Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф
Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф - РИА Новости, 24.12.2025
Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф
Президент США Дональд Трамп в среду, в канун Рождества, отправился играть в гольф перед вечерней чередой звонков сначала американским детям, а потом военным. РИА Новости, 24.12.2025
Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф перед звонками детям и военным