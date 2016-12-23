Россия будет работать с международными организациями в борьбе с допингом

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Проблемы с допингом в РФ есть, нужно признать их и сотрудничать в борьбе с допингом с международными организациями, включая WADA и Международный олимпийский комитет; расследования в этой сфере нужно довести до конца, что поможет решить проблемы в российском спорте, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"В России никогда не создавалось – это просто невозможно, и мы будем делать всё, чтобы этого никогда и не было – никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Вот это первое… Второе: у нас, так же, как и в любой другой стране, проблемы с этим есть, и мы должны это признать. И признавая это, делать всё, чтобы не допустить никакого допинга. И в этой связи мы должны тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с WADA должны сотрудничать и с другими международными организациями. И мы будем это делать", — сказал Путин.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>