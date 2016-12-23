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Спорт

Что еще отнимут у России: допинговый скандал в развитии

19:2123.12.2016
(обновлено: 00:16 24.12.2016)
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Биатлонисты на огневом рубеже во время официальной тренировки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2015/16 в Эстерсунде, Швеция
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Проблема за проблемой: теперь последствия допингового скандала разгребают российские биатлонисты, конькобежцы и лыжники. И будет ли дальше нарастать этот снежный ком проблем – пока непонятно (скорее всего, да).

Ежедневно появляются сообщения о всё новых бойкотах российских турниров, дисквалификациях наших спортсменов, отменах соревнований в России. 

Лыжные гонки. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Шесть российских лыжников временно отстранили от международных соревнований
В пятницу стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде в Сочи, от международных соревнований.

При этом Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира – он должен был пройти в марте в Тюмени. Таким образом федерация решила "продемонстрировать приверженность "чистому" спорту".  То есть фактически согласилась с обвинениями в адрес некоторых российских спортсменов.

России нужно признать проблемы с допингом

Проблемы с допингом в РФ есть, нужно признать их и сотрудничать в борьбе с допингом с международными спортивными организациями.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Путин: Родченкова должны были заметить при перевозке запрещенных препаратов
Расследования в этой сфере нужно довести до конца, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции.

"В России никогда не создавалось – это просто невозможно, и мы будем делать всё, чтобы этого никогда и не было – никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. [] мы должны тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с WADA должны сотрудничать, и с другими международными организациями. И мы будем это делать", — сказал Путин.

© РИА Новости
Таскал сюда всякую гадость – Путин об информаторе WADA Родченкове

При этом, по мнению президента, деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) должна быть понятной и прозрачной, а результаты его работы должны быть публичными.

Пока степень публичности и прозрачности работы специальной комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, видимо, устраивает Международный олимпийский комитет.

Напомню, ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада Макларена, в которой утверждалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

Лаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
Чем удивил новый доклад Макларена
И вот теперь МОК с учетом результатов доклада открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, которые принимали участие в Олимпиаде в Сочи.

"Было выявлено 28 спортсменов с признаками манипуляций проб. Они (допинг-пробы — ред.) были отправлены обратно в антидопинговую лабораторию в Лозанне, уже начался повторный анализ этих проб на предмет неблагоприятных результатов", — отметили в комитете.

В МОК пояснили, что на данный момент пробы спортсменов не являются положительными, но манипулирование "может быть нарушением антидопинговых правил".

Бойкоты и отмены соревнований в России

Бойкоты соревнований в России объявлялись зарубежными сборными в бобслее, биатлоне, вопрос с возможным бойкотом финального этапа Кубка мира в Челябинске поднимался зарубежными конькобежцами.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Тренировка сборной России по конькобежному спорту в спортивном центре "Коломна"

И вот накануне стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) по рекомендации МОК всё же отменил проведение в Челябинске финала Кубка мира.

Конькобежный спорт. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
"Для нас это, безусловно, удар. Что я здесь могу сказать. Это новость дикая, ведь две недели назад Ян Дайкема (президент ISU – ред.) говорил, что финал Кубка мира останется в Челябинске, — заявил президент Челябинской областной федерации конькобежного спорта Андрей Вахутин. — Я не знаю, чем провинились уральские болельщики: они болеют как на футболе и как на хоккее. Они рвут душу. Это удар, действительно удар".

"Наказанием" для болельщиков (а не для истинных виновников допинговых скандалов) стал и перенос этапа биатлонного Кубка мира из Тюмени — так считает  французский биатлонист Симон Фуркад. Об этом чемпион мира-2009 и старший брат двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада написал на своей странице в Twitter.

​Тюменский этап Кубка мира был запланирован для проведения в период с 9 по 12 марта.

Спортсмены на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на чемпионате мира по биатлону. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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СБР заявил, что не отказывался от проведения этапа КМ по биатлону в Тюмени
Еще на прошлой неделе WADA передала Международному союзу биатлонистов (IBU) список атлетов, которые, как утверждается, принимали допинг. Этот список был составлен опять же на основе материалов Макларена.

IBU отстранил от выступлений двух биатлонистов (их имена не названы), в отношении еще 29 человек IBU продолжит расследование.
В четверг вечером, после экстренного заседания исполкома IBU в Мюнхене, стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) предложил перенести соревнования сезона-2016/17 из России, а также о продолжении расследования в отношении упомянутых в докладе Макларена биатлонистов, двое из которых были временно отстранены от участия в турнирах.

Виталий Мутко. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Мутко призвал федерации вести себя смелее при бойкоте стартов в России
Биатлонисты, как и конькобежцы, предпочли учесть мнение МОК, а также заявления некоторых зарубежных спортсменов (из Латвии, Чехии, Великобритании, Германии, Австрии, США, Норвегии) о намерении бойкотировать российские соревнования.

Понятно, что, если лидеры этого вида спорта не приедут в Тюмень, то это будет состязание второй лиги.

Российские спортивные федерации одна за другой сдают позиции – а что еще остается делать? Если идти на обострение – это грозит отстранением всей страны от участия в международных соревнованиях.

Вице-премьер Виталий Мутко, правда, считает иначе – надеется, что федерации смогут вести себя смелее при бойкоте стартов в России. Но одного его желания мало: слишком сильно российский спорт увяз в допинговом скандале.

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