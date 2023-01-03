https://ria.ru/20230103/rozhdestvo-1842892351.html

В Русской старообрядческой церкви предостерегли от празднования Нового года

В Русской старообрядческой церкви предостерегли от празднования Нового года - РИА Новости, 03.01.2023

В Русской старообрядческой церкви предостерегли от празднования Нового года

Светский Новый год - "праздник не на нашей православной улице", заявил РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T04:24

2023-01-03T04:24

2023-01-03T04:24

религия

петр i

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

католическое рождество

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Светский Новый год - "праздник не на нашей православной улице", заявил РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов). Он добавил, что старообрядцы "еще с допетровских времен" отмечают новолетие - новый год - 1 сентября. "Петр I перенес новый год в угоду Западу, так теперь он еще приходится на Рождественский пост. Не зря Петра I в свое время даже называли антихристом", - считает иерарх. "Кто такие старообрядцы? Это православные люди, которые берут свои традиции и обычаи в Святой Руси. Святая Русь праздновала новый год 1 сентября. Никто, конечно, сейчас особо не спрашивает благословение, отмечать ли светский Новый год, поэтому мы не можем сказать за каждого старообрядца, отмечает ли он. Но, во всяком случае, мы сохраняем традицию - на чем и стоит старообрядчество - на сохранении традиций", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210914/indikt-1749989384.html

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петр i, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), католическое рождество