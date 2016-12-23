Что еще отнимут у России: допинговый скандал в развитии

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Проблема за проблемой: теперь последствия допингового скандала разгребают российские биатлонисты, конькобежцы и лыжники. И будет ли дальше нарастать этот снежный ком проблем – пока непонятно (скорее всего, да).
Ежедневно появляются сообщения о всё новых бойкотах российских турниров, дисквалификациях наших спортсменов, отменах соревнований в России.
При этом Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира – он должен был пройти в марте в Тюмени. Таким образом федерация решила "продемонстрировать приверженность "чистому" спорту". То есть фактически согласилась с обвинениями в адрес некоторых российских спортсменов.
России нужно признать проблемы с допингом
Проблемы с допингом в РФ есть, нужно признать их и сотрудничать в борьбе с допингом с международными спортивными организациями.
"В России никогда не создавалось – это просто невозможно, и мы будем делать всё, чтобы этого никогда и не было – никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. [] мы должны тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с WADA должны сотрудничать, и с другими международными организациями. И мы будем это делать", — сказал Путин.
При этом, по мнению президента, деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) должна быть понятной и прозрачной, а результаты его работы должны быть публичными.
Пока степень публичности и прозрачности работы специальной комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, видимо, устраивает Международный олимпийский комитет.
Напомню, ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада Макларена, в которой утверждалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.
"Было выявлено 28 спортсменов с признаками манипуляций проб. Они (допинг-пробы — ред.) были отправлены обратно в антидопинговую лабораторию в Лозанне, уже начался повторный анализ этих проб на предмет неблагоприятных результатов", — отметили в комитете.
В МОК пояснили, что на данный момент пробы спортсменов не являются положительными, но манипулирование "может быть нарушением антидопинговых правил".
Бойкоты и отмены соревнований в России
Бойкоты соревнований в России объявлялись зарубежными сборными в бобслее, биатлоне, вопрос с возможным бойкотом финального этапа Кубка мира в Челябинске поднимался зарубежными конькобежцами.
И вот накануне стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) по рекомендации МОК всё же отменил проведение в Челябинске финала Кубка мира.
"Наказанием" для болельщиков (а не для истинных виновников допинговых скандалов) стал и перенос этапа биатлонного Кубка мира из Тюмени — так считает французский биатлонист Симон Фуркад. Об этом чемпион мира-2009 и старший брат двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада написал на своей странице в Twitter.
Punishing the fans instead of real culprits… What a sanction… 👎🏼— Simon Fourcade (@SimonFrk2) 22 декабря 2016 г.
Тюменский этап Кубка мира был запланирован для проведения в период с 9 по 12 марта.
IBU отстранил от выступлений двух биатлонистов (их имена не названы), в отношении еще 29 человек IBU продолжит расследование.
В четверг вечером, после экстренного заседания исполкома IBU в Мюнхене, стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) предложил перенести соревнования сезона-2016/17 из России, а также о продолжении расследования в отношении упомянутых в докладе Макларена биатлонистов, двое из которых были временно отстранены от участия в турнирах.
Понятно, что, если лидеры этого вида спорта не приедут в Тюмень, то это будет состязание второй лиги.
Российские спортивные федерации одна за другой сдают позиции – а что еще остается делать? Если идти на обострение – это грозит отстранением всей страны от участия в международных соревнованиях.
Вице-премьер Виталий Мутко, правда, считает иначе – надеется, что федерации смогут вести себя смелее при бойкоте стартов в России. Но одного его желания мало: слишком сильно российский спорт увяз в допинговом скандале.