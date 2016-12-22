Удар по Челябинску: ISU по рекомендации МОК перенес финал конькобежного КМ

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) отменил проведение в Челябинске финала Кубка мира по конькобежному спорту.

Соответствующие рекомендации МОК дал по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), и ISU принял это решение, хотя буквально за неделю до этого президент Ян Дайкема говорил о том, что организация не намерена отменять уже назначенные международные соревнования на территории России.

Три бойкота Челябинска



Начнем с того, что Челябинск для конькобежного спорта город совершенно особенный. Не так давно он уже принимал этап Кубка мира, правда не финальный, и тогда звезды конькобежного спорта из Нидерландов собирались бойкотировать турнир из-за плохой экологии, но когда прилетели в Челябинск, посмотрели на каток — сразу поменяли свое мнение. Затем Челябинск получил право на проведение чемпионата Европы, и уже ни у кого не было сомнений в том, что уровень организации соревнований будет на самом высоком уровне. Единственная шестикратная олимпийская чемпионка в этом виде спорта Лидия Скобликова встречала гостей в музее, где многократный чемпион Игр Свен Крамер даже оставил свои награды.

Правда и в тот момент тоже возник вопрос с бойкотом: голландский тренер Ян ван Веен отказался ехать в Челябинск, отметив, что тем самым хочет подчеркнуть отношение к политике России. Это было после трагедии в июле 2014 года с рейсом MH17, летевшим из Амстердама в Куала-Лумпур и упавшим в Донецкой области.

На этот раз Челябинску угрожал бойкот в связи с ситуацией вокруг российского спорта — МОК дал четкие рекомендации, ISU до последнего уверял, что "Уральская молния" сохранит финал Кубка мира, но в четверг все же официально объявил — турнир будет перенесен из России. Куда? Пока неизвестно.

Кто и чего боялся



За три дня до решения появились первые комментарии конькобежцев из разных сборных о возможном бойкоте турнира. Голландский тренер Як Ори и вовсе отметил, что есть серьезный риск в связи с поездкой в Челябинск, если верить докладу Ричарда Макларена.

"То, что русские делают с образцами мочи своих спортсменов, они могут сделать с пробами других", — сказал он в интервью De Telegraaf.

Были, конечно, и те, кто давал более нейтральные комментарии, но общий фон все-таки был негативный.

"Я пытался понять, откуда взялись эти комментарии. Почему, откуда… Демонизация России происходит, из нас делают непонятно кого, будто мы такие опасные. Невольно вспоминаешь политические тенденции, которые есть в мире. Непонятно, что происходит, и непонятно, что будет дальше. И от этого еще печальнее", — сказал трехкратный чемпион мира Денис Юсков.

В Челябинске меж тем отливали медали, готовились к турниру заранее, чтобы успеть сделать многое уже до праздников. И тут такая новость.

"Для нас это, безусловно, удар. Что я здесь могу сказать. Это новость дикая, ведь две недели назад Ян Дайкема говорил, что финал Кубка мира останется в Челябинске, — заявил президент Челябинской областной федерации конькобежного спортаконькобежного спорта Андрей Вахутин. — Я не знаю, чем провинились уральские болельщики конькобежного спорта, они болеют так, что Херенвен отдыхает. Наши болельщики болеют как на футболе и как на хоккее. Они рвут душу. Это удар, действительно удар".

Чемпионат Европы в 2015 году собрал 12 тысяч зрителей и уже этот факт говорит о многом. "Если кто-то где-то попался — тех и наказывайте. Не надо наказывать страну, город область и болельщиков, у нас ведь в городе так любят конькобежный спорт", — сказала Скобликова.

По словам Вахутина, Челябинск вложил значительные средства в организацию соревнований, и Союз конькобежцев России обсудит вопрос компенсации средств. Остается открытой тема и с чемпионатом Европы-2018, который закреплен за подмосковной Коломной. ISU обещает следить за ситуацией и принять решение позднее, а также отдает должное Челябинску. "Организаторы готовились к финалу Кубка мира со всем энтузиазмом, профессионализмом и преданностью своему делу. Вышеупомянутые обстоятельства (перенос соревнований) не позволили по-настоящему оценить их усилия", — говорится в пресс-релизе ISU.

Ну, а Челябинск остается без турнира, которым должен был завершиться предолимпийский конькобежный сезон.

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