери)
религия
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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. В отреставрированном после пожара Соборе Парижской Богоматери пройдет первая после открытия для посетителей ночная служба по случаю католического Рождества, сообщает агентство Франс Пресс. С 15 часов по местному времени (17 мск) верующие начали собираться перед собором, чтобы присутствовать на традиционных Рождественских мессах в соборе, в этом году приводящихся впервые за 5 лет. Запланировано несколько служб: в 16:00, 18:00 и 20:00 перед традиционной полуночной мессой. После музыкального бдения в 23:00 полуночную мессу проведет архиепископ Парижа Лоран Ульрих. В среду, на Рождество, он также проведет службу в 11:00. В этот день запланированы еще две службы: в 8:30 и 18:00. Доступ в собор по-прежнему строго ограничен, внутрь пропускают не более 2700 человек, напоминает СМИ. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря.
https://ria.ru/20241225/rozhdestvo-1917820402.html
https://ria.ru/20241223/rozhdestvo-1990796944.html
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париж, католическое рождество, франция, нотр-дам (собор парижской богоматери)
Париж, Католическое Рождество, Франция, Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери), Религия
В Нотр-Дам пройдет первая после реставрации ночная служба

В отреставрированном Нотр-Дам пройдет первая ночная служба в честь Рождества

© AP Photo / Pool/Stephane de SakutinОтреставрированный собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже
Отреставрированный собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Pool/Stephane de Sakutin
Отреставрированный собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. В отреставрированном после пожара Соборе Парижской Богоматери пройдет первая после открытия для посетителей ночная служба по случаю католического Рождества, сообщает агентство Франс Пресс.
С 15 часов по местному времени (17 мск) верующие начали собираться перед собором, чтобы присутствовать на традиционных Рождественских мессах в соборе, в этом году приводящихся впервые за 5 лет.
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Католическое Рождество
10:17
Запланировано несколько служб: в 16:00, 18:00 и 20:00 перед традиционной полуночной мессой.
После музыкального бдения в 23:00 полуночную мессу проведет архиепископ Парижа Лоран Ульрих.
В среду, на Рождество, он также проведет службу в 11:00. В этот день запланированы еще две службы: в 8:30 и 18:00.
Доступ в собор по-прежнему строго ограничен, внутрь пропускают не более 2700 человек, напоминает СМИ.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря.
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РелигияПарижКатолическое РождествоФранцияНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
 
 
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