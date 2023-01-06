https://ria.ru/20230106/sochelnik-1842151812.html

Православный Рождественский сочельник

Православный Рождественский сочельник - РИА Новости, 06.01.2023

Православный Рождественский сочельник

6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T02:50

2023-01-06T02:50

2023-01-06T02:50

справки

сочельник

иисус христос

католическое рождество

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6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво или коливо положено в канун праздника только после литургии (главное богослужение, за которым совершается таинство Причастия), соединяющейся с вечерней (вечернее богослужение). У православных был обычай не вкушать пищу до первой вечерней звезды – символа вифлеемской звезды, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа. Канон празднования Рождества был окончательно сформирован в IV веке. В современной богослужебной практике в Навечерие праздника в храме читаются Царские часы, вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Иисуса Христа. Чин Царских часов составлен Кириллом Александрийским в IV веке. Царскими они называются потому, что в Константинопольской церкви на них присутствовали императоры со всем двором. Царские часы совершаются при открытых царских вратах (главные врата иконостаса), среди храма, перед Евангелием, положенным на аналое (высокий столик с покатым верхом, на который кладут иконы или богослужебные книги). Если сочельник приходится на субботу или воскресенье, которые в церкви выделяются среди прочих (они по своему характеру не постные, а праздничные), тогда служба Царских часов переносится на другой, будний день.В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. Восточные мудрецы принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.Основа богослужения Навечерия Рождества – ветхозаветные пророчества о грядущем в мир Спасителе – духовно подготавливают верующих к встрече с Богомладенцем Христом. По окончании литургии и Великой вечерни в центр храма выносится свеча, и все священники в праздничных одеяниях поют перед ней тропарь Рождеству Христову.Что касается поста, то Типикон (богослужебная книга о порядке совершения церковных служб) предписывает его до конца вечерни. Но в Сочельник она соединяется с литургией и совершается утром, поэтому православные постятся до момента, когда в центр храма выносится свеча. При этом накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день, после литургии. Хотя полное воздержание от еды относится к монастырской традиции и уставом не предписано. В Сочельник в старину готовили сочиво или коливо, которое в течение нескольких часов варили из зерен пшеницы или ячменя, добавляя мед и орехи. В основе этого обычая древняя практика, когда люди, готовившиеся к принятию крещения в Рождество, после крещения вкушали мед – символ сладости духовных даров. Зерно символизировало воскрешение, а мед – сладость будущей блаженной жизни.Также на стол ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Стол, на котором располагалась трапеза, устилался сеном или соломой, напоминавшими ясли, в которые положен был Младенец Иисус.Православные христиане всегда старались ознаменовать сочельник различными делами благотворительности и милосердия, стараясь воплотить высокие нравственные идеалы в своей повседневной жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сочельник, иисус христос, католическое рождество