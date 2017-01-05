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Религия и мировоззрение
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Религиозные праздники 6 января

12:0005.01.2017
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6 января православные верующие отмечают навечерик Рождества Христова - Рождественский сочельник, а католики и Лютеране празднуют Богоявление (День трех королей).

Навечерие Рождества Христова – Рождественский сочельник

Обычай совершать Навечерие в канун праздника Рождества Христова — древний: уже в IV веке было определено, как его праздновать.
По традиции, в Сочельник принято поститься "до первой звезды" — в память о Вифлеемской звезде, возвестившей о рождении Христа. Разговляться принято сочивом или кутьей — зернами размоченной пшеницы с медом и фруктами. В основе этого обычая древняя практика, когда люди, готовившиеся к принятию крещения в Рождество, после крещения вкушали мед — символ сладости духовных даров.

Под вечер на обеденный стол под скатерть клали сено, которое лежало до "Щедрого вечера" — кануна Нового года (а сейчас — "Старого Нового года"), в память о хлеве, в котором родился Христос.

У славян Рождественским Сочельником начинаются Святки — две недели зимних праздников, продолжающихся до Крещения, которое празднуется Русской православной церковью 19 января.

Богоявление (День трех королей)

Праздник Крещения Господня (Богоявления), наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником. Посвящен он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после Крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Поэтому принятие таинства Крещения является обязательным условием принадлежности верующих к церкви.

В церковной традиции праздник получил название Богоявления (греч. Эпифания, Теофания), потому что во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.

В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская церковь до сих пор придерживается этой традиции). Но в IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января.

У католиков центральным содержанием праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении младенцу Иисусу языческих королей — магов (волхвов) Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. Поэтому праздник Богоявления получил также название Festum magorum (Праздник волхвов) или Festum regum (Праздник царей). В память о явлении Христа язычникам и поклонении трех королей в костелах совершаются благодарственные молебны: Христу как царю приносится в жертву золото, как Богу — ладан, как человеку — мирро.

Празднование Богоявления включает посещение торжественной мессы в костеле и семейный ужин после полуночи у камина с "рождественским поленом" (традиционным рождественским тортом, напоминающем о средневековом обычае сжигать рождественское полено, которым отмечался приход зимнего солнцестояния).

По западной традиции в день Богоявления совершается освящение не только воды, но также ладана и мела, которым верующие пишут у входа в дома начальные латинские буквы имен волхвов: "С, М, В", указывают год и рисуют крест — это означает: "Боже, благослови этот дом". Этот мел хранится весь год, как крещенская вода у православных. И до сих пор сохраняется традиция жечь костры — "эпифанские огни", освещающие "путь волхвов".

В этот день в последний раз зажигают елку, так как он завершает цикл рождественских праздников. Зато со дня Богоявления в католических странах наступает время карнавалов, длящееся до Великого поста. Церковь долгое время вела с ними борьбу и пыталась вводить запреты на буйный характер карнавала, но ей пришлось смирится с его существованием, ограничения коснулись лишь временных рамок.

Крещенским вечером мальчики, одетые в белые балахоны с коронами на голове и длинным шестом, увенчанным звездой, ходят с песнями от дома к дому и благословляют их хозяев. Это называется "процессией трех королей". Лицо одного из них может быть вымазано сажей — он изображает волхва Балтазара, по преданию, бывшего мавром.

По преданию, мощи волхвов были найдены императрицей Еленой и положены были сначала в Константинополе, в IV веке перенесены оттуда святым Евсторгием в Медиолан, а в 1164 году, по желанию Фридриха Барбароссы, в Кельн, где для их размещения была сооружена рака, а для раки — Кельнский собор, самый крупный в Западной Европе.

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