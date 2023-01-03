В Русской старообрядческой церкви предостерегли от празднования Нового года
Глава РПСЦ митрополит Корнилий: "Новый год - праздник не на нашей православной улице"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Светский Новый год - "праздник не на нашей православной улице", заявил РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов).
"Наш ближайший праздник – Рождество Христово, когда, конечно, не гулять, не пить, но когда можно разговеться и прославить Господа, а не себя веселить, ублажать. Надеемся, что этот праздник - Рождество Христово - будет с радостью встречен. А гражданский Новый год – праздник не на нашей православной улице. Сейчас многие так: "и Рождество, и Новый год будем праздновать". Какая разница, лишь бы пить, есть и веселиться… Но православному человеку не подобает служить двум господам", - сказал митрополит Корнилий.
Он добавил, что старообрядцы "еще с допетровских времен" отмечают новолетие - новый год - 1 сентября. "Петр I перенес новый год в угоду Западу, так теперь он еще приходится на Рождественский пост. Не зря Петра I в свое время даже называли антихристом", - считает иерарх.
"Кто такие старообрядцы? Это православные люди, которые берут свои традиции и обычаи в Святой Руси. Святая Русь праздновала новый год 1 сентября. Никто, конечно, сейчас особо не спрашивает благословение, отмечать ли светский Новый год, поэтому мы не можем сказать за каждого старообрядца, отмечает ли он. Но, во всяком случае, мы сохраняем традицию - на чем и стоит старообрядчество - на сохранении традиций", - заключил собеседник агентства.
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