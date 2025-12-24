Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду, в канун Рождества, отправился играть в гольф перед вечерней чередой звонков сначала американским детям, а потом военным.

Из расписания президента следует, что никаких встреч и официальных звонков у него не запланировано ни в среду, ни в четверг, когда у Трампа не предвидится вообще никаких мероприятий.