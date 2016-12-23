МОК открыл дисциплинарные дела против 28 россиян-участников Игр в Сочи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, которые принимали участие в Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-релиз МОК.

Отмечается, что комиссия Макларена исследовала 95 допинг-проб, которые ей предоставил МОК.

"Было выявлено 28 спортсменов с признаками манипуляций проб. Они (допинг-пробы — ред.) были отправлены обратно в антидопинговую лабораторию в Лозанне, уже начался повторный анализ этих проб на предмет неблагоприятных результатов", — отметили в комитете.

При этом в МОК пояснили, что на данный момент пробы спортсменов не являются положительными, но манипулирование "может быть нарушением антидопинговых правил".

В сообщении комитета подчеркивается, что МОК пока не может дать более подробную информацию "по юридическим причинам", однако намерен сделать это в "установленном порядке".

В МОК также рассказали, что все допинг-пробы россиян с зимних Олимпиад 2010 года (Ванкувер) и 2014 года (Сочи) пройдут перепроверки.

"Это является непосредственным продолжением доклада Макларена. МОК будет выходить за рамки выводов отчета Макларена путем повторного анализа всех образцов российских спортсменов", — пояснил президент МОК Томас Бах.

Ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

Представители российского спорта отметили, что вторая часть доклада WADA, как и опубликованная в июле первая, не содержит конкретных доказательств.

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