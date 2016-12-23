ФЛГР отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени, сообщается в пресс-релизе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о массовых манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов была представлена 9 декабря. FIS после этого заявила, что тесно сотрудничает с МОК и WADA, чтобы принять необходимые меры, включая возможность дисквалификаций спортсменов, и что финал Кубка мира по лыжным гонкам в 2017 году может быть перенесен из Тюмени, однако для этого нужно проанализировать доклад Макларена.

"ФЛГР сообщила FIS о своей решимости укрепить свой авторитет в лыжном сообществе и своей приверженности "чистому" спорту и в качестве первого шага вернула право проведения финала Кубка мира, который был запланирован на март в Тюмени. Подробнее о переносе этапа будет объявлено в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Проведение финального этапа Кубка мира в Тюмени было запланировано с 16 по 19 марта.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>