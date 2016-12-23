Деятельность WADA должна быть понятной и прозрачной, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) должна быть понятной и прозрачной, а результаты его работы должны быть публичными, заявил президент России Владимир Путин.

"Совершенно точно, я уже говорил об этом, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, она должна быть прозрачной, понятной, проверяемой", — сказал Путин на пресс-конференции.

По его словам, "международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда и каким средствами, какие получены результаты и какие приняты меры для того, чтобы наказать виновных, что сделано для того, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем".

"Это должно быть открыто, даже всегда все призывают к транспарентности. В этой сфере транспарентность совершенно необходима", — добавил президент.

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