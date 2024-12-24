https://ria.ru/20241224/siriya-1991087528.html

В Сирии католическое Рождество объявили выходным днем

В Сирии католическое Рождество объявили выходным днем - РИА Новости, 24.12.2024

В Сирии католическое Рождество объявили выходным днем

Власти Сирии на фоне прошедших в ряде городов акций сирийских христиан объявили 25 и 26 декабря, на которые приходится католическое рождество, официальными... РИА Новости, 24.12.2024

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в мире

сирия

дамаск (город)

хомс (город)

католическое рождество

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БЕЙРУТ, 24 дек - РИА Новости. Власти Сирии на фоне прошедших в ряде городов акций сирийских христиан объявили 25 и 26 декабря, на которые приходится католическое рождество, официальными выходными днями. "Для всех сотрудников государственных учреждений 25 и 26 декабря 2024 года объявляются официальными выходными днями. Работать продолжать те учреждения и профильные министерства, деятельность которых необходима", - говорится в заявлении правительства, опубликованном в газете "Аль-Ватан". В понедельник вечером в пригороде Дамаска и в христианских кварталах сирийской столицы прошли мирные митинги против притеснения христианского населения в Сирии после прихода к власти нового правительства. Ранее группа иностранных наемников и числа вооруженных формирований сожгли рождественскую елку в городе Скальбия на севере провинции Хомс. Местные власти позже заявили, что преступники были и задержаны и понесут наказание.

https://ria.ru/20241223/sirija-1990914005.html

https://ria.ru/20241223/ushakov-1990881715.html

сирия

дамаск (город)

хомс (город)

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в мире, сирия, дамаск (город), хомс (город), католическое рождество