Рейтинг@Mail.ru
Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/tramp-2064451504.html
Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф
Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф - РИА Новости, 24.12.2025
Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф
Президент США Дональд Трамп в среду, в канун Рождества, отправился играть в гольф перед вечерней чередой звонков сначала американским детям, а потом военным. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:12:00+03:00
2025-12-24T19:12:00+03:00
в мире
сша
флорида
россия
дональд трамп
санта-клаус
дмитрий песков
католическое рождество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:74:2224:1326_1920x0_80_0_0_b038d7c7beee07151e9a2dd877831e58.jpg
https://ria.ru/20251224/tramp-2064222766.html
сша
флорида
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:0:1976:1482_1920x0_80_0_0_54fb9759fa77baac81c910313bf841b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, россия, дональд трамп, санта-клаус, дмитрий песков, католическое рождество
В мире, США, Флорида, Россия, Дональд Трамп, Санта-Клаус, Дмитрий Песков, Католическое Рождество
Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф

Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф перед звонками детям и военным

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп в гольф-клубе
Дональд Трамп в гольф-клубе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп в гольф-клубе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду, в канун Рождества, отправился играть в гольф перед вечерней чередой звонков сначала американским детям, а потом военным.
По сообщениям пресс-пула Белого дома, кортеж президента прибыл в гольф-клуб во Флориде в 9.31 по местному времени (17.24 мск). После этого, согласно официальному расписанию, Трамп ответит на звонки детей о "полете" Санта-Клауса и проведет серию звонков с американскими военными.
Из расписания президента следует, что никаких встреч и официальных звонков у него не запланировано ни в среду, ни в четверг, когда у Трампа не предвидится вообще никаких мероприятий.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным пока не планируется.
Санта-Клаус - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Трамп ответит на звонки детей о "полете" Санта-Клауса
Вчера, 04:44
 
В миреСШАФлоридаРоссияДональд ТрампСанта-КлаусДмитрий ПесковКатолическое Рождество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала