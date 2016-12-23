ФЛГР отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени, сообщается в пресс-релизе Международной федерации лыжного спорта (FIS).
"ФЛГР сообщила FIS о своей решимости укрепить свой авторитет в лыжном сообществе и своей приверженности "чистому" спорту и в качестве первого шага вернула право проведения финала Кубка мира, который был запланирован на март в Тюмени. Подробнее о переносе этапа будет объявлено в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Проведение финального этапа Кубка мира в Тюмени было запланировано с 16 по 19 марта.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>