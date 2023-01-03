Рейтинг@Mail.ru
В Русской старообрядческой церкви предостерегли от празднования Нового года - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230103/rozhdestvo-1842892351.html
В Русской старообрядческой церкви предостерегли от празднования Нового года
В Русской старообрядческой церкви предостерегли от празднования Нового года - РИА Новости, 03.01.2023
В Русской старообрядческой церкви предостерегли от празднования Нового года
Светский Новый год - "праздник не на нашей православной улице", заявил РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T04:24
2023-01-03T04:24
религия
петр i
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
католическое рождество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829193645_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_f0cc554436ab946a233f60087f56d043.jpg
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Светский Новый год - "праздник не на нашей православной улице", заявил РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов). Он добавил, что старообрядцы "еще с допетровских времен" отмечают новолетие - новый год - 1 сентября. "Петр I перенес новый год в угоду Западу, так теперь он еще приходится на Рождественский пост. Не зря Петра I в свое время даже называли антихристом", - считает иерарх. "Кто такие старообрядцы? Это православные люди, которые берут свои традиции и обычаи в Святой Руси. Святая Русь праздновала новый год 1 сентября. Никто, конечно, сейчас особо не спрашивает благословение, отмечать ли светский Новый год, поэтому мы не можем сказать за каждого старообрядца, отмечает ли он. Но, во всяком случае, мы сохраняем традицию - на чем и стоит старообрядчество - на сохранении традиций", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210914/indikt-1749989384.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829193645_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99b41203c4392a88fcf5e4c555ffdbfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр i, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), католическое рождество
Религия, Петр I, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), Католическое Рождество
04:24 03.01.2023
 
В Русской старообрядческой церкви предостерегли от празднования Нового года

Глава РПСЦ митрополит Корнилий: "Новый год - праздник не на нашей православной улице"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Светский Новый год - "праздник не на нашей православной улице", заявил РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов).
"Наш ближайший праздник – Рождество Христово, когда, конечно, не гулять, не пить, но когда можно разговеться и прославить Господа, а не себя веселить, ублажать. Надеемся, что этот праздник - Рождество Христово - будет с радостью встречен. А гражданский Новый год – праздник не на нашей православной улице. Сейчас многие так: "и Рождество, и Новый год будем праздновать". Какая разница, лишь бы пить, есть и веселиться… Но православному человеку не подобает служить двум господам", - сказал митрополит Корнилий.
Он добавил, что старообрядцы "еще с допетровских времен" отмечают новолетие - новый год - 1 сентября. "Петр I перенес новый год в угоду Западу, так теперь он еще приходится на Рождественский пост. Не зря Петра I в свое время даже называли антихристом", - считает иерарх.
"Кто такие старообрядцы? Это православные люди, которые берут свои традиции и обычаи в Святой Руси. Святая Русь праздновала новый год 1 сентября. Никто, конечно, сейчас особо не спрашивает благословение, отмечать ли светский Новый год, поэтому мы не можем сказать за каждого старообрядца, отмечает ли он. Но, во всяком случае, мы сохраняем традицию - на чем и стоит старообрядчество - на сохранении традиций", - заключил собеседник агентства.
Верующая на Божественной литургии в Главном Храме Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября 2021, 12:34Религия
Священник объяснил, зачем православным еще один Новый год
 
РелигияПетр IРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Католическое Рождество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала